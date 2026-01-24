VAZ¡ß¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ SNS¤ÎÏÈ¤«¤é°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¡¢¿·»þÂå¤òÁÏ¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¦Á¡Ü¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤¬»ÏÆ°¡ª

¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒVAZ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ã«Å´Ìé¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼ÒTWIN PLANET¡ã¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡ä¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌðÅè·òÆó¡Ë¤ÎÎ¾¼Ò¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤è¤ê¡¢11¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¦Á¡Ü¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥×¥é¥¹¡Ë¡×¡ÊÎ¬¾Î¡§¤¢¤ë¤×¤¹¡Ë¤¬»ÏÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖÀÄ½Õ¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡×¤ò2·î18Æü(¿å)¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¤·¡¢¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£


1·î24Æü(ÅÚ)19»þ¤è¤êYouTube¤ÈTikTok¤Ë¤Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È½êÂ°¤ÎIMALU¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤«¡¢¥á¥ó¥Ðー11Ì¾¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤È¥°¥ëー¥×Ì¾¤Î²ò¶Ø¡¢¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖÀÄ½Õ¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡×¤ò½é¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£



¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://alphaplus-official.com/





¡Ö¦Á¡Ü¡×¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¡¢½÷»ÒÃæ¹âÀ¸¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤á¤ë¤×¤Á¡×¤Ç¥»¥ó¥¿ー¤òÌ³¤á¤¿À¥Çµ¿¿ÈÁ»Ò¤é5Ì¾¤òÈ¯É½¸å¡¢2025Ç¯10·î¤è¤ê¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£6Ì¾¤Î¹ç³Ê¼Ô¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢·×11Ì¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£



º£¸å¡Ö¦Á¡Ü¡×¤Ï¡¢¡ØÀ¤³¦Ãæ¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ò¥Á¥¢¥¢¥Ã¥×¤·¤è¤¦¡ª¡Ù¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢É½¸þ¤­¤Î¡ÈÀ¹¤ì¤¿¼«Ê¬¡É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ëSNS»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿´¤Î±ü¤ÎËÜ²»¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡Ö°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤ò±þ±ç¡×¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£



¸ø¼°SNS


YouTube¡§@alphaplus_idol¡Êhttps://youtube.com/@alphaplus_idol¡Ë


TikTok¡§@alphaplus_idol¡Êhttps://www.tiktok.com/@alphaplus_idol¡Ë


Instagram¡§@alphaplus_idol¡Êhttps://www.instagram.com/alphaplus_idol/¡Ë


X ¡§@alphaplus_idol¡Êhttps://x.com/alphaplus_idol¡Ë



¢£¡Ö¦Á¡Ü¡×¥¹¥íー¥¬¥ó





À¤³¦Ãæ¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ò¥Á¥¢¥¢¥Ã¥×¤·¤è¤¦¡ª


»ä¤¿¤Á¤¬À¸¤­¤ëSNS»þÂå¡£


¤½¤ì¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤ÎÅê¹Æ¤Ç¿ÍÀ¸¤¬¥Ð¥º¤ëÁÇÅ¨¤Ê»þÂå¡£


¤±¤ì¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¤ÆÉ¾²Á¤¹¤ë¤Î¤ÏÉ½¸þ¤­¤Î¡ÈÀ¹¤ì¤¿¼«Ê¬¡É¤À¤±...¡£


¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡Ø¿´¤Î±ü¤ÎËÜ²»¡Ù¤Ë¤Ï¡Ø¤¤¤¤¤Í¡Ù¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£


¦Á¡Ü¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥×¥é¥¹¡Ë¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÇº¤ß¤ä³ëÆ£¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ


°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ª


¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¤¢¤ÎÌ´¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¹¥¤­¤Êµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×


À¤³¦Ãæ¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ò¥Á¥¢¥¢¥Ã¥×¤·¤è¤¦¡ª



¢£¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖÀÄ½Õ¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡×¾ðÊó




¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡¡¡¡¡§ÀÄ½Õ¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È


ºî¡¡¡¡»ì¡¡¡¡¡¡¡§»³ºê´²»Ò¡¦²¬ÅÄ¹¯Ê¿


ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡¡¡¡¡§Äáºêµ±°ì


TikTokÀè¹ÔÇÛ¿®¡§1·î24Æü(ÅÚ)20»þ


DSPÇÛ¿®Æü»þ ¡§2·î18Æü(¿å)0»þ


MusicVideo ¡¡¡§2·î18Æü(¿å)20»þ¸ø³«






µ­Ç°¤¹¤Ù¤­¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢ÀÄ½Õ¤Î¼ÀÁö´¶¤ò¶Å½Ì¤·¤¿ÁÖ²÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²¦Æ»¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¡£


Á¡ºÙ¤Ê¿´ÍýÉÁ¼Ì¤Ë¥­¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¡£


¶¯¤¬¤Ã¤Æ¡Ö°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ¾Æâ²ñµÄ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¾¯½÷¤¬¡¢Ã¯¤«¤òÁÛ¤¦½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¡Ê¡á¡Æ¹¥¤­¡Ç¤Î¥¹¥Ôー¥É¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î³Ì¤òÇË¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤­¡¢¥ê¥¹¥Êー¤Ø¤Î±þ±ç²Î¡Ê¥Á¥¢¥¢¥Ã¥×¡Ë¤È¤·¤Æ¤â¶Á¤¯°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¢£¦Á¡Ü ¥á¥ó¥Ðー ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë




²­ ÎèË¨


°¦¡¡¾Î¡§¤ì¤â¤Ë¤ó¡¢¤ì¤â¤Ëー¤Ì¡¢¤ì¤â¡¢¤ì¤â¤Á¤ã¤ó


ÃÂÀ¸Æü¡§2003.4.29


½Ð¿ÈÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©


¼ñ¡¡Ì£¡§¥¹¥Îー¥Üー¥É¡¢¥­¥ã¥ó¥×¡¢¥¢¥Ë¥á´Õ¾Þ¡¢ÍÎ³Ú¥«¥Ðー¡¢Æ°Êª¤ÎÆ°²è¤ò´Ñ¤ë¤³¤È


ÆÃ¡¡µ»¡§ÂÎ´´¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢Î©¤Á¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¢°ìÎØ¼Ö¡¢¼«Ê¬¤ÇÄ»È©¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¡¢Æ°Êª¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¤³¤È


MBTI ¡§ENFP



TikTok¡§@remoni_alphaplus¡Êhttps://www.tiktok.com/@remoni_alphaplus¡Ë


Instagram¡§¡÷remoni_alphaplus¡Êhttps://www.instagram.com/remoni_alphaplus/¡Ë


X¡§¡÷remoni_alps¡Êhttps://x.com/remoni_alps¡Ë


SHOWROOM¡§https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565544







ÌÚÌî ãÈ»Ò


°¦¡¡¾Î¡§¤­¤Î¤ê¤³


ÃÂÀ¸Æü¡§2005.9.13


½Ð¿ÈÃÏ¡§µþÅÔÉÜ


¼ñ¡¡Ì£¡§¥»¥ë¥Õ¥Í¥¤¥ë¡¢¥¢¥Ë¥á´Õ¾Þ¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¦´äÈ×Íá¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤¯¡¢¤»¤¤¤í¾ø¤·


ÆÃ¡¡µ»¡§¥¹¥Ýー¥Ä¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢ÊÒÈý¤º¤ÄÆ°¤«¤»¤ë¡¢¿Í¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¯


MBTI ¡§ESFP



TikTok¡§@riko_alphaplus¡Êhttps://www.tiktok.com/@riko_alphaplus¡Ë


Instagram¡§¡÷riko_alphaplus¡Êhttps://www.instagram.com/riko_alphaplus/¡Ë


X¡§¡÷riko_alps¡Êhttps://x.com/riko_alps¡Ë


SHOWROOM¡§https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565550







ºù°æ ¿´¡¹Æà


°¦¡¡¾Î¡§¤³¤³¤Á¤ã¤ó


ÃÂÀ¸Æü¡§2009.12.10


½Ð¿ÈÃÏ¡§¹áÀî¸©


¼ñ¡¡Ì£¡§±Ç²è´Õ¾Þ¡¢²»³Ú´Õ¾Þ


ÆÃ¡¡µ»¡§Áö¤ê¹âÄ·¤Ó¡¢È¿Éü²£Ä·¤Ó


MBTI ¡§ENFP



TikTok¡§@kokona_alphaplus¡Êhttps://www.tiktok.com/@kokona_alphaplus¡Ë


Instagram¡§¡÷kokona_alphaplus¡Êhttps://www.instagram.com/kokona_alphaplus/¡Ë


X¡§¡÷kokona_alps¡Êhttps://x.com/kokona_alps¡Ë


SHOWROOM¡§https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565552







Çò¿¹ Ë¨Èþ


°¦¡¡¾Î¡§¤á¤°


ÃÂÀ¸Æü¡§2006.4.4


½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ


¼ñ¡¡Ì£¡§¥À¥ó¥¹¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡¢¿²¤ë¤³¤È


ÆÃ¡¡µ»¡§ÃåÊª¤ÎÃåÉÕ¤±¡¢¥É¥Ã¥¸¥Üー¥ë¡¢Âç¿©¤¤¡¢¤É¤³¤Ç¤â¿²¤ë¤³¤È


MBTI ¡§INFP



TikTok¡§@megumi_alphaplus¡Êhttps://www.tiktok.com/@megumi_alphaplus¡Ë


Instagram¡§¡÷megumi_alphaplus¡Êhttps://www.instagram.com/megumi_alphaplus/¡Ë


X¡§¡÷megumi_alps¡Êhttps://x.com/megumi0404_alps¡Ë


SHOWROOM¡§https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565554







ÎëµÜ ¤æ¤Ä¤­


°¦¡¡¾Î¡§¤æ¤Ã¤Á¤ã¤ó


ÃÂÀ¸Æü¡§2008.2.27


½Ð¿ÈÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©


¼ñ¡¡Ì£¡§¥¢¥Ë¥á´Õ¾Þ¡¢¥²ー¥à¡¢³¨¤ÎÌÏ¼Ì


ÆÃ¡¡µ»¡§¿å¤ò°û¤Þ¤º¤Ë¿É¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡¢°ìÆüÃæ¿²¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë


MBTI ¡§INFP



TikTok¡§@yutsuki_alphaplus¡Êhttps://www.tiktok.com/@yutsuki_alphaplus¡Ë


Instagram¡§¡÷yutsuki_alphaplus ¡Êhttps://www.instagram.com/yutsuki_alphaplus/¡Ë


X¡§¡÷yutsuki_alps¡Êhttps://x.com/yutsuki_alps¡Ë


SHOWROOM¡§https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565547







À¥Çµ ¿¿ÈÁ»Ò


°¦¡¡¾Î¡§¤Þ¤Û¡¢¤Þ¤Ã¤³¤ó¡¢¤Þ¤Û¤Á¤ã¤ó


ÃÂÀ¸Æü¡§2007.9.18


½Ð¿ÈÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©


¼ñ¡¡Ì£¡§¥»¥ë¥Õ¥Í¥¤¥ë¡¢¥Ô¥¢¥Î¡¢¥É¥é¥à¡¢¥®¥¿ー¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢¥×ー¥ë


ÆÃ¡¡µ»¡§²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤ÇÌ¥¤»¤ë¤³¤È


MBTI ¡§ESFP



TikTok¡§@mahoko_alphaplus¡Êhttps://www.tiktok.com/@mahoko_alphaplus¡Ë


Instagram¡§¡÷mahoko_alphaplus¡Êhttps://www.instagram.com/mahoko_alphaplus/¡Ë


X¡§¡÷mahoko_alps¡Êhttps://x.com/mahoko_alps¡Ë


SHOWROOM¡§https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565545







¹â¶¶ Èþ±©


°¦¡¡¾Î¡§¤ß¤¦


ÃÂÀ¸Æü¡§2007.12.2


½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ


¼ñ¡¡Ì£¡§±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ´Õ¾Þ


ÆÃ¡¡µ»¡§¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í


MBTI ¡§ESFP



TikTok¡§@miu_alphaplus¡Êhttps://www.tiktok.com/@miu_alphaplus¡Ë


Instagram¡§¡÷miu_alphaplus¡Êhttps://www.instagram.com/miu_alphaplus/¡Ë


X¡§¡÷miu_alps¡Êhttps://x.com/miu_alps¡Ë


SHOWROOM¡§https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565548







·îÅç Í¥¡¹Çµ


°¦¡¡¾Î¡§¤æ¤æ¡¢¤æ¤Ã¤Á¤ã¤ó


ÃÂÀ¸Æü¡§2006.2.7


½Ð¿ÈÃÏ¡§ÂçºåÉÜ


¼ñ¡¡Ì£¡§¥¢¥¤¥É¥ë´Õ¾Þ¡¢¥Û¥éー±Ç²è´Õ¾Þ¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¦´äÈ×Íá¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î²Ä°¦¤¤¤â¤Î¤ò½¸¤á¤ë


ÆÃ¡¡µ»¡§ÎÁÍý¡¢¥¹¥È¥êー¥È¥À¥ó¥¹¡¢¤ªÁÝ½ü


MBTI ¡§ENFJ



TikTok¡§@yuyuno_alphaplus¡Êhttps://www.tiktok.com/@yuyuno_alphaplus¡Ë


Instagram¡§¡÷yuyuno_alphaplus¡Êhttps://www.instagram.com/yuyuno_alphaplus/¡Ë


X¡§¡÷yuyuno_alps¡Êhttps://x.com/yuyuno_alps¡Ë


SHOWROOM¡§https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565551







À¾Ìî ÆüºÚÇµ


°¦¡¡¾Î¡§¤Ò¤Ê¤Î¤ó


ÃÂÀ¸Æü¡§2008.6.23


½Ð¿ÈÃÏ¡§ÂçºåÉÜ


¼ñ¡¡Ì£¡§¤ª²Û»Òºî¤ê¡¢°ì¿ÍÎ¹


ÆÃ¡¡µ»¡§¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¡¢¥×¥ê¥¯¥é¤ÎÍî½ñ¤­


MBTI ¡§ENFP



TikTok¡§@hinano_alphaplus¡Êhttps://www.tiktok.com/@hinano_alphaplus¡Ë


Instagram¡§¡÷hinano_alphaplus¡Êhttps://www.instagram.com/hinano_alphaplus/¡Ë


X¡§¡÷hinano_alps¡Êhttps://x.com/hinano_alps¡Ë


SHOWROOM¡§https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565546







²Úºé ¤Ò¤Þ¤ê


°¦¡¡¾Î¡§¤Ò¤Þ¤Á¤ã¤ó¡¢¤Òー¤Á¤ã¤ó


ÃÂÀ¸Æü¡§2006.3.15


½Ð¿ÈÃÏ¡§°ñ¾ë¸©


¼ñ¡¡Ì£¡§¤â¤Î¤Å¤¯¤ê


ÆÃ¡¡µ»¡§¥À¥ó¥¹¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀ¼¥Þ¥Í


MBTI ¡§ESFJ



TikTok¡§@himari_alphaplus¡Êhttps://www.tiktok.com/@himari_alphaplus¡Ë


Instagram¡§¡÷himari_alphaplus¡Êhttps://www.instagram.com/himari_alphaplus/¡Ë


X¡§¡÷himari_alps¡Êhttps://x.com/himari_alps¡Ë


SHOWROOM¡§https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565553







ÅòËÜ ³¨Èþ·î


°¦¡¡¾Î¡§¤¨¤ß¤ë¤ó


ÃÂÀ¸Æü¡§2009.6.18


½Ð¿ÈÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©


¼ñ¡¡Ì£¡§¥»¥ë¥Õ¥Í¥¤¥ë¡¢ÎÁÍý¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È


ÆÃ¡¡µ»¡§¥Ñ¥óºî¤ê¡¢¥Ð¥¹¥±


MBTI ¡§INFP



TikTok¡§@emiru_alphaplus¡Êhttps://www.tiktok.com/@emiru_alphaplus¡Ë


Instagram¡§¡÷emiru_alphaplus¡Êhttps://www.instagram.com/emiru_alphaplus/¡Ë


X¡§¡÷emiru_alps¡Êhttps://x.com/emiru_alps¡Ë


SHOWROOM¡§https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=565549






¢£³ô¼°²ñ¼ÒVAZ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ




¡È¥ª¥É¥í¥­¡É¤È¡È¶¦´¶¡É¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¡¢¼¡À¤Âå¥¹¥¿ー¤ò°é¤Æ¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£¡Ö¥Æ¥£ー¥ó¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡×ÅªÂ¸ºß¤ÇSNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー530Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ë¡É¤µ¤¯¤é¡É¡¢YouTubeÅÐÏ¿¼Ô100Ëü¿ÍÄ¶¤Î¡É¤ª¤µ¤­¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ZÀ¤Âå¡¦¦ÁÀ¤Âå¤«¤éÇ®Îõ¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¿¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Â¿¿ô½êÂ°¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½÷»Ò¾®Ãæ¹âÀ¸¤«¤é°µÅÝÅª¤ÊÇ§ÃÎ¤ò»ý¤Ä¡Ö¤á¤ë¤×¤Á¡×¤ä¡ÖMelTV¡×¡¢¹ñÆâNo.1²£·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖCUL DRAMA¡×Åù¼«¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¤òÅ¸³«¡£YouTube¤äSNS¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ÎÏ¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¥¹¥¿ー¤òÈ¯·¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£




¢£³ô¼°²ñ¼ÒTWIN PLANET¤Ë¤Ä¤¤¤Æ




Intellectual Property¡ÊÃÎÅªºâ»º¸¢¡Ë¤ò¼´¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉý¹­¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÈIP¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡É¡£


¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢¡ÈÎëÌÚÆà¡¹¡É¡¦¡ÈÂ¼½Å°ÉÆà¡É¡¦¡È⽮¿áÆà»Ò¡É¡¦¡È¿ù±ºÂÀÍÛ¡É¡¦¡È¥ß¥Á¡É¡¦¡È¤Ú¤¨¡É¡¦¡È¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¡É¡¦¡È¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥êー¥Àー¥º¡É¡Ê¶¦Æ±¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¡¦HoneyWorks¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡È¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¡É¤Ê¤É¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤«¤é¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Þ¤Ç¥ªー¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íºà¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¡×¤ä¡Ö⼑·õÍðÉñ¡×¤ÎIP¤ò³è¤«¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦Å¹ÊÞ¤Î´ë²è¤ä±¿±Ä¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£






¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û


²ñ ¼Ò Ì¾¡§¡¡³ô¼°²ñ¼ÒVAZ


Âå É½ ¼Ô¡§¡¡Ã«¡¡Å´Ìé


½ê ºß ÃÏ¡§¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ4-2-15¡¡ÄÍËÜÁÇ»³¥Ó¥ë2F¡¡


»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¡¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È ¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È


URL : https://vaz.co.jp/