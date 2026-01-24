BABYMETAL¤ÎÈÖÁÈ¤¬½ñÀÒ²½¡ªTak Matsumoto¡ÊB¡Çz¡Ë¡¢HYDE¡¢¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¡¢Taka¡ÊONE OK ROCK¡Ë¡¢¥Çー¥â¥ó³Õ²¼¤Ê¤ÉÄ¶¹ë²Ú16ÁÈ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
TOKYO FM¤ÇËè½µÅÚÍË19»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤ÎBABYMETAL¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡ØBABYMETAL¤Î¥á¥¿¥é¥¸¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¥²¥¹¥È¥Èー¥¯Åù¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿ÈÖÁÈËÜ¡ØBABYMETAL¤Î¥á¥¿¥é¥¸¡ªBOOK¡Ù¤ò2026Ç¯3·î31Æü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥²¥¹¥È¤È¤Î¸òÎ®¤Ç¹¤¬¤ë¡È¥á¥¿Í§¤ÎÎØ¡É»£¤ê²¼¤í¤·¡Ü1Ëü5Àé»ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â¡ª
BABYMETAL½é¤Î´§¥ì¥®¥å¥éー¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ2025Ç¯1·î¤ËTOKYO FM¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤Î¤¬¡ØBABYMETAL¤Î¥á¥¿¥é¥¸¡ª¡Ù¡£¥¬¥Á¥á¥¿¥ë¤«¤é¼Â¤Ï¥á¥¿¥ë¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¡È±£¤ì¥á¥¿¥ë¡É¤ÊÊý¤Þ¤Ç¡¢BABYMETAL¤Î¥á¥¿¥ë¤ÊÍ§Ã£=ÄÌ¾Î¡Ö¥á¥¿¥È¥â¡×¤òÈÖÁÈ¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¡Ö¥á¥¿¥È¥â¡×¤ÎÎØ¤ò¹¤²¡¢3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥á¥¿¥È¥â¡×¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Õ¥§¥¹¡ØBABYMETAL¤Î¥á¥¿¥é¥¸¡ªFES¡Ù¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
½ñÀÒ¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥êー¥Àー¥º¡¢¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¡¢¾®ºûÂçÊå¡ÊOfficialÉ¦ÃËdism¡Ë¡¢Taka¡ÊONE OK ROCK¡Ë¡¢Tak Matsumoto¡ÊB¡Çz¡Ë¡¢¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¡¢HYDE¡¢¥Çー¥â¥ó³Õ²¼¡ÊÀ»µ²ËâII¡Ë¢¨ÅÐ¾ì½ç¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥á¥¿¥ë¥É¥é¥Þー¡×¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¸½ÁíÍýÂç¿Ã¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¡Ê½Ð±é»þ¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¡Ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÂåÉ½¤¹¤ë16ÁÈ¤Î¡Ö¥á¥¿¥È¥â¡×¤È¤Î¥Èー¥¯¤ò¼ýÏ¿¡£
¡Ö¥á¥¿¥ë¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤ËÉáÃÊ¤Ç¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿º£²ó¤Î½ñÀÒ¤Î¤¿¤á¤Ë»£¤ê²¼¤í¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢ÈÖÁÈ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡Ö¥á¥¿¥È¥â¡×¤È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¥Èー¥¯¤ä¡¢¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎBABYMETAL¤ò¸ì¤ë¥á¥ó¥Ðー¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¥á¥¿¥ë¶Ê¤Î¾Ò²ð¤ä¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎKOBAMETAL¤Ë¤è¤ëÈÖÁÈ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡ã½Ð±é¥²¥¹¥È¡ä¡ÊÅÐ¾ì½ç¡Ë
¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥êー¥Àー¥º¡¢¾®ºûÂçÊå¡ÊOfficialÉ¦ÃËdism¡Ë¡¢¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¡¢Taka¡ÊONE OK ROCK¡Ë¡¢Tak Matsumoto¡ÊB¡Çz¡Ë¡¢¤Ï¤Ã¤È¤ê¡¦ÅÄÊÕÍ³ÌÀ¡Ê¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä¡Ë¡¢¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¡¢¤¤ã¤êー¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡¢KOSHI¡¦KEIGO¡¦TAKE¡ÊFLOW¡Ë¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¡¢DAIDAI¡ÊPaledusk¡Ë¡¢HYDE¡¢MAH¡ÊSiM¡Ë¡¢Jean-Ken Johnny¡ÊMAN WITH A MISSION¡Ë¡¢¥Çー¥â¥ó³Õ²¼¡ÊÀ»µ²ËâII¡Ë¡¢¸ÅÅÄ¿·ÂÀ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÌ¥«¥Ðー¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ê¤ÉÆÃÅµ¤â
½ñÀÒÆÃÅµ¤â³Æ¼ïÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¡3¼ï
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥í¥´¡Ü¼«Í³¤ËµÆþ¤Ç¤¤ëMETAL NAME¥×¥ìー¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ç¤¹¡£
³Æ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
Çò
¥¢¥ß¥åー¥º ¥¢¥¹¥Þー¥È¡¡https://www.asmart.jp/shop/babymetal/product/10049444
ÀÖ
TOKYO FM¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡¡https://shop.tfm.co.jp/items/132708786
ÀÄ
KADOKAWA ¥«¥É¥¹¥È¡¡https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g322509001366/
¢£¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É
Amazon¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHX8Z7MT
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÌ¥«¥Ðー
¡ØBABYMETAL¤Î¥á¥¿¥é¥¸¡ªFES¡Ù¤Î²ñ¾ì¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.tfm.co.jp/metaradi/metaradifes/
¡ãÈÖÁÈ¾ðÊó¡ä
BABYMETAL¤Î¥á¥¿¥é¥¸¡ª
2010Ç¯¤Î·ëÀ®°Ê¹ß¡¢¡ÖMETAL RESISTANCE¡×¤ÎÌ¾¤Î²¼¤Ë¡¢¡Ö¥á¥¿¥ë¤ÇÀ¤³¦¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢À¤³¦¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÀ¤³¦Ãæ¤òÀÊ´¬¤·Â³¤±¤ë"BABYMETAL"¡£¤½¤³¤Ç¡ª¡¡²þ¤á¤ÆÆüËÜ¤ÎÊý¤Ë¤âBABYMETAL¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¥¬¥Á¥á¥¿¥ë¤«¤é¼Â¤Ï¥á¥¿¥ë¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¡È±£¤ì¥á¥¿¥ë¡É¤ÊÊý¤Þ¤Ç¡¢BABYMETAL¤Î¥á¥¿¥ë¤ÊÍ§Ã£¡áÄÌ¾Î¡Ø¥á¥¿¥È¥â¡Ù¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¡Ø¥á¥¿¥È¥â¡Ù¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯ÈÖÁÈ¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¥á¥¿¥é¥¸¡ª¡×
Ëè½µÅÚÍË19»þ30Ê¬～19»þ55Ê¬¡¿TOKYO FM¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ
https://www.tfm.co.jp/metaradi/
¡ã½ñ»ï¾ðÊó¡ä
ºîÉÊÌ¾¡§BABYMETAL¤Î¥á¥¿¥é¥¸¡ªBOOK
Ãø¼ÔÌ¾¡§BABYMETAL¤Î¥á¥¿¥é¥¸¡ªÀ©ºîÈÉ
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¢¨ÅÅ»Ò½ñÀÒÆ±ÆüÇÛ¿®
Äê²Á¡§2,200±ß¡ÊËÜÂÎ2,000±ß¡ÜÀÇ¡Ë
¥Úー¥¸¿ô¡§192¥Úー¥¸
È½·¿¡§A5È½ÊÂÀ½
ISBN¡§9784046079473
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA