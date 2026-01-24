PYKES PEAK¤¬¡Ö³ÚÅ·¤ªÇã¤¤Êª¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ë»²²Ã¡£È÷¤¨¤ò¤ªÆÀ¤Ë¡£ËÉºÒÍÑÉÊ¡ÖSONAERU¡×¥·¥êー¥º¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç10¡óOFF¥¯ー¥Ý¥óÇÛÉÛ¡ª
Fun Standard³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒRKBËèÆü¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¥°¥ëー¥×¡¢ËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©ÂçÌî¾ë»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âç²°ÎÉ²ð¡¢ºû¿¹¹µ®¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPYKES PEAK¡Ê¥Ñ¥¤¥¯¥¹¥Ôー¥¯¡Ë¡×¤Ï¡¢2026Ç¯11·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë20:00～1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë1:59¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö³ÚÅ·¤ªÇã¤¤Êª¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢¿Íµ¤¤ÎËÉºÒÍÑÉÊ¥·¥êー¥º¡ÖSONAERU¡×¤Ç»È¤¨¤ë10¡óOFF¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖSONAERU¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î´Ê°×¥È¥¤¥ì¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¾ô¿å´ï¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊËÉºÒ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Å¹ÊÞÆâ¥»ー¥ë³µÍ×
¡¦Á´ÉÊ10¡óOFF¥¯ー¥Ý¥óÇÛÉÛ
Í¸ú´ü´Ö¡§ 1/24 20:00 ～ 1/25 23:59
¡¦ËÉºÒ´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤â10%OFF¡ª
¡Ú1¡ÛµßµÞ¥È¥¤¥ì
ºÒ³²»þ¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¤É¡¢¿å¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë´Ê°×¥È¥¤¥ì¤Ç¤¹¡£
µÛ¿åÀ¡¦¾Ã½À¤ËÍ¥¤ì¤¿¶Å¸ÇºÞÉÕ¤¤Ç¡¢±ÒÀ¸Åª¤Ë½èÍý¤¬²ÄÇ½¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¡¢¼ÖÆâ¤äËÉºÒ¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤âºÇÅ¬¤ÊÉ¬¼ûÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ú2¡Û´Ê°×¥È¥¤¥ì
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¤Ç»È¤ï¤Ê¤¤»þ¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ëÂ¿µ¡Ç½¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥È¥¤¥ì¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¿ÉÕ¤¤Ç¥¹¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¼ÖÃæÇñ¡¢ºÒ³²»þ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£ÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¡¢²÷Å¬¤µ¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ú3¡Û¥¹¥Äー¥ë¥È¥¤¥ì
¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤Î¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥È¥¤¥ì¤Ç¤¹¡£
¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÉÕ¤¤ÎºÂÌÌ¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ä¥¹¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£
É¬Í×¤Ê»þ¤À¤±¥È¥¤¥ì¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Èµ¡Ç½À¤òÎ¾Î©¤·¤¿ÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ú4¡Û·ÈÂÓ¾ô¿å´ï
¹âÀÇ½¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤¬ÉÔ½ãÊª¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½üµî¤·¡¢Àî¤Î¿å¤ä±«¿å¤â°Â¿´¤·¤Æ°ûÎÁ¿å¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥×¤äÅÐ»³¤Ê¤É¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÈó¾ïÍÑ¤È¤·¤Æ¤â¿´¶¯¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
·ÚÎÌ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¯¡¢ËÉºÒÈ÷Ãß¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¼ÂÍÑÅª¥¦¥©ー¥¿ー¥Ô¥å¥ê¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤ÎÂ¿¤¯¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤â¤ªÆÀ¤Ê¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤éÁ´¾¦ÉÊ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
PYKES PEAK
PYKES PEAK¤Ï¡¢¡ÖEnjoy Your Life¡ª¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤«¤éËÉºÒÍÑÉÊ¡¦ÆüÍÑÉÊ¤Þ¤Ç¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÌ¤ëÉý¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤³¤Î½Ö´Ö¤òÁ°¸þ¤¤Ë³Ú¤·¤à¿Í¤¿¤Á¤Î¤½¤Ð¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤¬¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤É¤ó¤É¤óÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Öº£¡×¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢½ÀÆð¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§Fun Standard³ô¼°²ñ¼Ò
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§´ë²è¡¢³«È¯¡¢ÄÌ¿®ÈÎÇä¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢PRÅù
ÂåÉ½¼Ô¡§
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Âç²° ÎÉ²ð
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ºû¿¹ ¹µ®
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§816-0954 Ê¡²¬¸©ÂçÌî¾ë»Ô»çÂæ16-6¥Ñ¥»¥ªÆî¥öµÖ 1F 1001
