VAZ¡ß¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ SNS¤ÎÏÈ¤«¤é°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¡¢¿·»þÂå¤òÁÏ¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¦Á¡Ü¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤¬»ÏÆ°¡ª
¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒVAZ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ã«Å´Ìé¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼ÒTWIN PLANET¡ã¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡ä¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌðÅè·òÆó¡Ë¤ÎÎ¾¼Ò¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤è¤ê¡¢11¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¦Á¡Ü¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥×¥é¥¹¡Ë¡×¡ÊÎ¬¾Î¡§¤¢¤ë¤×¤¹¡Ë¤¬»ÏÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖÀÄ½Õ¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡×¤ò2·î18Æü(¿å)¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¤·¡¢¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1·î24Æü(ÅÚ)19»þ¤è¤êYouTube¤ÈTikTok¤Ë¤Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È½êÂ°¤ÎIMALU¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤«¡¢¥á¥ó¥Ðー11Ì¾¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤È¥°¥ëー¥×Ì¾¤Î²ò¶Ø¡¢¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖÀÄ½Õ¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡×¤ò½é¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://alphaplus-official.com/
¡Ö¦Á¡Ü¡×¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¡¢½÷»ÒÃæ¹âÀ¸¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤á¤ë¤×¤Á¡×¤Ç¥»¥ó¥¿ー¤òÌ³¤á¤¿À¥Çµ¿¿ÈÁ»Ò¤é5Ì¾¤òÈ¯É½¸å¡¢2025Ç¯10·î¤è¤ê¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£6Ì¾¤Î¹ç³Ê¼Ô¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢·×11Ì¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡Ö¦Á¡Ü¡×¤Ï¡¢¡ØÀ¤³¦Ãæ¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ò¥Á¥¢¥¢¥Ã¥×¤·¤è¤¦¡ª¡Ù¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢É½¸þ¤¤Î¡ÈÀ¹¤ì¤¿¼«Ê¬¡É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ëSNS»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿´¤Î±ü¤ÎËÜ²»¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡Ö°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤ò±þ±ç¡×¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
YouTube¡§@alphaplus_idol¡Êhttps://youtube.com/@alphaplus_idol¡Ë
TikTok¡§@alphaplus_idol¡Êhttps://www.tiktok.com/@alphaplus_idol¡Ë
Instagram¡§@alphaplus_idol¡Êhttps://www.instagram.com/alphaplus_idol/¡Ë
X ¡§@alphaplus_idol¡Êhttps://x.com/alphaplus_idol¡Ë
¢£¡Ö¦Á¡Ü¡×¥¹¥íー¥¬¥ó
À¤³¦Ãæ¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ò¥Á¥¢¥¢¥Ã¥×¤·¤è¤¦¡ª
»ä¤¿¤Á¤¬À¸¤¤ëSNS»þÂå¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤ÎÅê¹Æ¤Ç¿ÍÀ¸¤¬¥Ð¥º¤ëÁÇÅ¨¤Ê»þÂå¡£
¤±¤ì¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¤ÆÉ¾²Á¤¹¤ë¤Î¤ÏÉ½¸þ¤¤Î¡ÈÀ¹¤ì¤¿¼«Ê¬¡É¤À¤±...¡£
¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡Ø¿´¤Î±ü¤ÎËÜ²»¡Ù¤Ë¤Ï¡Ø¤¤¤¤¤Í¡Ù¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£
¦Á¡Ü¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥×¥é¥¹¡Ë¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÇº¤ß¤ä³ëÆ£¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ
°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¤¢¤ÎÌ´¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¹¥¤¤Êµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×
À¤³¦Ãæ¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ò¥Á¥¢¥¢¥Ã¥×¤·¤è¤¦¡ª
¢£¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖÀÄ½Õ¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡×¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡¡¡¡¡§ÀÄ½Õ¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È
ºî¡¡¡¡»ì¡¡¡¡¡¡¡§»³ºê´²»Ò¡¦²¬ÅÄ¹¯Ê¿
ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡¡¡¡¡§Äáºêµ±°ì
TikTokÀè¹ÔÇÛ¿®¡§1·î24Æü(ÅÚ)20»þ
DSPÇÛ¿®Æü»þ ¡§2·î18Æü(¿å)0»þ
MusicVideo ¡¡¡§2·î18Æü(¿å)20»þ¸ø³«
µÇ°¤¹¤Ù¤¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢ÀÄ½Õ¤Î¼ÀÁö´¶¤ò¶Å½Ì¤·¤¿ÁÖ²÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²¦Æ»¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¡£
Á¡ºÙ¤Ê¿´ÍýÉÁ¼Ì¤Ë¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¡£
¶¯¤¬¤Ã¤Æ¡Ö°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ¾Æâ²ñµÄ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¾¯½÷¤¬¡¢Ã¯¤«¤òÁÛ¤¦½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¡Ê¡á¡Æ¹¥¤¡Ç¤Î¥¹¥Ôー¥É¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î³Ì¤òÇË¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¡¢¥ê¥¹¥Êー¤Ø¤Î±þ±ç²Î¡Ê¥Á¥¢¥¢¥Ã¥×¡Ë¤È¤·¤Æ¤â¶Á¤¯°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¦Á¡Ü ¥á¥ó¥Ðー ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
² ÎèË¨
°¦¡¡¾Î¡§¤ì¤â¤Ë¤ó¡¢¤ì¤â¤Ëー¤Ì¡¢¤ì¤â¡¢¤ì¤â¤Á¤ã¤ó
ÃÂÀ¸Æü¡§2003.4.29
½Ð¿ÈÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©
¼ñ¡¡Ì£¡§¥¹¥Îー¥Üー¥É¡¢¥¥ã¥ó¥×¡¢¥¢¥Ë¥á´Õ¾Þ¡¢ÍÎ³Ú¥«¥Ðー¡¢Æ°Êª¤ÎÆ°²è¤ò´Ñ¤ë¤³¤È
ÆÃ¡¡µ»¡§ÂÎ´´¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢Î©¤Á¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¢°ìÎØ¼Ö¡¢¼«Ê¬¤ÇÄ»È©¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¡¢Æ°Êª¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¤³¤È
MBTI ¡§ENFP
TikTok¡§@remoni_alphaplus¡Êhttps://www.tiktok.com/@remoni_alphaplus¡Ë
Instagram¡§¡÷remoni_alphaplus¡Êhttps://www.instagram.com/remoni_alphaplus/¡Ë
X¡§¡÷remoni_alps¡Êhttps://x.com/remoni_alps¡Ë
SHOWROOM¡§https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565544
ÌÚÌî ãÈ»Ò
°¦¡¡¾Î¡§¤¤Î¤ê¤³
ÃÂÀ¸Æü¡§2005.9.13
½Ð¿ÈÃÏ¡§µþÅÔÉÜ
¼ñ¡¡Ì£¡§¥»¥ë¥Õ¥Í¥¤¥ë¡¢¥¢¥Ë¥á´Õ¾Þ¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¦´äÈ×Íá¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤¯¡¢¤»¤¤¤í¾ø¤·
ÆÃ¡¡µ»¡§¥¹¥Ýー¥Ä¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢ÊÒÈý¤º¤ÄÆ°¤«¤»¤ë¡¢¿Í¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¯
MBTI ¡§ESFP
TikTok¡§@riko_alphaplus¡Êhttps://www.tiktok.com/@riko_alphaplus¡Ë
Instagram¡§¡÷riko_alphaplus¡Êhttps://www.instagram.com/riko_alphaplus/¡Ë
X¡§¡÷riko_alps¡Êhttps://x.com/riko_alps¡Ë
SHOWROOM¡§https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565550
ºù°æ ¿´¡¹Æà
°¦¡¡¾Î¡§¤³¤³¤Á¤ã¤ó
ÃÂÀ¸Æü¡§2009.12.10
½Ð¿ÈÃÏ¡§¹áÀî¸©
¼ñ¡¡Ì£¡§±Ç²è´Õ¾Þ¡¢²»³Ú´Õ¾Þ
ÆÃ¡¡µ»¡§Áö¤ê¹âÄ·¤Ó¡¢È¿Éü²£Ä·¤Ó
MBTI ¡§ENFP
TikTok¡§@kokona_alphaplus¡Êhttps://www.tiktok.com/@kokona_alphaplus¡Ë
Instagram¡§¡÷kokona_alphaplus¡Êhttps://www.instagram.com/kokona_alphaplus/¡Ë
X¡§¡÷kokona_alps¡Êhttps://x.com/kokona_alps¡Ë
SHOWROOM¡§https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565552
Çò¿¹ Ë¨Èþ
°¦¡¡¾Î¡§¤á¤°
ÃÂÀ¸Æü¡§2006.4.4
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¼ñ¡¡Ì£¡§¥À¥ó¥¹¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡¢¿²¤ë¤³¤È
ÆÃ¡¡µ»¡§ÃåÊª¤ÎÃåÉÕ¤±¡¢¥É¥Ã¥¸¥Üー¥ë¡¢Âç¿©¤¤¡¢¤É¤³¤Ç¤â¿²¤ë¤³¤È
MBTI ¡§INFP
TikTok¡§@megumi_alphaplus¡Êhttps://www.tiktok.com/@megumi_alphaplus¡Ë
Instagram¡§¡÷megumi_alphaplus¡Êhttps://www.instagram.com/megumi_alphaplus/¡Ë
X¡§¡÷megumi_alps¡Êhttps://x.com/megumi0404_alps¡Ë
SHOWROOM¡§https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565554
ÎëµÜ ¤æ¤Ä¤
°¦¡¡¾Î¡§¤æ¤Ã¤Á¤ã¤ó
ÃÂÀ¸Æü¡§2008.2.27
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©
¼ñ¡¡Ì£¡§¥¢¥Ë¥á´Õ¾Þ¡¢¥²ー¥à¡¢³¨¤ÎÌÏ¼Ì
ÆÃ¡¡µ»¡§¿å¤ò°û¤Þ¤º¤Ë¿É¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡¢°ìÆüÃæ¿²¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë
MBTI ¡§INFP
TikTok¡§@yutsuki_alphaplus¡Êhttps://www.tiktok.com/@yutsuki_alphaplus¡Ë
Instagram¡§¡÷yutsuki_alphaplus ¡Êhttps://www.instagram.com/yutsuki_alphaplus/¡Ë
X¡§¡÷yutsuki_alps¡Êhttps://x.com/yutsuki_alps¡Ë
SHOWROOM¡§https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565547
À¥Çµ ¿¿ÈÁ»Ò
°¦¡¡¾Î¡§¤Þ¤Û¡¢¤Þ¤Ã¤³¤ó¡¢¤Þ¤Û¤Á¤ã¤ó
ÃÂÀ¸Æü¡§2007.9.18
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©
¼ñ¡¡Ì£¡§¥»¥ë¥Õ¥Í¥¤¥ë¡¢¥Ô¥¢¥Î¡¢¥É¥é¥à¡¢¥®¥¿ー¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢¥×ー¥ë
ÆÃ¡¡µ»¡§²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤ÇÌ¥¤»¤ë¤³¤È
MBTI ¡§ESFP
TikTok¡§@mahoko_alphaplus¡Êhttps://www.tiktok.com/@mahoko_alphaplus¡Ë
Instagram¡§¡÷mahoko_alphaplus¡Êhttps://www.instagram.com/mahoko_alphaplus/¡Ë
X¡§¡÷mahoko_alps¡Êhttps://x.com/mahoko_alps¡Ë
SHOWROOM¡§https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565545
¹â¶¶ Èþ±©
°¦¡¡¾Î¡§¤ß¤¦
ÃÂÀ¸Æü¡§2007.12.2
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¼ñ¡¡Ì£¡§±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ´Õ¾Þ
ÆÃ¡¡µ»¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í
MBTI ¡§ESFP
TikTok¡§@miu_alphaplus¡Êhttps://www.tiktok.com/@miu_alphaplus¡Ë
Instagram¡§¡÷miu_alphaplus¡Êhttps://www.instagram.com/miu_alphaplus/¡Ë
X¡§¡÷miu_alps¡Êhttps://x.com/miu_alps¡Ë
SHOWROOM¡§https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565548
·îÅç Í¥¡¹Çµ
°¦¡¡¾Î¡§¤æ¤æ¡¢¤æ¤Ã¤Á¤ã¤ó
ÃÂÀ¸Æü¡§2006.2.7
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÂçºåÉÜ
¼ñ¡¡Ì£¡§¥¢¥¤¥É¥ë´Õ¾Þ¡¢¥Û¥éー±Ç²è´Õ¾Þ¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¦´äÈ×Íá¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î²Ä°¦¤¤¤â¤Î¤ò½¸¤á¤ë
ÆÃ¡¡µ»¡§ÎÁÍý¡¢¥¹¥È¥êー¥È¥À¥ó¥¹¡¢¤ªÁÝ½ü
MBTI ¡§ENFJ
TikTok¡§@yuyuno_alphaplus¡Êhttps://www.tiktok.com/@yuyuno_alphaplus¡Ë
Instagram¡§¡÷yuyuno_alphaplus¡Êhttps://www.instagram.com/yuyuno_alphaplus/¡Ë
X¡§¡÷yuyuno_alps¡Êhttps://x.com/yuyuno_alps¡Ë
SHOWROOM¡§https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565551
À¾Ìî ÆüºÚÇµ
°¦¡¡¾Î¡§¤Ò¤Ê¤Î¤ó
ÃÂÀ¸Æü¡§2008.6.23
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÂçºåÉÜ
¼ñ¡¡Ì£¡§¤ª²Û»Òºî¤ê¡¢°ì¿ÍÎ¹
ÆÃ¡¡µ»¡§¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¡¢¥×¥ê¥¯¥é¤ÎÍî½ñ¤
MBTI ¡§ENFP
TikTok¡§@hinano_alphaplus¡Êhttps://www.tiktok.com/@hinano_alphaplus¡Ë
Instagram¡§¡÷hinano_alphaplus¡Êhttps://www.instagram.com/hinano_alphaplus/¡Ë
X¡§¡÷hinano_alps¡Êhttps://x.com/hinano_alps¡Ë
SHOWROOM¡§https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565546
²Úºé ¤Ò¤Þ¤ê
°¦¡¡¾Î¡§¤Ò¤Þ¤Á¤ã¤ó¡¢¤Òー¤Á¤ã¤ó
ÃÂÀ¸Æü¡§2006.3.15
½Ð¿ÈÃÏ¡§°ñ¾ë¸©
¼ñ¡¡Ì£¡§¤â¤Î¤Å¤¯¤ê
ÆÃ¡¡µ»¡§¥À¥ó¥¹¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀ¼¥Þ¥Í
MBTI ¡§ESFJ
TikTok¡§@himari_alphaplus¡Êhttps://www.tiktok.com/@himari_alphaplus¡Ë
Instagram¡§¡÷himari_alphaplus¡Êhttps://www.instagram.com/himari_alphaplus/¡Ë
X¡§¡÷himari_alps¡Êhttps://x.com/himari_alps¡Ë
SHOWROOM¡§https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565553
ÅòËÜ ³¨Èþ·î
°¦¡¡¾Î¡§¤¨¤ß¤ë¤ó
ÃÂÀ¸Æü¡§2009.6.18
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©
¼ñ¡¡Ì£¡§¥»¥ë¥Õ¥Í¥¤¥ë¡¢ÎÁÍý¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È
ÆÃ¡¡µ»¡§¥Ñ¥óºî¤ê¡¢¥Ð¥¹¥±
MBTI ¡§INFP
TikTok¡§@emiru_alphaplus¡Êhttps://www.tiktok.com/@emiru_alphaplus¡Ë
Instagram¡§¡÷emiru_alphaplus¡Êhttps://www.instagram.com/emiru_alphaplus/¡Ë
X¡§¡÷emiru_alps¡Êhttps://x.com/emiru_alps¡Ë
SHOWROOM¡§https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565549
¢£³ô¼°²ñ¼ÒVAZ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡È¥ª¥É¥í¥¡É¤È¡È¶¦´¶¡É¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¡¢¼¡À¤Âå¥¹¥¿ー¤ò°é¤Æ¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£¡Ö¥Æ¥£ー¥ó¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡×ÅªÂ¸ºß¤ÇSNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー530Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ë¡É¤µ¤¯¤é¡É¡¢YouTubeÅÐÏ¿¼Ô100Ëü¿ÍÄ¶¤Î¡É¤ª¤µ¤¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ZÀ¤Âå¡¦¦ÁÀ¤Âå¤«¤éÇ®Îõ¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¿¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Â¿¿ô½êÂ°¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½÷»Ò¾®Ãæ¹âÀ¸¤«¤é°µÅÝÅª¤ÊÇ§ÃÎ¤ò»ý¤Ä¡Ö¤á¤ë¤×¤Á¡×¤ä¡ÖMelTV¡×¡¢¹ñÆâNo.1²£·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖCUL DRAMA¡×Åù¼«¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¤òÅ¸³«¡£YouTube¤äSNS¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ÎÏ¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¥¹¥¿ー¤òÈ¯·¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒTWIN PLANET¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Intellectual Property¡ÊÃÎÅªºâ»º¸¢¡Ë¤ò¼´¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉý¹¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÈIP¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡É¡£
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢¡ÈÎëÌÚÆà¡¹¡É¡¦¡ÈÂ¼½Å°ÉÆà¡É¡¦¡È⽮¿áÆà»Ò¡É¡¦¡È¿ù±ºÂÀÍÛ¡É¡¦¡È¥ß¥Á¡É¡¦¡È¤Ú¤¨¡É¡¦¡È¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¡É¡¦¡È¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥êー¥Àー¥º¡É¡Ê¶¦Æ±¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¡¦HoneyWorks¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡È¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¡É¤Ê¤É¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤«¤é¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Þ¤Ç¥ªー¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íºà¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¡×¤ä¡Ö⼑·õÍðÉñ¡×¤ÎIP¤ò³è¤«¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦Å¹ÊÞ¤Î´ë²è¤ä±¿±Ä¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ ¼Ò Ì¾¡§¡¡³ô¼°²ñ¼ÒVAZ
Âå É½ ¼Ô¡§¡¡Ã«¡¡Å´Ìé
½ê ºß ÃÏ¡§¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ4-2-15¡¡ÄÍËÜÁÇ»³¥Ó¥ë2F¡¡
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¡¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È ¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È
URL : https://vaz.co.jp/