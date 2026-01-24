¡ÚFFXIV¡Û¿·½Õ¹±Îã¡ªËã¿ýÂç²ñ¡¡2/21¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¤ÇÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®·èÄê¡¡À¼Í¥¡¦Î©²Ö¿µÇ·²ð¡¢¡ØFFT¡Ù¾¾ÌîÂÙ¸Ê¡¢µÈÅÄÄ¾¼ùP/D¤é¤¬ÅÐ¾ì
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ï¥ó¥´¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¡×¤Ë¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óRPG¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーXIV¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢FFXIV¡Ë¤Î¹±ÎãÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ëËã¿ýÂç²ñ¤ò2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë12»þ¤è¤êÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーXIV Ëã¿ýÂç²ñ¡×¤Ï¡¢¡ØFFXIV¡ÙÆâ¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óËã¿ý¡Ö¥É¥Þ¼°Ëã¿ý¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢³«È¯¿Ø¤ä´Ø·¸¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤ÎÇ×¤È¼«Æ°Âî¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¿¿·õÂÐ¶É¤¹¤ëÌ¾Êª´ë²è¤Ç¤¹¡£
¡¡8²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë2026Ç¯¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢¡ØFFXIV¡Ù¥×¥í¥Ç¥åー¥µー·ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¦µÈÅÄÄ¾¼ù¤é¡ØFFXIV¡Ù¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥²ー¥à³«È¯¼Ô¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢2025Ç¯Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡¢À¼Í¥¡¦Î©²Ö¿µÇ·²ð¡Ê¡ØFFXIV¡Ù¥¢¥ë¥Õ¥£¥Î¡¦¥ë¥ô¥§¥æー¥ëÌò¡Ë¡¢2025Ç¯È¯Çä¤Î¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥¿¥¯¥Æ¥£¥¯¥¹ - ¥¤¥ô¥¡¥êー¥¹ ¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¥º¡Ù¤ÎµÓËÜ¡¢²ÃÉ®½¤ÀµµÚ¤Ó´Æ½¤¤òÌ³¤á¤¿¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¾¾ÌîÂÙ¸Ê¤Î2Ì¾¤ò·Þ¤¨Âî¤ò°Ï¤ß¤Þ¤¹¡£¼Â¶·¡¦²òÀâ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ½êÂ°/M¥êー¥°¸ø¼°¼Â¶·¤ÎÆüµÈÃ¤ºÈ¡¢ÆüËÜËã¿ý101¶¥µ»Ï¢ÌÁ¤Î»³ÅÄ»Ë²Â¤¬Ã´Åö¡£ÂÐ¶É¤ÎÌÏÍÍ¤òÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò´ðËÜÌµÎÁ¤ÇÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Èー¥¯¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¡ØFFXIV¡Ù¥×¥í¥Ç¥åー¥µー·ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¦µÈÅÄÄ¾¼ù¤¬¡¢»öÁ°¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢·è¤á¤é¤ì¤¿»þ´ÖÆâ¤Ç²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê²óÅú¤¹¤ë¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¼ÁÌä¤ÏÈÖÁÈ¥Úー¥¸Æâ¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ¡¢2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë23:59¤Þ¤Ç¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£¡ØFFXIV¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ëã¿ý¥Õ¥¡¥ó¤â¥³¥á¥ó¥È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¥²ー¥à¸ø¼°X¡Ê@nicogame_PR(https://x.com/nicogame_PR)¡Ë¤Ë¤Æ¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥É¥Þ¼°Ëã¿ýÇ×¡õ¥Þ¥Ã¥È¤Î¥»¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ã¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーXIV ¿·½Õ¥É¥Þ¼°Ëã¿ýÂç²ñ2026¡×ÈÖÁÈ³µÍ×
¢£ÊüÁ÷Æü»þ : 2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë12»þ～21»þº¢½ªÎ»Í½Äê
¢£»ëÄ°¥Úー¥¸ : https://live.nicovideo.jp/watch/lv349637883
¢£¼ÁÌä¥Õ¥©ー¥à¡§https://forms.gle/5okSxupvJ3QoFu2E9
¡¡¢¨2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë23:59¤Þ¤Ç¼õÉÕÃæ
¢£½Ð±é¼Ô¡§
¡¡Î©²Ö¿µÇ·²ð¡ÊÀ¼Í¥¡¿¥¢¥ë¥Õ¥£¥Î¡¦¥ë¥ô¥§¥æー¥ëÌò¡Ë
¡¡¾¾ÌîÂÙ¸Ê¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒALGEBRA FACTORY¡Ë
¡¡óîÆ£ÍÛ²ð¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡¡µÈÅÄÄ¾¼ù¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡¡¹â°æ¹À¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡¡²ÏËÜ¿®¾¼¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡¡³§ÀîÍµ»Ë¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡¡ÃæÀîÀ¿µ®¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¢£¼Â¶·¡¦²òÀâ¡¿»Ê²ñ¿Ê¹Ô¡§
¡¡ÆüµÈÃ¤ºÈ(ÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ M¥êー¥°¸ø¼°¼Â¶·)
¡¡»³ÅÄ»Ë²Â¡ÊÆüËÜËã¿ý101 ¶¥µ»Ï¢ÌÁ¡Ë
¡¡¼¼Æâ½ÓÉ×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡Ã¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーXIV¡ÊFF14¡Ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーXIV¡Ù¤Ï¹Âç¤ÊÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤È¶¦¤ËËÁ¸±¤¬¤Ç¤¤ëRPG¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¡¢Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ø¹ß¤êÎ©¤Æ¤Ð¡¢½Å¸ü¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤äÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤ê¤ÇËÁ¸±¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤â¤è¤·¡¢Ãç´Ö¤È¤È¤â¤Ë¶¯Å¨¤ËÄ©¤à¤â¤è¤·¡¢³Ú¤·¤ßÊý¤ÏÌµ¸ÂÂç¤Ç¤¹¡ª
RPG3ËÜÊ¬¤Î¥¹¥Èー¥êー¤¬ÌµÎÁ¤Î¡Ö¥Õ¥êー¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡×¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤º¤ÏÂ¿¤¯¤ÎËÁ¸±¼Ô¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¤³¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢´¶Æ°¤ä¶Ã¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤ÎËÁ¸±¤ØÎ¹Î©¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
ËÜ³ÊÅª¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óËã¿ý¡Ö¥É¥Þ¼°Ëã¿ý¡×¤â¡Ö¥Õ¥êー¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡×¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーXIV¡Ù¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¡§https://sqex.to/oRZf0
º£¤¹¤°ÌµÎÁ¤ÎËÁ¸±¤Ø¡ª¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーXIV ¥Õ¥êー¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡×¡§https://sqex.to/0excD