奈良・平城京跡歴史公園で“おいも”が主役の食イベント「奈良鉄道まつり with 平城京おいも大作戦」開催

奈良の歴史文化拠点・平城京跡歴史公園にて、2026年2月6日（金）～8日（日）の3日間、「奈良鉄道まつり with 平城京おいも大作戦」を開催いたします。

本イベントは、奈良鉄道まつりと連携し、“おいも”をテーマにしたグルメイベントとして企画。焼き芋、芋スイーツ、芋フードなど、全国各地から選りすぐりの人気店が出店し、世代を問わず楽しめる内容となっています。

開催概要

イベントポスター

イベント名：奈良鉄道まつり with 平城京おいも大作戦

開催日程：2026年2月6日（金）～8日（日）

開催時間：11:00～19:00

会場：平城京跡歴史公園（奈良県奈良市）

入場料：無料

主催：平城京魅力創造プロジェクト市

協力：一般社団法人 文化・芸術・スポーツ振興会

企画：奈良鉄道まつり事務局

後援：奈良市

見どころ

昨年のイベント様子

🍠焼き芋、芋けんぴ、スイートポテト、芋スイーツなど多彩なラインナップ

🥔大学芋、芋ボール、さつまいもフライ、芋ドッグなど食べ歩きに最適なメニュー

🎡キッズ向けエリアを設け、ファミリーでも安心して楽しめる構成

🚃ミニSL乗車体験や焼きマシュマロ体験など、食以外の体験型企画も充実

🎪奈良鉄道まつり、さくらサーカスとの同時開催により、1日中楽しめるイベント構成

歴史ある平城京跡のロケーションの中で、奈良らしい“食と文化の融合”を体感できるイベントとして、観光客はもちろん、地元ファミリー層にも広く訴求します。

ミニSL乗車体験

会場内では、子どもたちに人気の「ミニSL乗車体験」を実施。本物さながらのSLに乗って走る体験は、小さなお子さまから鉄道ファンまで楽しめるコンテンツです。奈良鉄道まつりとの連携ならではの企画として、食とあわせて“体験”も満喫できるイベントとなっています。

焼きマシュマロ体験

会場では、アウトドア気分を味わえる「焼きマシュマロ体験」を実施。火を囲みながら、自分で焼いたマシュマロを楽しめる体験型コンテンツとして、子どもから大人まで人気の企画です。

食の楽しさだけでなく、思い出に残るひとときを提供します。

大道芸パフォーマンス

会場では、大道芸人によるパフォーマンスを実施。ファイヤーショーやバランス芸など、間近で楽しめる迫力ある演出が、会場をにぎやかに盛り上げます。おいもグルメとあわせて、見て楽しい、参加して楽しいエンターテインメントをお楽しみいただけます。

取材・掲載のお願い

会場風景、出店グルメ、ファミリー層の賑わいなど、写真・映像素材としても魅力の高いイベントです。事前取材、当日取材ともに柔軟に対応可能です。

問い合わせ先：おいも大作戦実行委員会

075-600-2865

kyoto.cas.promotion@gmail.com