多摩地域に特化したTBSラジオの番組『立飛グループpresents 東京042～多摩もりあげ宣言～』が初のイベント開催『多摩“大”もりあげ宣言』

TBSラジオ『立飛グループpresents 東京042～多摩もりあげ宣言～』の、初の番組イベント開催が決定しました。

「多摩地域」とは東京の西側に位置する30市町村のこと。実は東京都人口の3分の1にあたる約420万人もの人々が暮らしています。

豊かな自然に、独自のカルチャー、近年テレビや雑誌で特集が組まれるなど、じわじわとブーム拡大中のエリアです。

そんな多摩地域を愛する皆さんに送る30分番組『立飛グループpresents 東京042～多摩もりあげ宣言～』が、放送4年目にして初のイベント『多摩“大”もりあげ宣言』を、3月30日（月）に「小金井 宮地楽器ホール 小ホール」で開催します！

夜の部は番組でもおなじみの地図研究家・今尾恵介さんをお招きし、昼夜2回公演でそれぞれ全く違った内容をお届けします。

日時

2026年3月30日（月）

［昼の部］開場14:30／開演15:00／終演予定16:30

［夜の部］開場18:30／開演19:00／終演予定20:30

会場

小金井 宮地楽器ホール 小ホール （東京都小金井市本町6-14-45）

出演

昼の部：土屋礼央／林家つる子

夜の部：土屋礼央／林家つる子 ゲスト：今尾恵介（地図研究家）

チケットスケジュール

昼の部：観覧チケット＝4,500円（全席指定・税込）

夜の部：観覧チケット＝4,500円（全席指定・税込）

・プレオーダー（抽選） 2026年1月24日（土）15:55～ 2月1日（日）23:59

・一般販売（先着） 2026年2月7日（土）15:55～

イープラスにて販売：https://eplus.jp/tokyo042/

主催

TBSラジオ

問い合わせ

TBSラジオイベントダイヤル 03-5570-5151（平日10:00～17:00）