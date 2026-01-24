【新発売】最大15.66kWhまで拡張可能、7200W高出力の超大容量ポータブル電源「F7200」登場！
アプリ操作・UPS機能・キャスター搭載で利便性を追求。
発売を記念し、先着5名様限定で非公開の特別割引クーポン（楽天市場店）を提供いたします。
新商品発売記念！楽天市場店では期間限定で特別割引をご提供いたします。
【期間】2026年1月24日（土）17:00 ～ 2026年2月10日（火）23:59
非公開・クーポンコード：XE08-2IJ8-FS2M-BXKA
商品ページ：こちらをクリックして商品ページへ(https://item.rakuten.co.jp/heystop/f7200/)
クーポン獲得URL：https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=MklKOC1YRTA4LUZTMk0tQlhLQQ--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=MklKOC1YRTA4LUZTMk0tQlhLQQ--&rt=)
F7200は、家庭の非常用電源はもちろん、キャンピングカー、イベント現場、工事現場、業務用途など、より高い電力需要に対応するモデルです。さらに、拡張バッテリー接続により 最大15.66kWhまで容量拡張 が可能で、長時間の電力供給を実現します。
拡張容量：最大15.66kWh（別売拡張バッテリー使用時）
製品の主な特長：
🔋 超大容量 5222.4Wh ＆ 高出力 7200W
エアコン、電子レンジ、IH調理器、業務用機器など消費電力の高い機器も同時使用可能。停電時でも家庭全体の電力を強力にバックアップします。
🔌 最大15.66kWhまで拡張可能
拡張バッテリーを接続することで、用途や使用時間に応じて柔軟に容量を増設可能。災害対策や長期停電への備えとして安心です。
キャスター付きで移動が簡単
本体には大型キャスターを搭載。大容量モデルでもスムーズに移動でき、屋内外問わず設置・移動の負担を軽減します。
⚡ 5段階充電入力調整ボタン搭載
充電環境や電源容量に応じて、入力電力を5段階で調整可能。ブレーカー落ちを防ぎ、効率的かつ安全な充電が行えます。
⏱ UPS機能（10ms以内で自動切替）
停電発生時、10ミリ秒以内にバッテリー供給へ自動切替。PC、サーバー、医療機器、通信機器など、電源の瞬断が許されない環境でも安心して使用できます。
専用アプリによるスマート操作
スマートフォンアプリから、電池残量確認、出力管理、動作状態のモニタリングが可能。離れた場所からでも直感的に操作できます。
アプリ操作・UPS機能・キャスター搭載で利便性を追求
■ 想定利用シーン
・ 災害・停電時の家庭用バックアップ電源
・ オフィス・店舗のBCP対策
・ キャンピングカー・アウトドア・イベント
・ 工事現場・撮影現場・業務用途
・ 太陽光発電との併用による省エネ運用
■製品仕様
型番：FOSSiBOT F7200
バッテリー容量：5222.4Wh（リン酸鉄リチウム電池）
定格出力：7200W
AC入力：1500W/3000W
充放電回数：6500回以上（目安残存80％）
重量：約70KG
サイズ：670X450X410MM
保証期間：レビュー特典で最大7年間保証
「FOSSiBOT楽天市場店」発売記念キャンペーン
■店舗情報
楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/heystop/f7200/
先着5名様限定・非公開特別クーポンを提供中~
クリックして非公開クーポンをGET(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=MklKOC1YRTA4LUZTMk0tQlhLQQ--&rt=)
本プレスリリースをご覧いただいた方限定で、
FOSSiBOT F7200を特別価格で購入できるクーポンをご用意しました。
※数量限定のため、なくなり次第終了となります。
FOSSiBOTについて
FOSSiBOTは「すべての人に、より安全で持続可能なエネルギーとテクノロジーを届ける」ことを使命に、スマートフォンからポータブル電源、防災グッズまで、多様な製品を開発・提供しています。
革新的な技術チームのもと、耐久性・性能・使いやすさを追求し、アウトドアや日常、防災の現場でも信頼できる製品を実現。
私たちは、高品質かつ手に届きやすいテクノロジーで、世界中のユーザーの暮らしをもっと快適に、もっと安心にすることを目指しています。
X(旧Twitter)：https://x.com/fossibot_japan
Instagram： https://www.instagram.com/fossibotjapan/
youtube：https://www.youtube.com/@fossibotofficial