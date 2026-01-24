4人組バンド BILLY BOO新曲「トラボジマ」 2月6日(金)配信リリース決定！

2024年5月に結成された仙台出身の4人組バンド、BILLY BOO（ビリーブー）の新曲「トラボジマ」が、


2月6日(金)に配信リリースされることが決定。


現在開催中の全国対バンツアー「BILLY BOO "WIGGLY tour 2025-2026"」福岡公演にて発表された。



新曲「トラボジマ」というタイトルは、韓国語(돌아보지 마)で「振り返るな」という意味合いを持ち、


片思いの恋が叶わなかった失恋の楽曲ながら、振り切って前を向ける楽曲となっている。


2025年10月～2026年2月にかけて開催の全国対バンツアー「BILLY BOO “WIGGLY tour 2025-2026”」で新曲として披露してきた楽曲を、満を持してリリース。


「トラボジマ」という語感が癖になる、BILLY BOO渾身のライブチューン。








また、新曲「トラボジマ」のPre-add / Pre-saveキャンペーンの実施が決定。


キャンペーン対象期間内に「トラボジマ」をApple Musicの “Pre-Add”、Spotifyの “Pre-Save”にて事前登録された方全員に【BILLY BOO待ち受け画像】をプレゼント。(事前登録頂くと、配信日にご自身のライブラリに楽曲が追加されます)　


iTunesのプリオーダーも開始。詳細は下記をチェック！




【新曲リリース情報】




BILLY BOO「トラボジマ」


2月6日(金)配信


https://billyboo.lnk.to/tolabojima



【Pre-add / Pre-saveキャンペーン】


＜対象期間＞


2026年1月24日(土)19:30～2026年2月5日(木)23:59まで



＜対象ストア＞


Apple Music / Spotify



＜特典内容＞


BILLY BOO待ち受け画像


※特典データのSNSアップロードや他者への転送は禁止とさせていただきます。



＜参加方法＞


１.https://billyboo.lnk.to/tolabojima にアクセス


２. 上記URLからプライバシーポリシーと注意事項に同意の上チェックしていただき、


Apple Musicをご利用の方は「Pre-add on Apple Music」、Spotifyをご利用の方は「Pre-save on Spotify」をタップ


３. Spotifyの方はSpotifyアカウントへログイン / Apple Musicの方はアプリへのアクセスを許可


４. 事前登録が完了すると特典ページへ遷移するので、画像を長押しして保存



【iTunesプリオーダー】


iTunesのプリオーダーもこちらから


https://billyboo.lnk.to/tolabojima



◆ライブ情報


【BILLY BOO "WIGGLY tour 2025-2026"】


＜ツアー日程＞


・2026年


1月25日(日) 17:00 open / 17:30 start ※SOLD OUT


【広島】Cave-Be


w/ Ku:ui , osage



2月7日(土) 17:00 open / 17:30 start　※SOLD OUT


【東京】Spotify O-Crest


w/ Klang Ruler , 雨のパレード



BILLY BOO 公式ホームページ


https://billyboo.jp/



■BILLY BOOプロフィール


2024年5月結成。R&B、HIPHOP、ソウル・ファンクをルーツに、ジャンルの垣根を超えた独自のミクスチャーサウンドと、キャッチーなメロディが融合した4人組バンド。


ボーカル・KAZUKI UJIIEの歌声は、一度聞いたら耳を離さない天性の歌声で人々を魅了する。


24年10月にリリースした「レンズ」はABEMA「キミとオオカミくんには騙されない」BGMに抜擢、


25年2月にはバンド初となるEP「逆光」をリリースし、2月度のFM802ヘビーローテーションに選出される。


25年4月に配信リリースされた「ラプソディ」はTVアニメ『謎解きはディナーのあとで』のエンディング・テーマとして書き下ろし、初のアニメタイアップを務める。


全国57局のプッシュ曲(パワープレイ)を獲得し、配信リリース前にも関わらずBillboard JAPAN総合ソング・チャート"JAPAN Hot 100"にチャートインという異例の快挙を成し遂げる。


配信後も"JAPAN Hot 100"45位、"Billboard JAPAN Hot Animation"13位にチャートイン。


さらに"Billboard Japan Heatseekers Songs"にて2週連続首位、2025年上半期8位を獲得。


25年10月に配信リリースされた「ラブソング」は"Billboard JAPAN Heatseekers Songs"8位を獲得。


2026年の最注目バンド。



HP：https://billyboo.jp/


YouTube: https://www.youtube.com/@BILLYBOO_OFFICIAL


X: https://x.com/BILLYBOO_offici


Instagram: https://www.instagram.com/billyboo_official/