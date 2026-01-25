¥à¥·¥é¥»¼çºË¤ÎÊÝºäË¨¤ò±é½Ð¤Ë·Þ¤¨¤ë¡Ø¥ß¥«¥ó¤Î²Ö¤¬ºé¤¯º¢¤Ë¡Ù¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÃæ¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î¾å±éÃæ»ß¤ò·Ð¤ÆÂÔË¾¤ÎºÆ±é
·àÃÄHOTSKY¡Ø¥ß¥«¥ó¤Î²Ö¤¬ºé¤¯º¢¤Ë¡Ù¤¬2026Ç¯3·î18Æü (¿å) ～ 2026Ç¯3·î22Æü (Æü)¤ËºÂ¡¦¹â±ß»û£±¡ÊÅìµþÅÔ ¿ùÊÂ¶è ¹â±ß»ûËÌ 2-1-2¡Ë¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡Ê±¿±Ä¡§¥í¥ó¥°¥é¥ó¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÜÔ¾¾ Âç¹ä¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£http://confetti-web.com/@/HOTSKY2026
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸https://hotsky.stage.corich.jp/stageËÜºî¤Ï¡¢2018Ç¯¤Î½é±é¤Ç¤Î¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢2020Ç¯¤ËºÆ±éÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î¾å±éÃæ»ß¤ò·Ð¤Æ¡¢º£²óÇ°´ê³ð¤Ã¤Æ¤Î¾å±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±é½Ð¤Ë¶áÇ¯¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¥à¥·¥é¥»¼çºË¤ÎÊÝºäË¨¤ò·Þ¤¨¡¢2026Ç¯ÈÇ¤È¤·¤ÆÊª¸ì¡¦¿ÍÊªÂ¤·Á¡¦¹½À®¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢ ¸½ºß¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÀÚ¼Â¤ÊÌä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤ëºîÉÊ¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£½Ð±é¤Ë¤Ï±é·à³¦¤òÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡¢ÎëÌÚÎ¤º»¡¢Ê¡Ô¤ÈþÎ¤¡¢À¾ÅÄ²ÆÆà»Ò¡¢ÆâÌîÃÒ¡¢¾®»³Ë¨»Ò¡£¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦À¤Âå¥¥ã¥¹¥È¤Ë¡¢ÂçÌî¿ðÀ¸¡¢¾®Åç¤¢¤ä¤á¡¢¾®ÀîÏ¡¡¢ËÅÄÎ¦¿Í¡¢Åù¤ÎÎÏ¤Î¤¢¤ëÌò¼Ô¤¬Â·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ½ñ¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤ÎÊª¸ì¤¬¡¢2026Ç¯¤Îº£¡¢³§¤µ¤Þ¤ª°ì¿Í¤ª¤Ò¤È¤ê¤Î¸½ºß¤È¶Á¤¹ç¤¦¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û¶å½£¤ÎËÌÅìÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢³¤¤È»³¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿¾®¤µ¤Ê½¸Íî¡¢±î¥ö¼ÂÂ¼¡£ ³¤ÉÍÉô¤Ë¤Ïµù¹Á¤¬¤¢¤ê¡¢»³¤Î¼ÐÌÌ¤Ë¤Ï¥ß¥«¥óÈª¤äÃªÅÄ¤¬¹¤¬¤ë¤³¤ÎÂ¼¤Ï¡¢¹âÂ®Æ»Ï©·úÀß¤ËÈ¼¤¦Î©¤ÁÂà¤ÌäÂê¤ÇÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2015Ç¯½©¡¢¤³¤ÎÂ¼¤Ë¡¢Êì¡¢Ìî»Þ¤Î½½»°²ó´÷¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹½÷¤ÎÂóÌ¤¤òÈ¼¤Ã¤ÆË¬¤ì¤¿Èþ±©¡£Î©¤ÁÂà¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ÆÇÀ²È·ÑÂ³¤ò¤¢¤¤é¤á¡¢ Â¼¤òµî¤ë·è°Õ¤ò¤¹¤ë¼Ô¡¢¤Þ¤ÀÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ô¡¢ÃÇ¸ÇµñÈÝ¤¹¤ë¼Ô¡£¿Í¸ý¤¬¸º¤Ã¤Æ¡¢¾®³Ø¹»¤âÃæ³Ø¹»¤âÇÑ¹»¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅÁÅý¤Î¿À³Ú¤ÎÂ¸Â³¤â´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®¤µ¤ÊÂ¼¤Ç¡¢²¿¤Î·ì±ï¤âÃÏ±ï¤âÌµ¤¤¼ÔÆ±»Î¤Ë²êÀ¸¤¨»Ï¤á¤¿·Ò¤¬¤ê¤ä¡¢»×¤¤½Ð¿¼¤¤ÅÚÃÏ¤Ç¤Î±Ä¤ß¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È´ê¤¦¿Í¡¹¡¢Î©¾ì¤ä¹Í¤¨¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¶¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤ÈÌÏº÷¤¹¤ë¿Í¡¹¤Î»Ñ¤¬¡¢Èþ±©¤äÂóÌ¤¤Ë¡¢ÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
·àÃÄHOTSKY¤È¤Ï
1998Ç¯·ëÀ®¡£¾ì½ê¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÊª¸ì¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥«¥Õ¥§¤ä³¹³Ñ¤Î²¹¼¼¡¢¸Å¤¤Î¹´Û¤Ê¤É¡¢·à¾ì°Ê³°¤Î¾ì½ê¤Ç¤Î¡¢¡Ö¼Ú·Ê¼Çµï¡×¤òÂ¿¤¯¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Æ¤¤¿¡£¼çºË¤ÎÅ£ËÜ¸÷¤Ï¡¢²£Æâ¸¬²ð»á¤Ë»Õ»ö¡£³°Éô±é½Ð¤äµÓËÜÄó¶¡¤âÂ¿¿ô¡£¸½ºß¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢·àºî²È¤È¤¤É¤±é½Ð²È¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÅ£ËÜ¸÷¤È¡¢ÀëÅÁÈþ½Ñ¤ÎÎëÌÚÈþÊæ»Ò¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÆâ»³ÃÒ»Ò¡£
¸ø±é³µÍ×
¡Ø¥ß¥«¥ó¤Î²Ö¤¬ºé¤¯º¢¤Ë¡Ù¸ø±é´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î18Æü (¿å) ～ 2026Ç¯3·î22Æü (Æü)²ñ¾ì¡§ºÂ¡¦¹â±ß»û£±¡ÊÅìµþÅÔ ¿ùÊÂ¶è ¹â±ß»ûËÌ 2-1-2¡Ë¢£½Ð±é¼ÔÎëÌÚÎ¤º»¡¡Ê¡Ô¤ÈþÎ¤¡¡À¾ÅÄ²ÆÆà»ÒÂçÌî¿ðÀ¸¡¡¾®Åç¤¢¤ä¤á¡¡¾®ÀîÏ¡¡¡ËÅÄÎ¦¿ÍÊ¿Åè·ÃÍþ¹á¡¡À¸ÅÄÍ³ÌÀÇµ¡¡ÀÖ¾¾Îç²»¡¡ÂçÅç¤Ê¤Ä¤¡¡ura-keiÆâÌîÃÒ¡¡¾®»³Ë¨»Ò¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ±é½Ð¡§ÊÝºäË¨¡Ê¥à¥·¥é¥»¡Ë±é½Ð½õ¼ê:µÜÅÄÀ¶¹á¡¦ÅÎºÚÅ¦ÉñÂæ´ÆÆÄ¡§½»ÃÎ»°Ïº²»³Ú¡§ÃæÌîÎ¼Êå ¾ÈÌÀ¡§ÊÝºäÈþº»¡ÊCAT¡Ë ²»¶Á¡§À±ÃÎµ± ÉñÂæÈþ½Ñ¡§²ÃÆ£¤Á¤« ¡¡¿¶ÉÕ¡§¾®ÎÓ¿¿Íü·Ã¡Êwaqu:iraz¡Ë °á¾Ø¡§¾®ÀôÈþÅÔ À©ºî¡§¾®ÀôÈþÇµ¡Ê¹çÆ±²ñ¼Òsoyokaze¡Ë¥¢¥ó¥Àー¥¹¥¿¥Ç¥£¡§ÀÄÌø»å¢£¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë3·î18Æü(¿å)19:003·î19Æü(ÌÚ)14:00/19:003·î20Æü(¶â)14:00/19:003·î21Æü(ÅÚ)14:00/19:003·î22Æü(Æü)14:00¢¨³«¾ì¤Ï³«±é¤Î30Ê¬Á°¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â°ìÈÌ¡§5,000±ß³ØÀ¸¡§2,500±ß ¢¨ÅöÆüÍ×³ØÀ¸¾ÚÄó¼¨¡ÊÁ´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇ¹þ¡Ë¢¨Ì¤½¢³Ø»ù¤Î¤´Æþ¾ì¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
