ÃæÅç·ò¿Í¡ÖTHIS IS KENTY -IDOL ver2.0-¡×2026Ç¯4·î4Æü(ÅÚ)21:00～Æü¥Æ¥ì¥×¥é¥¹¤ÇÆÈÀê¥Îー¥«¥Ã¥ÈÊüÁ÷¡ª5·î¤Ë¤ÏÃæÅç·ò¿Í¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÆÃÈÖ¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò£Ã£ÓÆüËÜ¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë£Ã£Ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÆü¥Æ¥ì¥×¥é¥¹ ¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¡ØÃæÅç·ò¿ÍLIVE&¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー 2¥ö·îÏ¢Â³ÆÃ½¸¡Ù¤òÆÈÀêÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
4/4¤Ë¤Ï¡ÖTHIS IS KENTY -IDOL ver2.0-¡×1/24(ÅÚ)Ìë¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ5·î¤Ë¤Ï
¤³¤Î¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤¿ÃæÅç·ò¿Í¤ÎÌó4¥ö·î¤ÎÆü¡¹¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÆÃÈÖ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÆÈÀêÊüÁ÷¡ª¡ª
2¥ö·îÏ¢Â³¤Ç¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢§ÃæÅç·ò¿ÍLIVE&¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー 2¥ö·îÏ¢Â³ÆÃ½¸
ÆÃ½¸¥Úー¥¸¡§https://www.nitteleplus.com/program/nakajimakento_sp_2026/
¢§ÃæÅç·ò¿Í¡ÖTHIS IS KENTY -IDOL ver2.0-¡×
ÊüÁ÷Æü¡§2026Ç¯£´·î£´Æü(ÅÚ)21:00～
²ñ¾ì¡§ÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê
ÈÖÁÈ¥Úー¥¸¡§https://www.nitteleplus.com/program/nakajimakento_live_2026_this-is-kenty/
ÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖTHIS IS KENTY -IDOL ver2.0-¡×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢1/24¡ÊÅÚ¡ËÌë¸ø±é¤ò
Á´¶Ê¥Îー¥«¥Ã¥È¤ÇÆÈÀêÊüÁ÷¡ª
¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿milet¤È¤Î¶¦±é¤ÎÌÏÍÍ¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢§ÃæÅç·ò¿Í¡ÖDocumentary of THIS IS KENTY -IDOL ver2.0-¡×
ÊüÁ÷Æü¡§5·îÊüÁ÷Í½Äê
ÈÖÁÈ¥Úー¥¸¡§https://www.nitteleplus.com/program/nakajimakento_documentary/
¥¢¥êー¥Ê¸ø±é¡ÖTHIS IS KENTY -IDOL ver2.0-¡×¤Ë¸þ¤±¤¿Ìó4¥ö·î¤ÎÆü¡¹¤ËÌ©Ãå¡ª
¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー1Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢ËÜ¥é¥¤¥Ö¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë ÃæÅç·ò¿Í¤Î¡ÈÁÇ´é¡É¤ËÇ÷¤ë60Ê¬¡£
¢¡Ãí°Õ
¡ã¥ê¥êー¥¹ÅºÉÕ²èÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä³ºÅöµ»ö°Ê³°¤Ø¤ÎÍøÍÑÉÔ²Ä
¡ú¥¹¥«¥Ñー¡ªÈÖÁÈÇÛ¿®¤Ç¤â»ëÄ°²ÄÇ½¡¦¡¦¡¦
¥¹¥«¥Ñー¡ªÊüÁ÷¥µー¥Ó¥¹¤ÇÂÐ¾Ý¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ä¥×¥é¥ó¡¦¥»¥Ã¥È¤ò·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢
ÊüÁ÷¤ÈÆ±¤¸»þ¹ï¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦PC¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥Æ¥ì¥Ó(ÂÐ±þµ¡¼ï¤Î¤ß)¤Ç¤â»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1½µ´Ö¤Î¸«Æ¨¤·»ëÄ°¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¡¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
3·îÃæ½Ü¥¹¥¿ー¥È¡ª
ÈÖÁÈ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥³¥Ã¥·¥å¤¬Åö¤¿¤ë¡ÖÆü¥Æ¥ì¥×¥é¥¹¸ø¼°X¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¡ª
¢¨¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÏÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¥Æ¥ì¥×¥é¥¹X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/nitteleplus
¢¡¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó¡¡¢¨»ëÄ°¤Ë¤Ï¤´·ÀÌó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
Æü¥Æ¥ì¥×¥é¥¹ ¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡§https://www.nitteleplus.com/
¥¹¥«¥Ñー¡ª¡ÊCh.300¡Ë¡¢¥¹¥«¥Ñー¡ª¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊCh.619¡Ë
J:COM¡ÊCh.757¡Ë¤Û¤«Á´¹ñCATV
¤Ò¤«¤ê£Ô£Ö¡ÊCh.555¡Ë¡¢au¤Ò¤«¤ê
¢¡²ñ¼Ò¾ðÊó
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò£Ã£ÓÆüËÜ¡ÊÄÌ¾Î¡§£Ã£ÓÆü¥Æ¥ì¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶¡¡ÃÎÌé
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅì¿·¶¶1-6-1¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¿¥ïー22³¬