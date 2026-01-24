ITCジュニアクラブ｜2026年最初の挑戦「冬休み合同ジュニアテニス大会」は無事終了

株式会社ITC【リリース概要】

関西を中心にテニス施設を運営するITCテニススクール（―SDC グループ― 株式会社ITC 本社：兵庫県神戸市長田区、代表取締役：中村 久仁子）は、2026年1月4日（日）にITCいぶきの森インドアテニススクールで新春恒例イベント「冬休み 合同ジュニアテニス大会」を開催しました。

本大会は、競技テニスの魅力を伝え、試合を通じてジュニア選手たちが互いに成長し合う機会として毎年実施しています。

「だれにも負けたくない」気持ちが寒さを吹き飛ばす！冬休み恒例合同ITCジュニアクラブテニストーナメント■ 冬休みの締めくくりにして、新しい一年の始まりを告げる恒例行事――



ITCジュニアクラブによる「冬休み合同ジュニアテニストーナメント」が、今年もITCいぶきの森インドアテニススクールにて開催されました。

神戸市近郊のITC各校から、約40名の小学生ジュニア選手が参加。

レベル別トーナメント形式での対戦が行われ、それぞれが真剣な眼差しで一球一球に集中し、白熱した試合が繰り広げられました。

ラリーが続く中でも最後までボールを追いかけ、ミスをしてもあきらめない。

その姿勢からは、日々の練習で培った体力や技術だけでなく、心の成長も感じられました。

試合を通じて互いをリスペクトしながら競い合う選手たちに、会場からは温かい拍手と声援が送られました。

この大会は、技術だけでなく「試合特有の緊張感」「勝敗の意味」「その場で考え判断する力」など、テニスを通じた人間的成長を目的としています。

勝ち負けにかかわらず、挑戦する過程で得た学びや感情は、きっと次の一歩につながるはずです。

2026年も、それぞれのペースで、一歩ずつ前へ。

ITCのコーチたちは、子どもたちの挑戦と歩みを、これからも応援し続けます。

優勝・準優勝 おめでとう！

今年も一年、いっぱい遊んでテニスも勉強もがんばりましょう！

【大会結果】

レッドボール の部 優勝 水野 選手 (西神) ／ 準優勝 川端 選手 (名谷)

オレンジボール の部 優勝 永野 選手 (城北) ／ 準優勝 益田 選手 (六甲)

グリーンボール の部 優勝 馬場 選手 (名谷) ／ 準優勝 遠藤 選手 (いぶき)

レギュラーボールの部 優勝 向井 選手 (城北) ／ 準優勝 常友 選手 (いぶき)

参加スクール一覧

ITCいぶきの森インドアテニススクール （兵庫県神戸市西区）

ITC神戸 インドアテニススクール （兵庫県神戸市長田市）

名谷テニスガーデン （兵庫県神戸市須磨区）

西神ニュータウンテニスガーデン （兵庫県神戸市西区）

ITCユニバー神戸テニス倶楽部 （兵庫県神戸市西区）

神戸西テニススクール （兵庫県神戸市西区）

明石海浜公園テニススクール （兵庫県明石市）

城北グリーンテニスクラブ （兵庫県姫路市）

ITC六甲アイランドテニススクール （兵庫県神戸市東灘区）

■「殻(カラ)を打ち破れる少年少女を育てたい。」 私たちがジュニアプログラムにこめる想い

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=80zMio__jWg ]

（動画）ITCいぶきの森インドアテニスクラブ 「コーチに教えてもらってサーブが入るようになったと、家で喜んで話してくれます。」（保護者様の声）





ボールを打ち合う楽しさやショットが決まる爽快感、試合での勝利の喜び――テニスには、子どもたちが夢中になれる魅力が詰まっています。ラケットを握れば、コートを駆け回り、挑戦するたびに夢中になれる。それがテニスです。

この「楽しさ」が子どもたちを成長へと導きます。遊びながら自然に集中力や判断力が育まれ、競い合いを通じて心の強さや粘り強さが身についていきます。

ITCテニススクールでは、楽しみながら始められるプログラムを通じて、無理なく競技としての奥深さを学べる環境を提供しています。仲間やライバルとの切磋琢磨や相手を敬う心、努力を続ける力――これらの経験はスポーツを越え、きっと子どもたちの未来を支える力になります。

私たちは、テニスを通じて子どもたちが可能性を広げ、自分の殻を破る瞬間を、保護者の皆さまとともに見守りたいと願っています。

■ スポーツと礼儀でこどもは変わる。 ITCテニススクールは「公益社団法人 マナーキッズプロジェクト」を応援しています。

公益社団法人マナーキッズプロジェクト では、こども達にスポーツを通じてあいさつ､礼儀作法の基本的マナーを習得する、文武両道で世界に通用する、背骨ある人材育成を目指しています。

株式会社ITCは、この公益社団法人マナーキッズプロジェクトの兵庫支部として、教育委員会や地域の幼稚園・小学校と協議をおこない、積極的に実施していきます。

ITCテニススクールは「公益社団法人 マナーキッズプロジェクト」を応援しています。■ ITCテニススクールからお客様への５つのお約束

私たちITCは、 テニスのスキルだけを提供したいのではありません。

あいことばは ”ハートフル テニス コミュニケーション”（テニスであたたかいふれあいを！） 。

テニスのある暮らしで、健やかな人生をお送りするお手伝いをします。

- たのしみながらうまくなることをお手伝いしますITCテニススクールでは、常にテニスを愛する・たのしむというこころを上達の土台にして、レッスンや施設運営に工夫を重ねています。- おひとりおひとりの体力や目的に合わせたレッスンをしますテニスのたのしみ方は人それぞれ。健康維持やなかまづくり、大会へのチャレンジ。誰もがご自分の目標に向かって、マイペースで継続できる環境を提供しサポートします。- 利用者の皆様、地域の皆様とあたたかいこころの交流をします私たちはあの阪神淡路大震災を経験し、地域社会での役割、つながりの大切さを深くこころに刻みました。今後もこの経験を胸に、スポーツイベントや学校部活動支援、トライやる活動、指定事業者制度などを通じ、地域社会に貢献します。- テニスの指導だけでなくチャレンジする姿勢や思いやる心を育てます「殻（カラ）を打ち破ろう！」 それがITCテニススクール・ジュニアクラブのメインテーマ。テニスを通じて挑戦する気持ち・感謝や礼儀・フェアな精神、なかまを思いやるこころを育みます。また公益社団法人マナーキッズプロジェクト兵庫支部として、その活動を推進します。- テニスや運動を生涯たのしんでいただけるようにサポートしますテニスは生涯スポーツ。ずっとたのしみたいからこそからだに無理な負担がないよう最新の運動理論をとり入れながらレッスンを行います。シニアやキッズ、親子三世代が一緒にたのしめる”イージーテニス”や、カラダに利と輝きをもたらすフィットネス ”LinoFit -リノフィット- トレーニング”をとリ入れています。- 冬休み合同ジュニアテニス大会2026 ｜開催終了

□ 実施日程 ：2026年1月4日(日) 9：00～17：00

□ 会場 ： ITCいぶきの森インドアテニススクール

〒651-2242 神戸市西区井吹台東町7

TEL：078-997-2727

□ ITCテニススクール各校へのお問い合わせはこちら

https://www.i-tennis.co.jp/contact/sformmail.php

