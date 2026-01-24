AI時代の新定番。Android16 × Gemini AI搭載 × SIMフリー「DOOGEE TAB G5」日本正式販売開始

深圳市道格创想电子商务有限公司

タブレットやスマートデバイスを展開する DOOGEE（ドゥージー）は、最新OS Android 16 を搭載し、Gemini AI に対応した新型タブレット

「DOOGEE TAB G5」 の日本向け販売を開始いたしました。

DOOGEE TAB G5 は、動画視聴・学習・仕事といった日常利用を想定し、「性能」「使いやすさ」「価格バランス」を重視して設計された 10インチAndroidタブレット です。

日本市場でニーズの高い LTE通信対応タブレット として、自宅でも外出先でも快適な利用環境を提供します。

DOOGEE TABG5イメージ図

Android16 × Gemini AIで、より直感的な操作体験へ

最新の Android 16 を搭載することで、アプリの安定性やセキュリティ性能が向上。

さらに Gemini AI の統合により、検索、情報整理、文章作成など、日々の操作をスマートにサポートします。

タブレット初心者から、日常的に使い込むユーザーまで、幅広い層が安心して利用できる設計となっています。

10インチ・120Hzディスプレイ、動画視聴も快適

10.1インチのIPSディスプレイは、家庭内でも外出先でも扱いやすいサイズ感。

120Hzリフレッシュレート に対応し、スクロールや画面切り替えがなめらかで、長時間の使用でも目が疲れにくいのが特長です。

また Widevine L1 に対応しており、NetflixやYouTubeなどの動画配信サービスを高画質で楽しめるため、動画視聴用タブレット としても高い満足度を実現しています。

20GB相当メモリ × 128GBストレージで余裕の動作

拡張メモリ機能を含めた 20GBメモリ構成 により、複数アプリの同時使用や日常操作もスムーズ。

128GBの本体ストレージに加え、外部ストレージにも対応しているため、写真・動画・資料を安心して保存できます。

学習用タブレット、仕事用タブレット、家族共用タブレットとしても、使い勝手の良い構成です。

LTE通信・大容量バッテリーなど、日本向け実用設計

DOOGEE TAB G5 は 4G LTE通信 に対応しており、WiFi環境がない場所でも利用可能。

7500mAhの大容量バッテリーを搭載し、動画視聴やオンライン学習、Web閲覧などを長時間楽しめます。

顔認証機能、Bluetooth 5.0、イヤホンジャックなど、日本ユーザーの利用シーンを意識した実用的な機能も備えています。

楽天市場・Amazonにて販売中｜発売記念 特別価格

現在、DOOGEE TAB G5 は 日本国内の主要ECモール にて販売中です。

発売を記念し、期間限定の特別価格をご用意しています。

■楽天市場

販売ページ：

https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/tabg5/

通常価格：18,900円（税込）

新品期限定特価：14,900円（税込）

■ Amazon.co.jp

販売ページ：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G9KRFWKG?th=1

通常価格：29,900円（税込）

新品限定特価：14,950円（税込）

製品概要

- 製品名：DOOGEE TAB G5- OS：Android 16- ディスプレイ：10.1インチ IPS / HD / 120Hz- 通信：4G LTE / WiFi対応- バッテリー：7500mAh- 特長：Gemini AI対応、Widevine L1、顔認証