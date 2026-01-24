コレサワ、自身最大規模となる全国20箇所でのホールツアー開催が決定！

日本コロムビア株式会社

シンガーソングライター、コレサワが2026年9月よりホールツアーを開催することを、本日Zepp Sapporoにて開催された「コレサワ Zepp LIVE 2026 ラブリーパンクツアー」にて発表した。

今回の発表されたツアーは、全国20箇所を巡り、総動員数は30000人を超える自身最大規模のホールツアーとなる。

本公演のチケットは、本日1月24日(土) 18:30より、ファンクラブ「コレパーク」年間パス会員限定の先行受付がスタートしている。 その後のチケット受付スケジュールも発表されたので、詳しくはコレサワHPをチェックして欲しい。

武道館を経て、さらに進化したコレサワのステージを会場で体感しよう。

コレサワは今後も様々な活動を行っていく予定なので、ぜひ彼女の動きに注目して欲しい。

LIVE

コレサワ 初の全国ホールツアー2026 ※ツアータイトルは後日発表！

チケット代 (一般)：\7,800 (税込)

チケット代 (U18)：\6,800 (税込)

入場制限：未就学児童入場不可

入場制限：U-18チケットに関しては18歳以下のみ入場可能（入場時要身分証確認／※販売数制限あり）

券種：指定席 / 着席指定席

企画：RECO RECORDS

制作：ハンズオン・エンタテインメント

2026年9月19日(土) 三郷市文化会館大ホール

開場 16:00 開演 17:00

問： DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

2026年9月22日(火祝) 岡山市芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場

開場 16:00 開演 17:00

問： キャンディープロモーション岡山 086-221-8151 (平日11:00～17:00）

2026年9月26日(土) 長野市芸術館

開場 16:00 開演 17:00

問： サウンドソニック 076-291-7800 (平日10:00～18:00)

2026年10月3日(土) Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

開場 16:00 開演 17:00

問： サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 (12:00～18:00)

2026年10月11日(日) 福岡サンパレス

開場 16:00 開演 17:00

問： キョードー西日本 0570-09-2424 (月～土 11:00～15:00)

2026年10月12日(月祝) 市民会館シアーズホーム夢ホール

開場 16:00 開演 17:00

問： キョードー西日本 0570-09-2424 (月～土 11:00～15:00)

2026年10月17日(土) 高崎芸術劇場 大劇場

開場 16:00 開演 17:00

問： DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

2026年10月24日(土) 本多の森北電ホール

開場 16:00 開演 17:00

問： サウンドソニック 076-291-7800 (平日10:00～18:00)

2026年10月31日(土) 清水文化会館マリナート大ホール

開場 16:00 開演 17:00

問： サンデーフォークプロモーション静岡 054-284-9999 (月～土 12:00～18:00)

2026年11月3日(火祝) 東京国際フォーラム ホールA

開場 16:00 開演 17:00

問： DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

2026年11月8日(日) サンポートホール高松・大ホール

開場 16:00 開演 17:00

問： DUKE高松 087-822-2520 (平日 11:00～17:00)

2026年11月13日(金) 仙台サンプラザホール

開場 18:00 開演 19:00

問： GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info

2026年11月15日(日) 新潟テルサ

開場 16:00 開演 17:00

問： サウンドソニック 076-291-7800 (平日 10:00～18:00)

2026年11月20日(金) メディキット県民文化センター 演劇ホール

開場 18:00 開演 19:00

問： GAKUONユニティ・フェイス 0985-20-7111 (平日 12:00～17:00)

2026年11月23日(月祝) 札幌文化芸術劇場 hitaru

開場 16:00 開演 17:00

問： WESS https://wess.jp/ info@wess.co.jp

2026年11月26日(木) オリックス劇場

開場 18:00 開演 19:00

問： 清水音泉 06-6357-3666 (平日 15:00～18:00)

2026年11月29日(日) 広島文化学園HBGホール

開場 16:00 開演 17:00

問： キャンディープロモーション広島 082-249-8334 (平日 11:00～17:00)

2026年12月5日(土) ロームシアター京都メインホール

開場 16:00 開演 17:00

問： 清水音泉 06-6357-3666 (平日 15:00～18:00)

2026年12月12日(土) いわき芸術文化交流館アリオス アルパイン大ホール

開場 16:00 開演 17:00

問： GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info

2026年12月19日(土) 沖縄コンベンションセンター・劇場棟

開場 16:00 開演 17:00

問： ピーエムエージェンシー 098-898-1331 (平日 11:00～15:00)

＜チケット受付スケジュール＞

ファンクラブ先行(コレパーク年間パス会員)

受付：1月24日(土) 18:30～1月26日(月) 23:59

ファンクラブ先行(コレパーク全会員)

受付：1月27日(火) 17:00～2月1日(日) 23:59

誰でも申込める先行

受付：1月27日(火) 17:00～2月4日(水) 23:59

RELEASE

◆ライブBlu-ray「コレサワ LIVE TOUR 2025 あたしを選んだ君と行く武道館」

2026年3月18日(水)発売

COXA-1413 \8,800 (税込)

各種詳細： https://koresawa.jp/disco.html

＜収録内容＞

1. Opening SE

2. かわいいもん

3. あたしを彼女にしたいなら

4. 君のバンド

5. お姉ちゃんにだけ部屋があったことまだ恨んでるのかな

6. にゃんにゃんにゃん

7. デートの前の夜に

8. ぷんぷん

9. SPARK!!

10. 死ぬこと以外かすり傷

11. うちらがくまさんバンドだ!!（武道館ver.）

12. バスタイム

13. あたしが死んでも

14. SSW

15. たばこ

16. 最後の有給

17. この恋はスクープされない

18. I LOVE ME

19. みんなで手拍子だ!!（武道館ver.）

20. お嫁さんになるの

21. シンデレラ

22. 浮気したらあかんで

23. ペーパードライバー

24. 最上級にかわいいの！

25. あたしを選ばなかった君へ

26. 元彼女のみなさまへ

27. ファミレスへGO!

28. (ハート)人生(ハート)

＜副音声＞

オーディオコメンタリー（出演：コレサワ、ひぐちけい、ウチボリシンペ）

＜封入特典＞

武道館のおっきいれ子ちゃんステージアクスタ

【各種購入者特典】

●タワーレコード： 武道館衣装のれ子ちゃんファイル

●Amazon：武道館衣装のれ子ちゃん＆キービジュアルのポストカード

●楽天ブックス：れ子ちゃんマルチケース

●その他応援店： 武道館衣装のれ子ちゃん下敷き

※特典絵柄・その他応援店は後日発表いたします。

※特典は商品と同時にお渡しとなります。

※一部取り扱いの無い店舗がございます。特典の有無は各店舗にお問い合わせください。

※特典は無くなり次第終了となります。

※先着購入特典に関して、対象店舗で早期予約特典対象期間中にご予約いただいたお客様も対象になります。

●「コレサワ Zepp LIVE 2026ラブリーパンクツアー」会場限定特典：

トレーディングカード

※各会場予定数なくなり次第終了となります。

【店頭キャンペーン】

コレサワ、Blu-ray 『コレサワ LIVE TOUR 2025 あたしを選んだ君と行く武道館』 の発売(3/18発売)を記念しまして、開催店舗にて3/17(火)より期間限定で衣装展・パネル展を実施致します！

■衣装展

「コレサワ LIVE TOUR 2025 あたしを選んだ君と行く武道館」にて着用した衣装を展示いたします！

開催店舗：

●タワーレコード渋谷店

展示期間：

2026年3月17日(火) 開店時～3月23日(月) 閉店時まで

■パネル展＆プレゼント抽選会

開催店舗にて「コレサワ LIVE TOUR 2025 あたしを選んだ君と行く武道館」パネル展開催致します！

開催店舗にて対象商品をご購入いただいたお客様の中から抽選で、展示していたパネルをランダムでプレゼントいたします。

皆様のご来場お待ちしております！

開催店舗：

●東京：タワーレコード渋谷店

●愛知：HMV栄

●大阪：タワーレコード梅田NU茶屋町店

●福岡：タワーレコード福岡パルコ店

展示期間：

2026年3月17日(火) 各店舗開店時～3月23日(月) 各店舗閉店時まで

内容：

パネルを各店に展示いたします。

展示終了後、開催店舗にて対象商品をご購入いただいたお客様を対象に展示パネルをランダムでプレゼントいたします。

展示サイズ：

A3サイズ：

●東京：タワーレコード渋谷店

●大阪：タワーレコード梅田NU茶屋町店

A4サイズ：

●愛知：HMV栄

●福岡：タワーレコード福岡パルコ店

【注意事項】

※本施策への参加は、対象商品をご購入いただく必要がございます。

※プレゼントの「パネル」の絵柄はお選びいただけません。あらかじめ、ご了承ください。

※当選者へのパネルのお渡しは、展示終了後になります。

※パネルは、店頭に展示していたものとなるため、多少の痛み・折れなどが付いている可能性がありますが、その点はご了承いただきますようお願いいたします。

※本キャンペーンにご参加の方には、事前にご案内しております購入特典もお渡しいたします。（ただし、特典はなくなり次第終了となります）

※施策に関わる景品/引換券等は、全て第三者への譲渡・オークション等の転売は禁止とさせていただきます。

※状況により、展示期間や施策の内容を変更する場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。

※店舗により開店時間/閉店時間が異なります。ご注意ください。

★応募方法、抽選、当選発表、受け取り方法については各店舗で異なります。詳しくは、実施店舗にお問い合わせください。

PROFILE

■コレサワ

大阪府出身、わがままヴォイスが魅力のシンガーソングライター。

メディアに顔だしはせず、素顔が見れるのはLIVEのみ。

「れ子ちゃん」と言われるクマのキャラクターがビジュアルを担当する。

2017年8月9日に1stアルバム『コレカラー』でデビュー。

2018年9月、2ndアルバム『コレでショー』

2021年3月、3rdアルバム『純愛クローゼット』

2022年8月、ミニアルバム『サマラブ』

2023年4月、ミニアルバム『かわいくしながら待ってるね』

2024年3月、ミニアルバム『日々愛々』

2025年3月、4thアルバム『あたしを選んだ君とあたしを選ばなかった君へ』

をリリース。

2025年9月、初の日本武道館公演を開催し完売

2025年11月、4th EP『あたしの恋人 E.P』をリリース

[X] @koresawa_519 (https://x.com/koresawa_519?s=20)

[Instagram] koresawa519 (https://www.instagram.com/koresawa519/)

[TikTok] koresawa_519 (https://www.tiktok.com/@koresawa_519)

[WEB SITE] https://koresawa.jp/

[Streaming & DL] https://va.lnk.to/Koresawa

【オフィシャルファンクラブ情報】

コレサワオフィシャルファンクラブ「コレパーク」 https://korepark.com/