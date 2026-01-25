【岡山大学】「自転車先進都市おかやま」を実現するために　自転車マナー遵守の指導「岡大入口交差点付近2026冬」を実施しました

国立大学法人岡山大学

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は2026年1月15日、国道53号の岡大入口交差点付近で自転車マナーの遵守を呼び掛ける啓発活動を、岡山西警察署や岡山市、近隣学校の教職員、地域の交通安全団体などと協働して実施しました。本学からは教職員と学生11人が参加して自転車交通マナーの遵守を呼び掛けました。



本活動は岡山市京山地区ESD・SDGs推進協議会主催の下、各団体の協働により年3回実施しているもので、「自転車先進都市おかやま」を実現するための取り組みのひとつです。



午前8時からの活動を始め、自転車の安全利用を訴えるチラシを配布。交通ルールを遵守し、信号無視や歩行者妨害、安全運転義務違反などをしないよう呼びかけました。また、ヘルメット着用や自転車盗難被害防止の二重ロック施錠の重要性についても啓発しました。



岡山県内では自転車事故が多く発生しており、一層の交通ルール遵守が求められています。特に国道53号の清心町交差点から岡大入口交差点付近は交通ルールの取り締まり要望が多い地域で、本学では2013年5月から岡大入口交差点付近に警備員を配置し、交通安全指導を行っています。



次回は5月に実施を予定しており、継続して自転車交通マナーの向上を呼び掛けていきます。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

チラシを配布する学生

啓発活動を終えてあいさつする学生

配布チラシ

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

