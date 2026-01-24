いちごシリーズ第二弾！自家製パン食べ放題ランチに、今だけのいちご×チョコパン登場！神戸メリケンパーク「TOOTH TOOTH FISH IN THE FOREST」にて1月30日（金）より。

株式会社ポトマック

神戸メリケンパークのベーカリーカフェ「TOOTH TOOTH FISH IN THE FOREST(https://toothtooth.com/restaurant/fish-in-the-forest)」で楽しめる、人気の自家製パン食べ放題ランチに、いちごシリーズ第二弾が登場！

今が旬の甘くて美味しいいちごや、バレンタインシーズンにちなんだチョコレートを使った、季節限定パン７種を、2026年1月30日（金）よりご提供いたします。

思わず手が伸びる、いちご×チョコのラインナップ

【神戸ランチに】自家製パン食べ放題ランチ

ストロベリーチョコレートクロワッサンチョコレート塩バターパンストロベリージャムパンショコラホイップの生ドーナツストロベリーチョコチップメロンパンショコラフレンチトーストニューヨークバブカ（左）トラウトサーモンと冬野菜のクリームパスタグラタン リガトーニ（右）サルシッチャとケールの柚子香るオイルソースパスタ※写真はイメージです

TOOTH TOOTHこだわりのパスタや兵庫県産食材を使った料理といっしょに楽しめる自家製パン食べ放題。神戸へのお出かけに、神戸ランチにぜひ、思う存分お楽しみください。

※自家製パン食べ放題はランチタイム限定です

※平日と土日祝日で価格が異なります

TOOTH TOOTH FISH IN THE FOREST

（トゥーストゥース フィッシュインザフォレスト）

神戸メリケンパークのベーカリーカフェ。毎朝店内併設のベーカリー工房で焼き上げるバラエティ豊かな自家製パンと、TOOTH TOTOHこだわりのパスタや兵庫県食材を使った料理をお楽しみいただけます。港町神戸のランドマークプレイスとしてランチにカフェ、ディナーまで様々なシーンに合わせてご利用ください。

>> 公式HP(https://toothtooth.com/restaurant/fish-in-the-forest)

>> WEB予約(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001304/11972?isfixshop=true)

>> Instagram(https://www.instagram.com/fishforest.kobe/)