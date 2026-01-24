【新発売】最大15.66kWhまで拡張可能、7200W高出力の超大容量ポータブル電源「F7200」登場！

Shenzhen Qichang Intelligent Technology Co., Ltdアプリ操作・UPS機能・キャスター搭載で利便性を追求。

F7200は、家庭の非常用電源はもちろん、キャンピングカー、イベント現場、工事現場、業務用途など、より高い電力需要に対応するモデルです。さらに、拡張バッテリー接続により 最大15.66kWhまで容量拡張 が可能で、長時間の電力供給を実現します。

製品の主な特長：

拡張容量：最大15.66kWh（別売拡張バッテリー使用時）

🔋 超大容量 5222.4Wh ＆ 高出力 7200W

エアコン、電子レンジ、IH調理器、業務用機器など消費電力の高い機器も同時使用可能。停電時でも家庭全体の電力を強力にバックアップします。

🔌 最大15.66kWhまで拡張可能

拡張バッテリーを接続することで、用途や使用時間に応じて柔軟に容量を増設可能。災害対策や長期停電への備えとして安心です。

キャスター付きで移動が簡単

本体には大型キャスターを搭載。大容量モデルでもスムーズに移動でき、屋内外問わず設置・移動の負担を軽減します。

⚡ 5段階充電入力調整ボタン搭載

充電環境や電源容量に応じて、入力電力を5段階で調整可能。ブレーカー落ちを防ぎ、効率的かつ安全な充電が行えます。

⏱ UPS機能（10ms以内で自動切替）

停電発生時、10ミリ秒以内にバッテリー供給へ自動切替。PC、サーバー、医療機器、通信機器など、電源の瞬断が許されない環境でも安心して使用できます。

専用アプリによるスマート操作

スマートフォンアプリから、電池残量確認、出力管理、動作状態のモニタリングが可能。離れた場所からでも直感的に操作できます。

アプリ操作・UPS機能・キャスター搭載で利便性を追求

■ 想定利用シーン

・ 災害・停電時の家庭用バックアップ電源

・ オフィス・店舗のBCP対策

・ キャンピングカー・アウトドア・イベント

・ 工事現場・撮影現場・業務用途

・ 太陽光発電との併用による省エネ運用

■製品仕様

型番：FOSSiBOT F7200

バッテリー容量：5222.4Wh（リン酸鉄リチウム電池）

定格出力：7200W

AC入力：1500W/3000W

充放電回数：6500回以上（目安残存80％）

重量：約70KG

サイズ：670X450X410MM

保証期間：レビュー特典で最大7年間保証

FOSSiBOTについて

FOSSiBOTは「すべての人に、より安全で持続可能なエネルギーとテクノロジーを届ける」ことを使命に、スマートフォンからポータブル電源、防災グッズまで、多様な製品を開発・提供しています。

革新的な技術チームのもと、耐久性・性能・使いやすさを追求し、アウトドアや日常、防災の現場でも信頼できる製品を実現。

私たちは、高品質かつ手に届きやすいテクノロジーで、世界中のユーザーの暮らしをもっと快適に、もっと安心にすることを目指しています。

