ネクライトーキーの″陰”と”陽”を別々に楽しもう！4月に東阪シャングリラで陰陽ワンマン開催決定！

日本コロムビア株式会社

ネクライトーキーが4月にワンマンライブ<ゴーゴートーキーズ！番外編～陰～><ゴーゴートーキーズ！番外編～陽～>を東阪で開催することが明らかになった。

これは本日開催された<ネクライトーキー メジャーデビュー5周年単独記念公演「〆」>大阪公演のステージで発表されたもの。

今回の企画は、それぞれ“陰”と“陽”がタイトルに含まれていることからも分かるとおり、”陰”なネクライトーキー曲、”陽”なネクライトーキー曲のみで構成されたセットリストを届けるスペシャルコンセプトワンマン。

大坂は梅田シャングリラ、東京は下北沢シャングリラで“陰””陽”それぞれの公演が1日ずつ開催される。

最速となるFanicon先行(抽選)は1月24日(土)21:00から受付をスタート。

オフィシャル先行(抽選)は1月31(土)18:00からの受付となる。

陰陽どちらの楽曲も混ぜこぜに楽しめる<ネクライトーキーメジャーデビュー5周年単独記念公演「〆」>東京公演は、1月27日(火)に東京・Zepp DiverCityで開催。

メジャーデビュー5周年イヤーを締めくくる「〆」公演、ファンはこちらもお見逃しなく。

■ゴーゴートーキーズ！番外編～陰～

2026/4/4(土) 大阪 梅田シャングリラ OPEN 16:30 / START 17:00

2026/4/9(木) 東京 下北沢シャングリラ OPEN 18:15 / START 19:00

■ゴーゴートーキーズ！番外編～陽～

2026/4/5(日) 大阪 梅田シャングリラ OPEN 16:30 / START 17:00

2026/4/10(金) 東京 下北沢シャングリラ OPEN 18:15 / START 19:00

<チケット(各公演共通)>

前売：5,500円 (+1Dr)

・Fanicon先行

受付期間：1/24(土)21:00～1/29(木)23:59

https://fanicon.net/ticket/7278

・オフィシャル先行

受付期間：1/31(土)18:00～2/5(木)23:59

https://l-tike.com/necrytalkie/

■ネクライトーキーメジャーデビュー５周年単独記念公演「〆」

2026/1/24(土) 大阪 GORILLA HALL OPEN 17:15 / START 18:00

2026/1/27(火) 東京 Zepp DiverCity(TOKYO) OPEN 18:00 / START 19:00

<チケット>

前売：5,500円 (+1Dr)

・チケット一般発売中

ローチケ： https://l-tike.com/necrytalkie/

イープラス： https://eplus.jp/necrytalkie/

ぴあ： https://w.pia.jp/t/necrytalkie-t/

■「ネクライトーキー」プロフィール

2017年に朝日が中心となり、もっさ、藤田、カズマ・タケイにより結成。

2019年3月に中村郁香が正式加入し現在の5人組体制に。

一瞬でリスナーの耳をキャッチするもっさの歌声と、朝日の描くシニカルな歌詞世界、音楽愛に溢れた一筋縄ではいかないメロディーは中毒性満載で、バンドシーンに留まらず多方面で話題を呼んでいる。

■「ネクライトーキー」リンク

HP： https://necrytalkie.jp/

メジャー5周年特設サイト： https://necrytalkie.jp/major5th/

YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@NecryTalkieOfficial

X： https://x.com/Talkie_official

Instagram： https://www.instagram.com/necry_talkie_official/

TikTok： https://www.tiktok.com/@necrytalkie_official

Nippon Columbiaアーティストページ： https://columbia.jp/necrytalkie/