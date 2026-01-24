289年経ってようやく音頭ができた?!猫おどり発祥の地と言い切りたい。けど、とりあえず第1回「横浜踊場ねこまつり 2026」2月22日(日)開催！

合同会社つまふきトキ商会

合同会社つまふきトキ商会（本社：横浜市戸塚区、代表：石井 慎一郎）は任意団体、踊場ねこまつり実行員会を立ち上げました。

2026年2月22日（日）10:00～『たぶん第1回 踊場ねこまつり 2026』を開催いたします。

開催場所は、踊場地域ケアプラザ(横浜市営地下鉄ブルーライン踊場駅直上)です。

同駅出口2エレベーター脇にある、寒念仏供養塔(ねこの供養塔：1737年建立)回りの保全活動のPRをテーマに、老若男女向けの室内イベントを開催します。

【Facebook】https://x.gd/VzN0i(https://x.gd/VzN0i)

【Instagram】https://x.gd/Xkxyw(https://x.gd/Xkxyw)

ねこが踊るなら人も踊ろう！の精神で住民参加型イベントを企画

「たぶん第1回 踊場ねこまつり2026」は、いまから289年前に建てられた供養塔と、ねこおどり民話に敬意を表しつつ、その世界観を少しでも体験していただくために開催する、観覧者参加型イベントです。

踊場地域ケアプラザさまのご協力を得て、イベントに一部相乗りする形での開催となります。

全てがケアプラザさまのイベントではありません。施設へ直接のお問い合わせはご遠慮ください。

【開催概要】

イベント名称：「たぶん第1回 踊場ねこまつり 2026」

開催期間：2026年2月22日（日）10:00～16:00 ※予定により時間が変更になる場合があります。

開催場所：踊場地域ケアプラザ 〒245-0013横浜市泉区中田東1丁目4-6および踊場駅近郊

2/22の横浜踊場は一日ねこ三昧！

当日限定猫メイク（要予約・有料）！

当日のみ踊場交番交差点角の、美容室「WEED」さまのご協力をいただき、猫メイクを施術します。

施術いただいた方にはもれなく、「四匹のねこシール」をプレゼントします。

また、ねこメイクで10:00～ケアプラザさま主催で行われる、「猫と歩こう」にぜひともご参加いただきたく思います。

踊場交番交差点角にある、HAIR WEEDさま踊場周辺をねこと歩こう！(主催：踊場地域ケアプラザ)

経路は、踊場地域ケアプラザを起点に、ほこら→駅→周辺の店舗→公共系施設を一周します。

当日はねこの被り物の方数人、コスプレイヤーさん、静岡からかんなみ猫おどりの踊り手さんなども参加予定です。最初から列に加わるもヨシ、途中から加わるもヨシの自由参加型です。出来ましたら、そのあとに踊場地域ケアプラザ内で開催されるねこまつりにもご参加ください。

イメージ写真 PhotoAC 写真：みやびCat(生成AI)着ぐるみ＆コスプレ撮影会

歩いた後は、ねこの着ぐるみとねこコスプレイヤーさんの撮影会になります。

踊場地域ケアプラザさんのご協力で、許可された建物屋内等のエリア内で行います。

コスプレ会場のイメージ写真ねこの腹話術＆紙芝居

有志の方にご協力を仰ぎ、ねこおどりの民話にちなんだ腹話術をご披露していただきます。

また横浜市泉区で活動されている、紙芝居一座さまにも出演のご協力を仰ぎました。今回は残念ながらメンバー全員、健康等の事情から不参加となりました。

代案として紙芝居をお借りし、来場者から台本を読んでみたい方を募り、その場でアフレコ体験してもらう企画です。

イメージ写真(一部加工) Photo by：Rionmskk photoACとらちゃんがすっころんだ（プレゼント会）

ねこまつりのスタッフが全国のイベントを取材した中で、ねこに関連するグッズが集まってきました。

ただプレゼントするだけでは物足りないので、かんなみ猫おどりでも実施されている、「ねこがころんだ（だるまさんがころんだ）」を実施します。

ささいなグッズですが、中には本当に猫が好きな人がお作りになったんだな。と思う微笑ましいグッズがあります。

イメージイラスト Illustrated by丸山ミユ illustAC出張かんなみ猫おどり＆新曲披露

今年で第37回を迎える、『かんなみ猫おどり』（静岡県田方郡函南町）。その雰囲気を少しでも味わっていただくべく、踊り手グループ「ずんとも」さんを招へいします。

メインテーマソングから、なじみ深い猫ふんじゃったなど、合計5曲を踊っていただきます。

踊っていただくだけでなく、イベントが出来た経緯、まちやイベント自体を合わせてご説明していただきます。

横浜からは、新曲『踊場ねこおどり』を委員長始めスタッフ、コスプレイヤーさんなどが一緒に踊ります。

その後、踊りをレクチャーしたDVDを作成し、近隣の町内会、幼稚園や小学校などに配布して知って浸透もらうべく活動していきます。

かんなみ猫おどりの踊り手グループ「ずんとも」さん【実行委員会委員長 佐藤 慎一郎のコメント】

「横浜の踊場の語源は申し上げるべくもなく、“かつてネコが夜な夜な踊った場所”から来ています。そんな日本国内に数少ないユニークな民話を、民話だけに留まらせるのはもったいない。と同時に、庇や説明看板が経年劣化してきている、ほこら回りの環境改善と地域活性化の一助を目的に旗を掲げた小さな実行委員会です。継続開催を考えていますので、ぜひともご支援ご協力を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。」

【イベント＆開催情報】

踊場ねこまつり実行委員会について

踊場ねこまつりはほこらと、その周辺環境の保全と持続可能性を軸に地域活性化を目的に設立された任意団体です。それ以前より地元有志が行っていますが、“踊場”という猫おどり伝説のポテンシャルをより引き上げるべく、イベントの定期開催を目標にしていきます。

ねこメイク施術後にプレゼントするシールのイメージ【委員会概要】

委員会名：踊場ねこまつり実行委員会

本社所在地：横浜市戸塚区汲沢町471-2

合同会社つまふきトキ商会内

代表：佐藤 慎一郎

活動内容： 踊場ねこおどり伝説をテーマとしたイベント等の開催

設立：2025年12月

【ねこまつりを応援していただけるスポンサーさま募集】

ねこまつりを応援していただけるスポンサーさまを募集しています。イベント時の花掛けに加え、ほこら周りの美装化が完了したあかつきには、スポンサー名を冠した看板にも刻名※します。

※刻名・・・刻銘ではなく刻名。合同会社つまふきトキ商会が運営するクラウドファンディングサイト、「name fun」https://name-funding.jp の造語。