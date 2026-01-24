AI時代の新定番。Android16 × Gemini AI搭載 × SIMフリー「DOOGEE TAB G5」日本正式販売開始
タブレットやスマートデバイスを展開する DOOGEE（ドゥージー）は、最新OS Android 16 を搭載し、Gemini AI に対応した新型タブレット
「DOOGEE TAB G5」 の日本向け販売を開始いたしました。
DOOGEE TAB G5 は、動画視聴・学習・仕事といった日常利用を想定し、「性能」「使いやすさ」「価格バランス」を重視して設計された 10インチAndroidタブレット です。
日本市場でニーズの高い LTE通信対応タブレット として、自宅でも外出先でも快適な利用環境を提供します。
DOOGEE TABG5イメージ図
Android16 × Gemini AIで、より直感的な操作体験へ
最新の Android 16 を搭載することで、アプリの安定性やセキュリティ性能が向上。
さらに Gemini AI の統合により、検索、情報整理、文章作成など、日々の操作をスマートにサポートします。
タブレット初心者から、日常的に使い込むユーザーまで、幅広い層が安心して利用できる設計となっています。
10インチ・120Hzディスプレイ、動画視聴も快適
10.1インチのIPSディスプレイは、家庭内でも外出先でも扱いやすいサイズ感。
120Hzリフレッシュレート に対応し、スクロールや画面切り替えがなめらかで、長時間の使用でも目が疲れにくいのが特長です。
また Widevine L1 に対応しており、NetflixやYouTubeなどの動画配信サービスを高画質で楽しめるため、動画視聴用タブレット としても高い満足度を実現しています。
20GB相当メモリ × 128GBストレージで余裕の動作
拡張メモリ機能を含めた 20GBメモリ構成 により、複数アプリの同時使用や日常操作もスムーズ。
128GBの本体ストレージに加え、外部ストレージにも対応しているため、写真・動画・資料を安心して保存できます。
学習用タブレット、仕事用タブレット、家族共用タブレットとしても、使い勝手の良い構成です。
LTE通信・大容量バッテリーなど、日本向け実用設計
DOOGEE TAB G5 は 4G LTE通信 に対応しており、WiFi環境がない場所でも利用可能。
7500mAhの大容量バッテリーを搭載し、動画視聴やオンライン学習、Web閲覧などを長時間楽しめます。
顔認証機能、Bluetooth 5.0、イヤホンジャックなど、日本ユーザーの利用シーンを意識した実用的な機能も備えています。
楽天市場・Amazonにて販売中｜発売記念 特別価格
現在、DOOGEE TAB G5 は 日本国内の主要ECモール にて販売中です。
発売を記念し、期間限定の特別価格をご用意しています。
■楽天市場
販売ページ：
https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/tabg5/
通常価格：18,900円（税込）
新品期限定特価：14,900円（税込）
■ Amazon.co.jp
販売ページ：
https://www.amazon.co.jp/dp/B0G9KRFWKG?th=1
通常価格：29,900円（税込）
新品限定特価：14,950円（税込）
製品概要
- 製品名：DOOGEE TAB G5
- OS：Android 16
- ディスプレイ：10.1インチ IPS / HD / 120Hz
- 通信：4G LTE / WiFi対応
- バッテリー：7500mAh
- 特長：Gemini AI対応、Widevine L1、顔認証