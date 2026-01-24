4人組バンド BILLY BOO新曲「トラボジマ」 2月6日(金)配信リリース決定！
2024年5月に結成された仙台出身の4人組バンド、BILLY BOO（ビリーブー）の新曲「トラボジマ」が、
2月6日(金)に配信リリースされることが決定。
現在開催中の全国対バンツアー「BILLY BOO "WIGGLY tour 2025-2026"」福岡公演にて発表された。
新曲「トラボジマ」というタイトルは、韓国語(돌아보지 마)で「振り返るな」という意味合いを持ち、
片思いの恋が叶わなかった失恋の楽曲ながら、振り切って前を向ける楽曲となっている。
2025年10月～2026年2月にかけて開催の全国対バンツアー「BILLY BOO “WIGGLY tour 2025-2026”」で新曲として披露してきた楽曲を、満を持してリリース。
「トラボジマ」という語感が癖になる、BILLY BOO渾身のライブチューン。
また、新曲「トラボジマ」のPre-add / Pre-saveキャンペーンの実施が決定。
キャンペーン対象期間内に「トラボジマ」をApple Musicの “Pre-Add”、Spotifyの “Pre-Save”にて事前登録された方全員に【BILLY BOO待ち受け画像】をプレゼント。(事前登録頂くと、配信日にご自身のライブラリに楽曲が追加されます)
iTunesのプリオーダーも開始。詳細は下記をチェック！
【新曲リリース情報】
BILLY BOO「トラボジマ」
2月6日(金)配信
https://billyboo.lnk.to/tolabojima
【Pre-add / Pre-saveキャンペーン】
＜対象期間＞
2026年1月24日(土)19:30～2026年2月5日(木)23:59まで
＜対象ストア＞
Apple Music / Spotify
＜特典内容＞
BILLY BOO待ち受け画像
※特典データのSNSアップロードや他者への転送は禁止とさせていただきます。
＜参加方法＞
１.https://billyboo.lnk.to/tolabojima にアクセス
２. 上記URLからプライバシーポリシーと注意事項に同意の上チェックしていただき、
Apple Musicをご利用の方は「Pre-add on Apple Music」、Spotifyをご利用の方は「Pre-save on Spotify」をタップ
３. Spotifyの方はSpotifyアカウントへログイン / Apple Musicの方はアプリへのアクセスを許可
４. 事前登録が完了すると特典ページへ遷移するので、画像を長押しして保存
【iTunesプリオーダー】
iTunesのプリオーダーもこちらから
https://billyboo.lnk.to/tolabojima
◆ライブ情報
【BILLY BOO "WIGGLY tour 2025-2026"】
＜ツアー日程＞
・2026年
1月25日(日) 17:00 open / 17:30 start ※SOLD OUT
【広島】Cave-Be
w/ Ku:ui , osage
2月7日(土) 17:00 open / 17:30 start ※SOLD OUT
【東京】Spotify O-Crest
w/ Klang Ruler , 雨のパレード
BILLY BOO 公式ホームページ
https://billyboo.jp/
■BILLY BOOプロフィール
2024年5月結成。R&B、HIPHOP、ソウル・ファンクをルーツに、ジャンルの垣根を超えた独自のミクスチャーサウンドと、キャッチーなメロディが融合した4人組バンド。
ボーカル・KAZUKI UJIIEの歌声は、一度聞いたら耳を離さない天性の歌声で人々を魅了する。
24年10月にリリースした「レンズ」はABEMA「キミとオオカミくんには騙されない」BGMに抜擢、
25年2月にはバンド初となるEP「逆光」をリリースし、2月度のFM802ヘビーローテーションに選出される。
25年4月に配信リリースされた「ラプソディ」はTVアニメ『謎解きはディナーのあとで』のエンディング・テーマとして書き下ろし、初のアニメタイアップを務める。
全国57局のプッシュ曲(パワープレイ)を獲得し、配信リリース前にも関わらずBillboard JAPAN総合ソング・チャート"JAPAN Hot 100"にチャートインという異例の快挙を成し遂げる。
配信後も"JAPAN Hot 100"45位、"Billboard JAPAN Hot Animation"13位にチャートイン。
さらに"Billboard Japan Heatseekers Songs"にて2週連続首位、2025年上半期8位を獲得。
25年10月に配信リリースされた「ラブソング」は"Billboard JAPAN Heatseekers Songs"8位を獲得。
2026年の最注目バンド。
HP：https://billyboo.jp/
YouTube: https://www.youtube.com/@BILLYBOO_OFFICIAL
X: https://x.com/BILLYBOO_offici
Instagram: https://www.instagram.com/billyboo_official/