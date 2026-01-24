4D-Stretch、前田健太選手との公式サポート契約を締結

4D-Stretch株式会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mtrUAvS8Fmw ]

前田健太選手は、日本球界および米国球界の双方で長年にわたり第一線で活躍し、挑戦を続ける姿勢と高いプロフェッショナリズムで多くのファンに勇気と感動を届け続けてきたトップアスリートです。このたび、4D-Stretchは、前田選手のさらなる挑戦を、トレーニングおよびコンディショニングの側面から支援してまいります。

■前田健太選手コメント

このたび、4D-Stretchにサポートしていただくことになりました。競技を続けていく上で、日々のコンディショニングやリカバリーは欠かせない要素です。

4D-Stretchとともに、動きの質を高める取り組みを積み重ね、さらなるパフォーマンス向上を目指していきたいと思います。

■前田健太選手プロフィール

前田健太選手は1988年4月11日生まれ。PL学園高校から2006年高校生ドラフト1巡目で広島東洋カープに入団し、プロ4年目の2010年にはセ・リーグで最多勝（15勝）、最優秀防御率（2.21）、最多奪三振（174）を同時に獲得し、同年の沢村栄治賞も受賞した。2012年4月6日には横浜で行われたDeNA戦で無安打無得点試合（ノーヒットノーラン）を達成。2016年1月にロサンゼルス・ドジャースと契約して米国球界へ挑戦し、2013年のワールド・ベースボール・クラシックでは日本代表メンバーとして名を連ねた。2025年11月26日には東北楽天ゴールデンイーグルスとの契約合意が球団から発表され、日本球界での新たな挑戦に向けて歩みを進めている。

※所属・経歴は発表日時点のものです。

■4D-Stretch株式会社

挑戦を続けるアスリートの背中を支えること。それが、4D-Stretchの使命です。

私たちは、身体の可動性の向上や動作の質の向上、コンディショニングに真摯に向き合うすべての方々に向けて、日々のトレーニング体験をアップデートする製品・サービスを提供してまいります。

ーーーーーー

会社名：4D-Stretch株式会社

所在地： 東京都港区芝浦3丁目15-6島倉田町ビル2F

公式HP：https://4d-stretch.com/

問い合わせ先：https://4d-stretch.com/contact/

ーーーーーー