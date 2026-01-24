¡ÚÎß·×10ËüËÜ¡Û²¬»³È¯GXµ»½Ñ¡ØSUSU-GOROSHI¡Ù¤¬ÊªÎ®¡¦·úÀß¸½¾ì¤ÎÉ¸½à¤Ø
――²¬»³È¯¡¦´Ä¶¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Îµ»½Ñ¤¬¡¢¸½¾ì¤Î¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¤¿¡£
¡Ö¸Î¾ãÁ°Äó¡×¤ÎÊªÎ®¡¦·úÀß¶È³¦¤ËÄêÃå¤·¤¿¡ÈÍ½ËÉÊÝÁ´¡É¤Î¥Ë¥åー¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡£
²¬»³¸©²¬»³»Ô¤Î´Ä¶¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡Ö¼¡¤ÎÅô³ô¼°²ñ¼Ò¡×¡ÊÂåÉ½¡§¹õÀîÀ»ÇÏ¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëÇ³ÎÁÅº²ÃºÞ
¡ØSUSU-GOROSHI¡Ê¥¹¥¹¥´¥í¥·¡Ë¡Ù¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÎß·×ÈÎÇäËÜ¿ô10ËüËÜ¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê2020Ç¯～2025Ç¯12·î¡Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Á´¹ñ4,700¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¶¯¸Ç¤Ê¸ÜµÒ´ðÈ×¡Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¸½¾ì¼ÂÁõ¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢AmazonÇ³ÎÁÅº²ÃºÞÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¾ï¤Ë1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£ ¤³¤ì¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ö¥Ë¥Ã¥Á¤Ê±äÌ¿Á¼ÃÖ¡×¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Åº²ÃºÞµ»½Ñ¤¬¡¢²á¹ó¤Ê»º¶È¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Õ¥é¡ÊÉ¸½àÁõÈ÷¡Ë¡×¤Ø¤È¾º²Ú¤·¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤¼º£¡¢Åê»ñ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡©
1. ¡Öºî¤ì¤ÐÇä¤ì¤ë¡×¤¬¡¢¡Öºî¤ì¤Ê¤¤¡×¸½¾õ ÊªÎ®¥³¥¹¥Èºï¸º¤È´Ä¶°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Î¥ê¥Ó¥ë¥ÈDPF¡ÊÇÓ¥¬¥¹¾ô²½ÁõÃÖ¡Ë¤Ø¤Î¼ûÍ×¤ÏÇ¯Î¨Ìó140%¤Î¥Úー¥¹¤ÇµÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¿¦¿Í¤Î¼êºî¶È¡×¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¸½ºß¤ÎÀ¸»ºÂÎÀ©¤Ç¤Ï¶¡µë¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÎÊªÎ®ÌÖ°Ý»ý¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2. Ï«Æ¯½¸Ìó¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡ÊÀ¸»ºÀ³×Ì¿¡Ë ÃÏÊý¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤Ï¿¼¹ï¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¿Í¤òÁý¤ä¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¥Çー¥¿¤ÇÀ¸»ºÀ¤òÇÜÁý¤µ¤»¤ë¡×Æ»¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤êÊä½õ¶â¡×¤Ë¤âºÎÂò¤µ¤ì¤¿µ»½Ñ´ðÈ×¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÃÏ°è»º¶È¤Î¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¹¥Þー¥È¡¦¥µー¥¥å¥éー¡¦¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ 10ËüËÜ¤¬¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡Ö·ÐºÑ¹çÍýÀ¡×
¤Ê¤¼¡¢ÃÏÊýÈ¯¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãーÀ½ÉÊ¤¬¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤«¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¸½¾ì¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡ÖÀÚ¼Â¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¡×¤ò²Ê³ØÅª¤Ë²ò·è¤·¤¿ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£ ¥Ç¥£ー¥¼¥ë¼Ö¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊDPF¡ÊÈùÎ³»ÒÊá½¸¥Õ¥£¥ë¥¿ー¡Ë¤ÎµÍ¤Þ¤ê¤Ï¡¢¼ÖÎ¾Ää»ß¤Ë¤è¤ëµ¡²ñÂ»¼º¤È¹â³Û¤Ê½¤ÍýÈñ¤ò¾·¤¯¿¼¹ï¤Ê¥ê¥¹¥¯¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡ØÇ³¾ÆÉÔÁ´¡Ù¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¥Ç¥£ー¥¼¥ë¼ÖÆÃÍ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶áÇ¯¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ä¾Ê®¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¹½Â¤¾åÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥«ー¥Ü¥óÂÏÀÑ¡Ê±ø¤ì¡Ë¤¬¡¢Ç³Èñ°²½¤äÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ²ÝÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÁÐÊý¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¡ØSUSU-GOROSHI¡Ù¤Ï¡¢»À²½¥»¥ê¥¦¥à¡ÊCeO2¡Ëµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤ÆÇá¡Ê¤¹¤¹¡Ë¤ÎÇ³¾Æ²¹ÅÙ¤òÌó250¡î¤ÎÄã²¹°è¤Þ¤Ç°ú¤²¼¤²¡¢¡ÖµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éÄ¾¤¹¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖµÍ¤Þ¤é¤»¤Ê¤¤¡ÊÍ½ËÉ¤¹¤ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤±¿ÍÑ¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£
¢£ ¡ÖÀ°È÷»Î¤ÎÀ¼¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¸½¾ìµ¯ÅÀ¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó
ËÜÀ½ÉÊ¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢³«È¯¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£ ÂåÉ½¤Î¹õÀî¼«¿È¤¬¸½¾ì¤ËÎ©¤Á¡¢¡ÖÇá¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é³«È¯¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£ ´ù¾å¤Î¶õÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤ÎÄË¤ß¤òÃÎ¤ë¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¸½¾ì¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡×¤ÎÀß·×»×ÁÛ¡£
³«È¯¤Ë¤«¤±¤ë¼ÂÄ¾¤ÊÁÛ¤¤¤Ï¡¢¶È³¦¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤äÁ´¹ñ¤ÎÀ°È÷»Î¤¿¤Á¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢¶¯¸Ç¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤³¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬Ã±¤Ê¤ë¡Ø¹Êó¡Ù¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢YouTubeÅù¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÈ¯¿®¤ò²ð¤·¤Æ¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤ò¹âÂ®¤ÇÀ½ÉÊ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¡Ø³«È¯¡Ù¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£
¤³¤Î¡Ø¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¤Ê³«È¯ÂÎÀ©¡Ù¤³¤½¤¬¡¢¸½¾ì¤«¤é¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê»Ù»ý¤È¹â¤¤¥ê¥Ôー¥ÈÎ¨¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¸»Àô¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ ¡Ö10ËüËÜ¤Î¥Çー¥¿¡×¤¬Âó¤¯¡¢¼¡¤Ê¤ë¶âÍ»¡¦À¯ºöÏ¢·È
10ËüËÜ¤ÎÉáµÚ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÄÌ²áÅÀ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
¼¡¤ÎÅô¤Ï¸½ºß¡¢¤³¤ÎËÄÂç¤ÊÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢CO2ÇÓ½Ðºï¸º¸ú²Ì¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¡ÖCO2¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¡×»ØÉ¸¤ÎºöÄê¡Ê2026Ç¯Í½Äê¡Ë¤ä¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
10ËüÂæµ¬ÌÏ¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤¿¡ÖÆ°¤¯GXµ»½Ñ¡×¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎESGÉ¾²Á¤ä¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÃ¦ÃºÁÇ»Üºö¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤È´Ä¶ÂÐºö¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¡Ö½Û´Ä·¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¡×¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¼¡¤ÎÅô ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊTsuginohi Co.,Ltd.¡Ë
½êºßÃÏ¡§ ²¬»³¸©Áí¼Ò»Ô¿¿ÊÉ1448‑1 ¡ÊËÜ¼Ò¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èËÌÉÊÀî1-1-11 Âè3¾®ÃÓ¥Ó¥ë5F¡ÊÅìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹õÀî À»ÇÏ
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2018Ç¯7·î2Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡¦´Ä¶´ØÏ¢µ»½Ñ³«È¯
¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¡§¡Ö¤á¤°¤ë¡¢¤Ä¤Ê¤°¡¢ÃÏµå¤Ë¥¤¥¤¥³¥È¡×
URL¡§https://tsuginohi.com/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://tsuginohi.com/(https://tsuginohi.com/?utm_source=RRTimes&utm_medium=Press&utm_campaign=2025)
¡Ú¸ø¼°¥àー¥Óー¡Ûhttps://youtu.be/6uDLHdLkZyk(https://youtu.be/6uDLHdLkZyk?utm_source=RRTimes&utm_medium=Press&utm_campaign=2025)
¡ÚYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ûhttps://www.youtube.com/@tsuginohi_okayama(https://www.youtube.com/@tsuginohi_okayama?utm_source=RRTimes&utm_medium=Press&utm_campaign=2025)
¡Ú»ö¶È¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://dpf-dpd.com/(https://dpf-dpd.com/?utm_source=RRTimes&utm_medium=Press&utm_campaign=2025)
¡ÚGPTW Japan¡Û¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤Ç§Äê´ë¶È¡×¤Î¼¡¤ÎÅô¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª(https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/0630_4981.html)