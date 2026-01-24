¡ÖBitfan¡×¤Ë¤Æ¡¢FANTASTIC♢CIRCUS¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¥ªー¥×¥ó¡ª
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSKIYAKI¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®µ×ÊÝÃÎÍÎ¡¢°Ê²¼¡ÖSKIYAKI¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËFANTASTIC♢CIRCUS¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÊURL¡§https://fantasticcircus.com/¡Ë¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
FANTASTIC♢CIRCUS¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯♢¥µー¥«¥¹¡Ë¤Ï¡¢2005Ç¯¤Ë²ò»¶¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉFANATIC¡þCRISIS¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ëÀÐ·îÅØ¡¢kazuya¡¢SHUN.¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£2022Ç¯¤Î·ëÀ®30¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë¡¢¡ÈÅ¾À¸¡É¤ò·Ç¤²¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£90Ç¯Âå～00Ç¯Âå¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ö²Ð¤ÎÄ»¡×¡ÖSLEEPER¡×¤Ê¤É¤Î³Ú¶Ê¤ò¡¢¸½ºß¤Î²»¶Áµ»½Ñ¤ÈÉ½¸½¼êË¡¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢²»³Ú¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥ê¥¹¥Êー¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯Ëö¤Ë°ì»þ³èÆ°µÙ»ß¤ò·Ð¤Æ¡¢2025Ç¯4·î¤Ë³èÆ°ºÆ³«¤òÈ¯É½¡£2026Ç¯1·î¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦EX THEATER ROPPONGI¤Ë¤Æ2DAYS¸ø±é¡ÖReWIND CIRCUS 2026¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¸½ºß¤âÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢FANTASTIC♢CIRCUS¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤Ê°ìÌÌ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢SNS¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÀÚ¤ê¸ý¤Î¥³¥é¥à¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ä¾¶á¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥·ー¥ó¤«¤éÌ¤¸ø³«¤ÎÈëÂ¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥ó¥ÐーËÜ¿Í¤È²ñ°÷¤¬Ä¾ÀÜ¸òÎ®¤Ç¤¤ë¡ÖGROUP CHAT¡×¤ä¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç»²²Ã²ÄÇ½¤ÊÀ¸ÇÛ¿®¡ÖLIVE CHAT¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²ñ°÷¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤è¤ê°ìÁØ¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥µ¥¤¥È¾ÜºÙ¡Û
¢£¥µ¥¤¥ÈÌ¾
FANTASTIC♢CIRCUS
¢£URL
https://fantasticcircus.com/ (https://fantasticcircus.com/)
¢£²ñÈñ
STANDARD¥³ー¥¹¡§·î³Û 1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
PREMIUM¥³ー¥¹¡§·î³Û 3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ödocomo¡¢au¡¢SoftBank¤Î·ÈÂÓ²ñ¼Ò·èºÑÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡×¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¡×¡Ö¤¢¤ÈÊ§¤¤¡Ê¥Ú¥¤¥Ç¥£¡Ë¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ÌµÎÁ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡¦NEWS
¡¦¥é¥¤¥Ö¡¦¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
¢£²ñ°÷¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
STANDARD¥³ー¥¹¡§
¡¦TICKETÀè¹Ô¡Ê2¼¡Àè¹Ô¡Ë
¡¦COLUMN
¡¦DIGITAL ARCHIVES
¡¦BIRTHDAY MESSAGE
PREMIUM¥³ー¥¹¡§
¡¦TICKETÀè¹Ô¡Ê1¼¡Àè¹Ô¡Ë
¡¦COLUMN
¡¦DIGITAL ARCHIVES¡ÊÌ¤¸ø³«LIVE±ÇÁüÅù¡Ë
¡¦BIRTHDAY MESSAGE
¡¦GROUP CHAT
¡¦LIVE CHAT
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒSKIYAKI ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSKIYAKI
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä2-25-12 Æ»¸¼ºäÄÌ 7F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®µ×ÊÝ ÃÎÍÎ
»ñËÜ¶â¡§31É´Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È
URL¡§https://skiyaki.com/
SKIYAKI¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¡¢¡ØBitfan Pro¡Ù¡ØBitfan¡Ù¤òÃæ³Ë¤È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó·¿¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖBitfan¡×¡Û
¡ÖBitfan¡×¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー³èÆ°¤ËÉ¬Í×¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢¿·»þÂå¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡¢EC¥¹¥È¥¢¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¢¥°¥ëー¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー³èÆ°¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤ò¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¸À¸ìËÝÌõ¡¢Â¾ÄÌ²ß·èºÑ¡¢³¤³°Á÷¶â¤Ê¤É¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÂÐ±þ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2020Ç¯11·î¤Ë¡¢³×¿·Åª¤ÊÍ¥¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖÂè3²ó ÆüËÜ¥µー¥Ó¥¹Âç¾Þ ÁíÌ³Âç¿Ã¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Bitfan¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡£¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î³èÆ°¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
