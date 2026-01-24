4人組バンド BILLY BOO新曲「トラボジマ」 2月6日(金)配信リリース決定！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

2024年5月に結成された仙台出身の4人組バンド、BILLY BOO（ビリーブー）の新曲「トラボジマ」が、

2月6日(金)に配信リリースされることが決定。

現在開催中の全国対バンツアー「BILLY BOO "WIGGLY tour 2025-2026"」福岡公演にて発表された。

新曲「トラボジマ」というタイトルは、韓国語(돌아보지 마)で「振り返るな」という意味合いを持ち、

片思いの恋が叶わなかった失恋の楽曲ながら、振り切って前を向ける楽曲となっている。

2025年10月～2026年2月にかけて開催の全国対バンツアー「BILLY BOO “WIGGLY tour 2025-2026”」で新曲として披露してきた楽曲を、満を持してリリース。

「トラボジマ」という語感が癖になる、BILLY BOO渾身のライブチューン。

また、新曲「トラボジマ」のPre-add / Pre-saveキャンペーンの実施が決定。

キャンペーン対象期間内に「トラボジマ」をApple Musicの “Pre-Add”、Spotifyの “Pre-Save”にて事前登録された方全員に【BILLY BOO待ち受け画像】をプレゼント。(事前登録頂くと、配信日にご自身のライブラリに楽曲が追加されます)

iTunesのプリオーダーも開始。詳細は下記をチェック！

【新曲リリース情報】

BILLY BOO「トラボジマ」

2月6日(金)配信

https://billyboo.lnk.to/tolabojima

【Pre-add / Pre-saveキャンペーン】

＜対象期間＞

2026年1月24日(土)19:30～2026年2月5日(木)23:59まで

＜対象ストア＞

Apple Music / Spotify

＜特典内容＞

BILLY BOO待ち受け画像

※特典データのSNSアップロードや他者への転送は禁止とさせていただきます。

＜参加方法＞

１.https://billyboo.lnk.to/tolabojima にアクセス

２. 上記URLからプライバシーポリシーと注意事項に同意の上チェックしていただき、

Apple Musicをご利用の方は「Pre-add on Apple Music」、Spotifyをご利用の方は「Pre-save on Spotify」をタップ

３. Spotifyの方はSpotifyアカウントへログイン / Apple Musicの方はアプリへのアクセスを許可

４. 事前登録が完了すると特典ページへ遷移するので、画像を長押しして保存

【iTunesプリオーダー】

iTunesのプリオーダーもこちらから

https://billyboo.lnk.to/tolabojima

◆ライブ情報

【BILLY BOO "WIGGLY tour 2025-2026"】

＜ツアー日程＞

・2026年

1月25日(日) 17:00 open / 17:30 start ※SOLD OUT

【広島】Cave-Be

w/ Ku:ui , osage

2月7日(土) 17:00 open / 17:30 start ※SOLD OUT

【東京】Spotify O-Crest

w/ Klang Ruler , 雨のパレード

BILLY BOO 公式ホームページ

https://billyboo.jp/

■BILLY BOOプロフィール

2024年5月結成。R&B、HIPHOP、ソウル・ファンクをルーツに、ジャンルの垣根を超えた独自のミクスチャーサウンドと、キャッチーなメロディが融合した4人組バンド。

ボーカル・KAZUKI UJIIEの歌声は、一度聞いたら耳を離さない天性の歌声で人々を魅了する。

24年10月にリリースした「レンズ」はABEMA「キミとオオカミくんには騙されない」BGMに抜擢、

25年2月にはバンド初となるEP「逆光」をリリースし、2月度のFM802ヘビーローテーションに選出される。

25年4月に配信リリースされた「ラプソディ」はTVアニメ『謎解きはディナーのあとで』のエンディング・テーマとして書き下ろし、初のアニメタイアップを務める。

全国57局のプッシュ曲(パワープレイ)を獲得し、配信リリース前にも関わらずBillboard JAPAN総合ソング・チャート"JAPAN Hot 100"にチャートインという異例の快挙を成し遂げる。

配信後も"JAPAN Hot 100"45位、"Billboard JAPAN Hot Animation"13位にチャートイン。

さらに"Billboard Japan Heatseekers Songs"にて2週連続首位、2025年上半期8位を獲得。

25年10月に配信リリースされた「ラブソング」は"Billboard JAPAN Heatseekers Songs"8位を獲得。

2026年の最注目バンド。

HP：https://billyboo.jp/

YouTube: https://www.youtube.com/@BILLYBOO_OFFICIAL

X: https://x.com/BILLYBOO_offici

Instagram: https://www.instagram.com/billyboo_official/