【岡山大学】令和7年度 岡山大学橋渡し研究支援拠点外部評価委員会を開催

2026（令和8）年 1月 24日

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は2025年12月22日に、令和7年度の岡山大学橋渡し研究支援拠点外部評価委員会を、鹿田キャンパスにおいてオンラインとのハイブリッド形式で開催しました。



外部評価委員会は、本学が文部科学大臣より橋渡し研究支援機関として認定され、日本医療研究開発機構の「橋渡し研究プログラム」等の研究費支援を受けて実施している事業について、適切な運営を図るために、各界の外部有識者による評価・助言を受ける目的で開催しています。



本学からは、前田嘉信岡山大学病院長、櫻井淳副病院長（研究（医科）担当）、渡部昌実橋渡し研究支援拠点長、菊池崇同拠点統括らが出席。渡部拠点長の開会あいさつ、菊池拠点統括のプレゼンテーションの後、質疑応答を含めた意見交換を行いました。意見交換では、各分野の専門家である外部評価委員から、採択シーズにおけるモダリティ動向の分析、シーズの目利きにおける生成AI活用の可能性、AMED調整費獲得に向けた戦略的アプローチ、さらには医療系以外の部局におけるシーズ探索の展開状況など、多角的な意見・質問がありました。これらの議論を通じて、今後の拠点運営に向けた有益な示唆を得ることができました。



最後に、前田病院長は「認定期間の節目まで残り約1年となり、文部科学省のKPI達成に向けた取り組みを着実に進めるとともに、本拠点の成果を積極的に発信していく重要な時期を迎えています。本日寄せられた貴重なご意見を踏まえ、本学ならではの拠点の特色を整理・検討し、今後の拠点運営に生かしてまいります」と述べました。



本学橋渡し研究支援拠点は、外部評価委員会の助言などを踏まえ、今後も活動を一層強化し、大学等の優れた基礎研究の成果を革新的な医薬品・医療機器等として皆さまに提供することを目指します。

引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学と岡山大学病院の取り組みにご期待ください。

本情報は、2026年1月8日に岡山大学から公開されました。





〇外部評価委員（敬称略、委員は五十音順、＊委員長）

・東北大学病院臨床研究推進センター 池田浩治特任教授

・岡山県保健医療部 辰巳秀爾部長

・徳島大学病院 西良浩一病院長

・一般社団法人 岡山経済同友会 中島義雄代表幹事

・国際医療福祉大学 山崎力教授 ＊

（西良委員と中島委員は今年度の委員会を欠席）

対面およびオンラインのハイブリッド形式による外部評価委員会の様子

山崎委員長によるコメント

閉会あいさつをする前田病院長（写真・向かって右から2番目）

◆参 考

・岡山大学病院

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

・岡山大学病院新医療研究開発センター 橋渡し研究部

https://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/center/index2/

◆参考情報

・【岡山大学】岡山大学が文部科学大臣より「橋渡し研究支援機関」に認定されました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000445.000072793.html

・【岡山大学】令和6年度岡山大学橋渡し研究支援拠点外部評価委員会を開催しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002680.000072793.html

・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html

岡山大学病院が所在する岡山大学鹿田キャンパス（岡山市北区）



