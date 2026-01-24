Â´¶ÈÄ¾Á°¤Î3Ç¯À¸¤Ø¡¢1Ç¯´Ö¤Î¡ÖÀ¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë³Ø¤Ó¡×¤ò¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥ª¥¤¥¹¥«ÉÍ¾¾¹ñºÝ¹â¹»¤Ç¹Ö±é²ñ¤ò¼Â»Ü
¡¡ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¤Ê¤«¤è¤·³Ø±à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÊÂåÉ½¡§ÃæÂ¼Íº°ì¡¿ËÜÉô¡§ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¡Ë¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¤Î¥ª¥¤¥¹¥«ÉÍ¾¾¹ñºÝ¹âÅù³Ø¹»¤Ë¤Æ¡¢Â´¶È¤ò¹µ¤¨¤¿3Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÀ¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë³Ø¤Ó¡×¹Ö±é²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Æ±¹»¤¬¤³¤Î1Ç¯´Ö¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¹ñºÝ¼ÂÁõ·¿¤ÎÃµµæ³èÆ°¤òÁí³ç¡¦¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥¤¥¹¥«ÉÍ¾¾¹ñºÝ¹â¹»¤Ï¥æ¥Í¥¹¥³¥¹¥¯ー¥ë¡ÊASPnet¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¹ñºÝÍý²ò¡¦´Ä¶³Ø½¬¡¦ÃÏ°è¶¨Æ¯Åù¤òÃì¤Ë¶µ°é¤òÅ¸³«¤·¡¢Î±³ØÀ¸¤âÂ¿¤¯¹ñºÝ¿§Ë¤«¤Ê³Ø½¬´Ä¶¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Çº£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¹ñºÝ¸òÎ®¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿Ê¶Áè¡¦ÈòÆñ¤Î¸½¾ì¤Ø¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤¶µ°é¡ÊSDG4¡Ë¡×¤òÆÏ¤±¤ë¼ÂÁõ¤Ø¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î³Ø¤Ó¤¬ÆÏ¤¤¤¿¼Â´¶¤ò»ý¤Ä¶µ°é»Ù±ç¤ò¤Ê¤«¤è¤·³Ø±à¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â»Ü³µÍ×
¡¦Æü»þ¡§2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦²ñ¾ì¡§¥ª¥¤¥¹¥«ÉÍ¾¾¹ñºÝ¹âÅù³Ø¹»
¡¦ÂÐ¾Ý¡§3Ç¯À¸¡ÊÂ´¶È³ØÇ¯¡Ë
¡¦ÆâÍÆ¡§
¡¡¡¦1Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤ÎÀ®²Ì¶¦Í¡Ê¶µºà¡¦»Ù±çÊª»ñ¤Î¸½ÃÏ³èÍÑ¡¿È¿¶Á¡Ë
¡¡¡¦¡Ö³Ø¤Ó¤¬À¤³¦¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¡×¥×¥í¥»¥¹¤ÎÀ°Íý¡Ê¤Ä¤¯¤ë¢ªÆÏ¤±¤ë¢ªÈ¿¶Á¤¬´Ô¤ë¡Ë
¡¡¡¦Â´¶È¸å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡È¼¡¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÉÀß·×¡ÊÃµµæ¤Î·ÑÂ³¤È¼Ò²ñ¼ÂÁõ¡Ë
¢¨ËÜ¹Ö±é²ñ¤Ï¡¢Æ±¹»¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÀ¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë³Ø¤Ó¡×Ç¯´Ö¼ÂÁ©¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯²ó¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¡£
¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤¿¡Ö¥«¥ë¥¿¡×¤¬¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á
1Ç¯´Ö¤ÎÀ®²Ì¡§¥ª¥¤¥¹¥«¤ÎÃµµæ¤¬¡ÈÀ¤³¦4¤«¹ñ¡É¤Î»Ù±ç¤Ø
¡¡¥ª¥¤¥¹¥«ÉÍ¾¾¹ñºÝ¹â¹»¤Ï¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ç¡¢¼ø¶È¡¦ÃÏ°è³Ø½¬¡¦´Ä¶³Ø½¬¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ò¡¢¤Ê¤«¤è¤·³Ø±à¤Î¹ñºÝ¼ÂÁõ¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÀÜÂ³¤·¡¢¥±¥Ë¥¢¡¿¥ë¥ï¥ó¥À¡¿¥·¥ê¥¢¡¿¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ôÃÏ°è¤Î»Ù±ç³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¶µ°é»Ù±ç¡¦Ê¸²½Íý²ò¡¦¿©ÎÁ»Ù±ç¤Ê¤É¡¢Ê¸Ì®¤Ë±þ¤¸¤¿·Á¤Ç¼ÂÁõ¡Ë¡£
Æ±¹»¤Ï¤¹¤Ç¤ËPR TIMES¤Ç¤â¡¢Á´¹»¹Ö±é¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡ÖSDGs¥«¥ë¥¿¡×À©ºî¤ä¡Ö¥ª¥¤¥¹¥«Ãã¡×¤Î³¤³°³èÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤À»öÎã¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÀèÀ¸Êý¡¢¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¡Ö¶µºà²½¡¦¼ÂÁõ¡¦´ÔÎ®¡×¤Î3ÅÀ¤ò¡¢¼¡¤Î¶ñÂÎÎã¤ÇÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯9·î¤ËÀ¤³¦¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤ò³Ø¤Ö¹Ö±é²ñ¡¡PHASE1¡¦Global Context & Communication Lab (GCC Lab)
¾ÜºÙÊó¹ð¡Ê1¡Ë¡Ö¥ª¥¤¥¹¥«Ãã¡×--¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¡ÈÆüËÜÍý²ò¶µºà¡É¤Ë
¥ª¥¤¥¹¥«¤Î´Ä¶³Ø½¬¡¦ÃÏ°è¼ÂÁ©¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ëÃãÅ¦¤ßÅù¤Î±Ä¤ß¤Ï¡¢¡ÈÃÏ°è¤Î³Ø¤Ó¡É¤Ç½ª¤ï¤é¤º¡¢³¤³°¤Î³Ø¤Ó¤Î¾ì¤Ç¡ÖÆüËÜ¤òÃÎ¤ë¶µºà¡×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
PR TIMES¤Ç¤â¡¢¥ª¥¤¥¹¥«Ãã¤¬¥±¥Ë¥¢¡¦¥·¥ê¥¢¤Ç¡ÈÆüËÜÍý²ò¡É¤Î¶µºà¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿·Ð°Þ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ»öÎã¤¬¼¨¤¹¤Î¤Ï¡¢¹ñºÝ¸òÎ®¤Î¡Ö¾Ò²ð¡×¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢Ãã¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÊª¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢¸À¸ì¡¦Ê¸²½¡¦Êë¤é¤·¡¦ÃÏ°è»ñ¸»¤ò¡ÈÀâÌÀ²ÄÇ½¤Ê¶µºà¡É¤Ø¤ÈºÆÊÔ½¸¤·¡¢°ÛÊ¸²½¤Î³Ø¤Ó¼ê¤ËÆÏ¤¯·Á¤ØÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¶ìÌ£¤Î¤¢¤ëÆüËÜÃã¤Ëº½Åü¤òÆþ¤ì¤Æ°û¤à»Ò¤É¤â¤¿¤Á
¥±¥Ë¥¢¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î°ÛÊ¸²½ÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¥ª¥¤¥¹¥«Ãã¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤ë
¤Ê¤«¤è¤·³Ø±à¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç¡ÖÀ¤³¦¡×¤ò¶µ¤¨¤ëËüÇî¼ø¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¾ÜºÙÊó¹ð¡Ê2¡Ë¡ÖSDGs¥«¥ë¥¿¡×--¡È¹Í¤¨¤ë¶µºà¡É¤¬¡¢³¤³°¤Î¼ø¶È¤Ø
¡¡3Ç¯À¸¤òÃæ¿´¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡ÖSDGs¥«¥ë¥¿¡×¤Ï¡¢ºîÉÊÈ¯É½¤Ç½ª¤ï¤é¤º¡¢³¤³°¼ø¶È¤Ç¤Î³èÍÑ¤òÁ°Äó¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¶µºà¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¹»¤ÎÁ´¹»¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢SDGs¥«¥ë¥¿¤ÎÀ©ºî¤È¡¢º£¸å¤Î³¤³°¼ÂÁõÊý¿Ë¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ë¥¿¤Ï¡¢¸À¸ì¡¦Ê¸²½º¹¤¬¤¢¤ë¸½¾ì¤Ç¤â¡¢Í·¤Ó¤È³Ø¤Ó¤òÆ±»þ¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤ë¶¯¤¤·Á¼°¤Ç¤¹¡£
¡ÈÁê¼ê¤ÎÊ¸Ì®¤Ç»È¤¨¤ë¶µºà¡É¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãµµæ¤Ï¡Ö¹ñÆâÈ¯É½·¿¡×¤«¤é¡Ö¹ñºÝ¼ÂÁõ·¿¡×¤Ø¼ÁÅªÅ¾´¹¤·¤Þ¤¹¡£
¥±¥Ë¥¢¤Ç¥«¥ë¥¿¼ÂÁõ
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¥«¥ë¥¿¼ÂÁõ
¥·¥ê¥¢¤Ç¥«¥ë¥¿¼ÂÁõ
¾ÜºÙÊó¹ð¡Ê3¡Ë¡Ö¤ªÊÆ¡×--¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢ÈòÆñÌ±»Ù±ç¤Ç¡ÈÌ¿¤ò»Ù¤¨¤ë¡É¼ÂÁõ¤Ø
¡¡2025Ç¯12·îËö¡¢¤Ê¤«¤è¤·³Ø±à¤Ï¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¡¦¥·¥§¥à¥ê¥¢¥Ã¥×½£¤ÎÈòÆñÌ±¼ýÍÆ»û±¡¤Ç¡¢¶µ°é»Ù±ç¡¦¿©ÎÁ»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Á´¹ñ¤Î³Ø¹»¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ªÊÆÅù¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¿æ¤½Ð¤·¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Àï²Ò¤òÆ¨¤ì¤Æ¤¤¿ÆñÌ±¤ÎÊý¡¹¤ËÆüËÜ¤Î¤ªÊÆ¤Ç¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò°®¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¡ÖÆüËÜ¤Î¤ªÊÆ¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤È¤¤¤¦¿©¤ÙÊý¡¢Ì£¤ÏÆñÌ±¤ÎÊý¡¹¤Ë¿©ÎÈ»Ù±ç¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿©°é¡×¤È¤·¤Æ¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¡¢ÆñÌ±¥¥ã¥ó¥×¤ò´ÉÍý¤¹¤ë»û±¡¤ÎÂåÉ½¤«¤éÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¾Þ»¿¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤è¤·³Ø±à¤Î³èÆ°¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¹ñºÝÍý²ò¤¬¼õÆ°Åª¤Ê³Ø½¬¤Ë¤è¤ëÃÎ¼±¤Î¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤È¡Ö´¶ÁÛ¡×¤Ç½ª¤ï¤é¤º¡¢¸½ÃÏ¤Îº¤Æñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Èµ¡Ç½¤¹¤ë»Ù±ç¡É¤È¤·¤Æ¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤Î¾ðÀª¤òÃÎ¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡Ö²¿¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤¦¡£¤Ç¤âº£¤ÎÆüËÜ¤Ë¤Ï¤½¤ÎÀÜÂ³Àè¤¬Ìµ¤¯¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¼¡Âè¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤Ê¤«¤è¤·³Ø±à¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë³Ø¤Ó¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Öº£¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÇÀ¤³¦¤ò±þ±ç¤·¤è¤¦¡×¤È¥Õ¥§ー¥º¤ò¿Ê¤á¡¢¸½ÃÏ¼ÂÁõ¡¢¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¤ò¥Èー¥¿¥ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Þ¤¹¡£¹ñÏ¢¤ä¥¦¥£¥ó¥¶ー¾ë¤Ç¤Î¹Ö±é¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢À¤³¦ÅªÉ¾²Á¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³¤³°³èÆ°¤ÎÀìÌç²È¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜÃæ¤Î³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸À¸ÅÌ»ùÆ¸¤¬À¤³¦¤ò¡Ö¼«Ê¬»ö¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤¬¤Ê¤«¤è¤·³Ø±à¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¤ªÊÆ¡£¥ª¥¤¥¹¥«¤Î¤ªÊÆ¤â
åºÎï¤Ë°®¤é¤ì¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¤Ï¼¯»ùÅçÃÝÅç¤ÎÆÚÌ£Á¹¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°
ÆñÌ±¤Î»Ò¤É¤â¤äÂç¿Í¤ËÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê
¥ª¥¤¥¹¥«¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿²ÁÃÍ¡§¹ñºÝ¿§¤ÎË¤«¤µ¤ò¡ÈÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î¼ÂÁõ¡É¤ËÊÑ¤¨¤¿
¡¡¥ª¥¤¥¹¥«ÉÍ¾¾¹ñºÝ¹â¹»¤Ï¡¢¥æ¥Í¥¹¥³¥¹¥¯ー¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÍýÇ°¤È¼ÂÁ©´ðÈ×¤ò»ý¤Á¡¢Î±³ØÀ¸¤âÂ¿¤¯¡¢¹ñºÝÍý²ò¶µ°é¤ÎÅÚ¾í¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñºÝ¿§¤¬Ë¤«¤Ê³Ø¹»¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ê¶Áè¡¦ÈòÆñ¤Î¸½¾ì¤ÎÅö»ö¼Ô¤È¡Ö³Ø¤Ó¤Î´Ø·¸¡×¤ò·ë¤Ö¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ãÌ³¤È¸À¤ï¤ì¤ë¶µ°é¸½¾ì¤ÇÀèÀ¸¤¿¤Á¤Ë³¤³°³èÆ°¤ÎÀìÌçÀ¤òÍ×µá¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¶µ°é¤ÏÂ¾¹ñ¤ËÃÙ¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤«¤è¤·³Ø±à¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¸òÎ®µ¡²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶µ¼¼¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿À®²ÌÊª¤ò¸½ÃÏ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»È¤¤¡¢È¿¶Á¤ò´ÔÎ®¤µ¤»¤ë½Û´Ä¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡Ê¤Ä¤¯¤ë¢ªÆÏ¤±¤ë¢ªÈ¿¶Á¤¬´Ô¤ë¡Ë¡£ ¤³¤Î½Û´Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¸ÅÌ¤Ï¡Ö»Ù±ç¤¹¤ëÂ¦¡¿¤µ¤ì¤ëÂ¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÇÄê´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ø¤Ó¹ç¤¤¡¦»Ù¤¨¹ç¤¦´Ø·¸¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀ®¸ùÂÎ¸³¤òÆÀ¤Þ¤¹¡£
Àï¸å0Ç¯¤Î¥·¥ê¥¢¤Ç¥«¥ë¥¿¤¬´õË¾¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë
ÆüËÜ¤Î¿·¤·¤¤¥°¥íー¥Ð¥ëÃµµæ³Ø½¬¥â¥Ç¥ë
¡¡ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¼¡¤ÎÅÀ¤Ç¡¢³Ø¹»¸½¾ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈÆ³Æþ²ÄÇ½¤Ê¥â¥Ç¥ë¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÃÏ°è³Ø½¬¡¦´Ä¶³Ø½¬¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ñºÝ¼ÂÁõ¤ØÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¡Ê¿·¤¿¤ÊÂç³Ý¤«¤ê¶µºà¤¬ÉÔÍ×¡Ë
¡¦À®²ÌÊª¤¬¡Ö¸½ÃÏ¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¡×Á°Äó¤ÇÀß·×¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ãµµæ¤¬¿¼¤Þ¤ë¡ÊÀâÌÀÀÕÇ¤¡¦ºÆÊÔ½¸ÎÏ¤¬°é¤Ä¡Ë
¡¦Ê£¿ô¹ñ¡¦Ê£¿ô¹»¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢Ã±ÆÈ¹»¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¹ñºÝ¹×¸¥¤¬²ÄÇ½¡Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¸ú²Ì¡Ë
´Ø·¸¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡Ã¸½¾ì¤ÎÀèÀ¸¤¬¸«¤¿¡ÖÀ¸ÅÌ¤ÎÊÑ²½¡×¤È¡¢¶µ°é¤¬À¤³¦¤ËÆÏ¤¯½Ö´Ö
¡ÖÆ³Æþ¢ª¼ÂÁ©¢ª¿¶¤êÊÖ¤ê¡×¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤ÎÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿--¡È¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë½Ö´Ö
¡¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»ä¼«¿È¡¢À¸ÅÌ¤ÎÊÑ²½¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Æ³Æþ¤«¤é¼ÂÁ©¡¢¤½¤·¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ø¤È³Ø¤Ó¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÏÀ¤³¦¤Î¸½¾õ¤òÃÎ¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Æ·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯--¤½¤Î²áÄø¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ëÃÎ¼±¤ÎÍý²ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»×¹Í¤È¹ÔÆ°¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡²¿¤è¤ê°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¶µºà¤¬¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¸½ÃÏ¤ËÆÏ¤¡¢¤Ê¤«¤è¤·³Ø±à¤ÎÃæÂ¼¤µ¤ó¤«¤éÆÏ¤¤¤¿±ÇÁü¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¼ÂºÝ¤ËÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¡×¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡¢½é¤á¤Æ³Î¤«¤Ê¼Â´¶¤È¤·¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤¬¿¿·õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÊÑ²½¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Á¤é¤â¡ÖËÜÅö¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿´¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢Ëè²ó¤Î¹Ö±é¤Ç°ìÈÖ¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Æµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£À¸ÅÌ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤â¤¤¤Ä¤«°ì½ï¤Ë¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë»Ò¤â¤¤¤Æ¡¢¥¥é¥¥é¤·¤¿´ãº¹¤·¤ÇÌ´¤òÏÃ¤¹»Ñ¤Ë¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Ê¿ÏÂ¤Î¼ï¤ò³Î¤«¤Ë¤Þ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤¬¤¢¤ê¡¢Èá¤·¤¤¸½¾õ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤ì¤Û¤É·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤¬¾Ð´é¤Ç¹¬¤»¤ËÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«¤é¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤»¤ë¿Í¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ Å¯»Ò¡¡¶µÍ¡¡Ê¥ª¥¤¥¹¥«ÉÍ¾¾¹ñºÝ¹âÅù³Ø¹»¡Ë
¡Ö¹â¹»À¸¤Îº¢¤Î¸÷¡×¤¬¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿--¡ÈËÜµ¤¤ÇÀ¸¤¤ëÂç¿Í¡É¤¬¶µ°é¤òÊÑ¤¨¤ë
¡¡¹â¹»À¸¤Îº¢¤Î»ä¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤ÉÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¸÷¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤È¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¹â¹»À¸¤Îº¢¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ºÆ¤Ó¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤¬¤³¤¸³«¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡³èÆ°ÆâÍÆ¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¿¼¹ï¤Ç¡¢¶ì¤·¤¤¸½¼Â¤È¸þ¤¹ç¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤É¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ËÜµ¤¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¿´¤«¤é³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤é¤ì¤ë»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿»þ¡¢¤Þ¤µ¤ËÌÜ¤«¤éÎÚ¤¬Íî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¶ì¤·¤ß¤òÃÎ¤ë¤³¤È¡×¤È¡Ö´õË¾¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡×¤ÏÎ¾Î©¤¹¤ë¡£¤à¤·¤í¡¢¸½¼Â¤òÄ¾»ë¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¹ÔÆ°¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢´õË¾¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤Î¤À¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖËÜµ¤¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÂç¿Í¡×¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤è¤ê²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë·Ð¸³¤À¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¸ÅÌ¤Ï¸ÀÍÕ¤À¤±¤ÇÆ°¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈËÜÊª¡É¤Ë¿¨¤ì¤¿¤È¤¤Ë¿´¤¬Æ°¤¯¡£¶µ°é¤Î¸½¾ì¤Ëº£µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿½Ð²ñ¤¤¤ò¡¢³Ø¤Ó¤Î¥×¥í¥»¥¹¤È¤·¤Æ³Î¤«¤Ê·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤È¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹¬ÅÄ ÊæÆàÈþ¡¡¹Ö»Õ¡ÊÀìÌç³Ø¹»¥ª¥¤¥¹¥«¡¦¥¢¥°¥ê¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡Ë
¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÆ°¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¥ª¥¤¥¹¥«¹â¹»¤ÎÀèÀ¸Êý¤ÈÃæÂ¼Î¤±Ñ»öÌ³¶ÉÄ¹
ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¹ñºÝÍý²ò¶µ°é¤Ï¡¢¹ñºÝ¿§¤¬Ë¤«¤Ç¤¢¤ë¤Û¤É¡ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¡É¤Ç»ß¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Ê¶Áè¤äÈòÆñ¤Î¸½¾ì¤Ë¡Ø¼Á¤Î¹â¤¤¶µ°é¡Ù¤ò¼ÂºÝ¤ËÆÏ¤±¡¢¸½ÃÏ¤Ç»È¤ï¤ì¡¢À¼¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¡¢³Ø¤Ó¤Ï°ìµ¤¤ËÅö»ö¼ÔÀ¤òÂÓ¤Ó¤Þ¤¹¡£º£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î³Ø¹»¤¬¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¡×¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¡ÖÅö»ö¼Ô°Õ¼±¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ª¥¤¥¹¥«¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢¤³¤Î°ìÇ¯¤Ç¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡ØÀ¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ù¤Î¼¡¤ÎÃÊ³¬--¡ØÀ¤³¦¤Îº¤Æñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢³Ø¤Ó¤¬µ¡Ç½¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¹Ö±é¸å¥¯¥é¥¹¤«¤é²¿¿Í¤«¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬ËÍ¤Î¤È¤³¤í¤ØÍè¤Æ¡ÖËÍ¤Ë¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ö»ä¤â°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Â´¶È¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î1Ç¯´Ö¤ÇÆÀ¤¿¡È¼ÂÁõ¤Î¼ê±þ¤¨¡É¤ò¡¢¥ª¥¤¥¹¥«¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¼¡¤Î¿ÊÏ©¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¹ÔÆ°¤Ø·Ò¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÊÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¤Ê¤«¤è¤·³Ø±à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡ÂåÉ½¡¡ÃæÂ¼Íº°ì¡Ë
¹Ö±é¤ÎºÇ¸å¤Ë¤ÏÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ó¸þ¤±¤Æ±þ±ç²Î¤ò²Î¤Ã¤¿ÃæÂ¼Íº°ìÂåÉ½¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ê¤«¤è¤·³Ø±à¤ÏÆüËÜ¤Î¥êー¥Àー¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯
