玉屋2060%率いる″Wienners″新体制始動ツアー『Blooming tour 2026』を開催！

玉屋2060%率いる、銀河系パンクバンドWienners（ウィーナーズ）が

3月よりワンマンツアー『Blooming tour 2026』を開催する。

今年元旦に一般オーディションを経て新ボーカルに選ばれた"YUURI"がメンバーに加入し、新体制での初ライブに注目を集めるWienners。

2月13日に渋谷で行われるお披露目ワンマンは即日SOLD OUT。

3月25日(水) 千葉LOOKを皮切りに、ファイナルの5月22日(金) 東京・SHIBUYA CLUB QUATTROまで全国9箇所を回るこのツアーが、新体制での全国お披露目ツアーとなる。

オフィシャル最速先行の応募期間は1/24(土)21:00～2/1(日)23:59となるので、最速でチェックしよう。

新体制で始動するWienners、そして作曲家としても活躍が止まらない玉屋2060%にも多方面から注目が集まる。

【ライブ】

Wiennersワンマンツアー「Blooming tour 2026」

3月25日(水) 千葉・千葉LOOK

4月3日(金) 仙台・LIVE HOUSE enn 2nd

4月9日(木) 京都 ・Live House nano

4月23日(木) 札幌 ・KLUB COUNTER ACTION

4月28日(火) 福岡・LIVE HOUSE OP's

4月29日(水) 広島・広島ALMIGHTY

5月2日(土) 大阪・Live House ANIMA

5月8日(金) 愛知・CLUB UPSET

5月22日(金) 東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO

＜チケット＞

オフィシャル最速先行

受付URL：https://w.pia.jp/t/wienners-tour2026/

応募期間：2026/1/24(土)21:00～2/1(日)23:59

---------------------------------------------------------------------------------



【プロフィール】



Wienners（ウィーナーズ）

銀河系パンクバンド

2008年、玉屋2060％（Vo/Gt）を中心に吉祥寺弁天通りにて結成。

メンバーは玉屋2060%（Vo/Gt）、∴560∵（Ba/Cho）。

予測不可能な展開、奇想天外かつキャッチーなメロディーに人懐っこい男女ツインボーカル絡み合う、類を見ない独自の音楽で、子供から大人まで聴くもの全ての喜・怒・哀・楽を電撃的にロックする銀河系パンクバンド。

2020年5月にアルバム『BURST POP ISLAND』をリリースし、日本コロムビアよりメジャー進出。

2021年10月に「FACITON」（フジテレビ系TVアニメ「デジモンゴーストゲーム」オープニング主題歌）を配信リリース。2022年6月に「SHINOBI TOP SECRET」（テレビ東京系6局ネットテレビアニメ「ニンジャラ」エンディング主題歌）を配信リリース。

7月20日に約2年ぶりとなるフルアルバム『TREASURE』を発売、7月より全国20箇所の2マンツアー「TREASURE TOUR 2022」を開催。2023年2月より対バンツアー「BATTLE AND UNITY TOUR 2022」 を敢行。8月3日(木)にワンマンライブをZepp Shinjukuで実施。2024年3月21日(木)に渋谷 WWWにてワンマンライブを開催。

5月8日にデジタルシングル「何様のラブソディ」をリリース。6月3日より全国ツアー『何様大行進2024』を敢行。9月18日にデジタルシングル「TOKYO HOLI」をリリース。2025年1月15日にデジタルシングル「GAKI」をリリース。2月1日より全国2マンツアー『GAKI TOUR 2025』を開催。2月よりスーパー戦隊シリーズ50周年作品『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のオープニング主題歌を務める(Wienners「WINNER！ゴジュウジャー！」)。

6月6日にワンマンライブ『HAPPY BANQUET』を開催。2026年1月1日に新メンバーYUURI(Vo)が加入。2月13日(金) に行なわれる約8ヶ月ぶりのワンマンライブ「CULT POP SHOW」はSOLD OUT。3月から全国9箇所を回るワンマンツアー『Blooming tour 2026』を開催。

Wienners Official HP：https://wienners.net

Wienners X：https://twitter.com/wienners_wns

Wienners Instagram：https://www.instagram.com/wienners_official/

Wienners TikTok：https://www.tiktok.com/@wienners_wns

Wienners YouTube：https://www.youtube.com/Wienners_ch