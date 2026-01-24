¡ÚFCÅìµþ¡Û°ÂºØñ¥ÇÏÁª¼ê FC¥Ú¥Ê¥Õ¥£¥¨¥ë(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë)¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
°ÂºØñ¥ÇÏÁª¼ê¤¬¡¢FC¥Ú¥Ê¥Õ¥£¥¨¥ë(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë)¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú°ÂºØñ¥ÇÏ(¤¢¤ó¤¶¤¤ ¤½¤¦¤Þ)Áª¼ê¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¢¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§MF
¢¢À¸Ç¯·îÆü¡§2002Ç¯9·î29Æü
¢¢½Ð¿È¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è
¢¢¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡§175cm/68kg
¢¢·ÐÎò
2012-2014 FC BONOS MEGURO
¨¦2013-2014 FCÅìµþ¥µ¥Ã¥«ー¥¹¥¯ー¥ë ¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥¯¥é¥¹¿¼Àî¥³ー¥¹
2015-2017 FCÅìµþU-15¿¼Àî
¨¦2017 ¹â±ßµÜÇÕÂè29²óÁ´ÆüËÜ¥æー¥¹(U-15)¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ ½àÍ¥¾¡
2018-2020 ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¹»
2021-2023 Áá°ðÅÄÂç³Ø
2024- FCÅìµþ
¢¢½Ð¾ìµÏ¿(2025¥·ー¥º¥ó½ªÎ»»þÅÀ)
¢¨2023¥·ー¥º¥ó¤ÏFCÅìµþ JFA¡¦£Ê¥êー¥°ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ìー
¢¢°ÂºØñ¥ÇÏÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó³¤³°°ÜÀÒ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Èó¾ï¤Ë¿´¤¬ÍÉ¤ì¤ë·èÃÇ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿§¡¹¤Ê¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ³¤³°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
13ºÐ¤Îº¢¤ËÆ´¤ì¤¿¥Ô¥Ã¥Á¡¢°ìÅÙ¤ÏÊÌ¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦°ìÅÙÀÄÀÖ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤ÆÀï¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£3Ç¯Á°½é¤á¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥Áー¥à¤Î¤¿¤á¤ËÃí¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ëºò¥·ー¥º¥ó¤ÏÆñ¤·¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î»ý¤Æ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥Áー¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ô¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê»þ¤â»Ù¤¨¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤À¼±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤ÊÆ»¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×