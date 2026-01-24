deleteC、がん治療研究に寄付 2/3（火）18:00より授賞式「deleteC 2026 -HOPE-」を虎ノ門ヒルズ TOKYO NODE HALL(46F)にて開催

特定非営利活動法人deleteC

deleteC 2026 -HOPE-

認定NPO法人deleteC（デリート・シー 代表理事：小国士朗）は、2月4日のワールドキャンサーデー（世界対がんデー）※に先駆けて、2026年2月3日（火）に第7回目となる授賞式「deleteC 2026 -HOPE-」を都内・虎ノ門ヒルズ ステーションタワー TOKYO NODE HALLにて開催いたします。

2025年度の支援先には、難治がんである膵がんの予防的治療を目的とした研究と近年ノーベル賞などでも注目されている免疫療法を軸とした基礎研究の2研究が決定しました。



授賞式当日は、市民・企業関係者・医師研究者・がん当事者・学生・アスリート・俳優・メディア関係者が参加し、市民と企業の活動によってあつまった寄付と応援の声をがん治療研究を推し進める医師・研究者にお届けするとともに、2019年以降支援してきた研究の進捗も報告します。



さらに、今回の授賞式では、新たに「立ち上がり研究」というコンセプトを発表します。また、「CSAアワード」と題して、がん治療研究を前に進める新たな一歩を後押しし、deleteCの活動が広がるきっかけとなった市民や企業のカジュアルソーシャルアクションを発表します。この他、授賞式終了後には、ホワイエにて「deleteCマルシェ」をオープン。タオルや入浴剤などの寄付につながるdeleteCアイテムが並びます。



deleteCは、これまでに、小児がん、子宮頸がん、胃がん、肺がん、乳がん、膵がんなどの臨床専門医や放射線専門医、基礎研究者やリサーチナースなど12名を支援してきました。



これからも「みんなの力で、がんを治せる病気にする」ことをミッションに、「with HOPE」というビジョンのもと ふだんの暮らし中で、気軽に参加できるカジュアルソーシャルアクションを通じがん希望治療研究を社会全体で応援できる土壌を育て、希望の風景を全国に根付かせることで、研究の進展に貢献できるよう活動を進めてまいります。

※ワールドキャンサーデー（世界対がんデー）とは、毎年2月4日に、がんに対する世界共通の意識を高め、正しい知識を広めるとともに予防・早期発見・治療への行動を促すことを目的とした国際的な取り組みです。

■開催概要：

【タイトル】「deleteC 2026 -HOPE-」

【日時】2026年2月3日(火) 18:00-20:30＜開場 17:30＞

【特設HP】https://www.delete-c.com/hope

【会場】虎ノ門ヒルズ ステーションタワー TOKYO NODE HALL

【住所】東京都港区虎ノ門 2-6-2 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 46階

https://www.tokyonode.jp/access_info/

【参加方法】特設HPのお申込みフォームよりご登録ください。

【参加費】無料（会場にてお気持ち寄付をお願いできましたら幸いです）

※参加には事前予約が必要となります。

※お席に限りがあるため、満席になり次第募集終了とさせていただきます。

【プログラム（予定）】

deleteC 2026-授賞式 / deleteC 2026年度 公募選考方針の発表 / CSA（カジュアルソーシャルアクション）アワード / deleteCマルシェ

【登壇者（予定）】

小国士朗（deleteC代表理事）

川島葵（MC）

■受賞者

牧野祐紀（大阪大学大学院医学系研究科 消化器内科学・助教）

児玉真（東京科学大学大学院医歯学総合研究科 人体病理学分野・非常勤講師）

■選考委員

西原 広史（慶應義塾大学医学部 がんゲノム医療センター センター長）

朴 成和 （東京大学医科学研究所附属病院 腫瘍・総合内科 教授 / 東京大学医学部附属病院 腫瘍センター長）

大津 敦 （一般社団法人がん医療創生機構 理事長 / 国立がん研究センター東病院名誉院長）

その他、企業・市民選考メンバー

特設サイト :https://www.delete-c.com/hope

2025年 主な取り組み振り返り

■全国の主力スーパーマーケット7社 約1,200店舗でdeleteCアクションを実施

買い物ががん治療研究の応援につながるアクションを全国約1,200店舗で実施しました。対象商品を購入することで1点につき1円（一部スーパーは2円）ががん治療研究に寄付され、日常の買い物を通じて誰もが気軽に研究支援に参加できる取り組みとなりました。

■がん教育やワークショップの開催ほか、がん関連学会など学術集会ともコラボレーションし、がん啓発を強化 市民と医療・研究の懸け橋に

中学生に対してがん教育に取り組みました。探求学習を軸とし社会側の視点で「学生にもできること」を一緒に考え、行動につながるよう呼びかけました。さらに、企業・団体・医療者と連携した啓発イベントの実施、この他にも日本癌治療学会・日本癌学会の学術総会等ともコラボレーションし、ブースを出展し、医療・研究者とのコミュニケーションを通じ、がん治療研究の意義に関して、市民への啓発につなげました。



■200を超える企業・団体が活動を応援！

カジュアルソーシャルアクションが、企業のCSRを実現する機会となり、社会貢献の新しいカタチに

こどもから大人まで誰もが参加できるバラエティ豊かな社会課題貢献への方法が広がりました。「deleteC大作戦2025」においては、9つのアクションを発表し、40社が連携して取り組みました。deleteC大作戦の代名詞となる投稿アクションでは、6,531投稿数・1,200,959リアクションの応援があつまり、「自分にもできること」「自社にできること」によって活動の広がりが加速しました。

deleteCスローガン

いつでもどこでもかろやかにがん治療研究の応援ができる。それが、カジュアルソーシャルアクション（CSA）。世代や立場をこえて、誰でもできる。投稿するだけで、買うだけで、いろんな方法でできる。

ひとつひとつは小さな営みでも、あつまって、重なって、広がれば、

「がんを治せる病気にする」という未来を手繰り寄せることができるはずだから。

ふだんの暮らしが、応援になる。できることから、かろやかに、はじめよう。

■deleteCについて

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dhXEtuOBOYE ]

誰もがふだんの暮らしの中でがん治療研究を応援できる仕組みをつくり、がん治療研究への寄付と啓発につながるカジュアルソーシャルアクションを通じて、1日でも早く「がんを治せる病気にする日」を手繰り寄せることに貢献することを目的に、2019年に設立。2022年には、認定NPO法人として、東京都に承認されました。

具体的には、プロジェクトに参加する企業・団体が自身のブランドロゴや商品、またはサービス名からCancerの頭文字である「C」の文字を消し、deleteCのロゴやコンセプトカラーを使うなどし、オリジナル商品・サービスを企画・提供します。購入金額の一部はdeleteCを通じて、医師・研究者が推進するがん治療に寄付（※）としてお渡しし、市民もがん治療研究の応援に参加できる仕組みをつくっています。

毎年秋には「deleteC大作戦」と題し、SNS投稿・拡散、買い物、歩く、学びなどのCSAががん治療研究への寄付に繋がる取り組みを実施。 2月には「deleteC -HOPE-」を開催し、がん治療研究を推し進める医師・研究者に寄付をお渡しします。

寄付先となるがん治療研究については、公募を実施し、がん臨床試験の専門的知見を有する医師のほか、プロジェクト参加企業、deleteC医療リサーチチームといった多様な視点を持つメンバーで選考委員会を構成し、公正なる審査のもと、寄付先を決定します。現在は、参加企業・団体２００社を超える方々に支持されており、これまでに小児がん、子宮頸がん、胃がん、肺がん、乳がん、膵がんなどの臨床専門医や放射線専門医、基礎研究者、リサーチナースなど12名の医師・研究者に総額5,000万円以上を支援しています。寄付先のがん治療研究は受賞の1年半後に、寄付・啓発対象テーマの進捗・成果をご報告頂くと共に、その後も進展等をお知らせ頂いています。これまでの受賞者からは新たな研究段階に進んだことや、学術誌に研究成果が報告されたことなど、寄付が研究を進める後押しになったとの声が寄せられています。（※）寄付金は、がん治療研究および、啓発コンテンツ制作費などdeleteCの活動に充てられます。 歴代の寄付先:https://www.delete-c.com/hope/awards



■法人概要

団体名 ： 認定特定非営利活動法人deleteC（2022年9月22日交付・認定番号４生都管第703号）

設立 ： 2019年9月5日

代表 ： 代表理事 小国士朗

事業内容 ： （１）ロゴ等を活用したがん啓発事業（２）がん啓発イベント事業（３）がん医学研究に対する寄付・助成事業（４）がん医学研究に関する事業提供・啓発事業（５）その他その目的を達成するために必要な事業

ホームページ ：https://www.delete-c.com/