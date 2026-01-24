【PARCELLE JEWELRY 福岡店】1月の新作とイベントを発表

株式会社 PARCELLEパーセル ジュエリー福岡店(大丸福岡天神店 本館1階)

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、日本の職人が一つひとつ丁寧に仕立てた一点ものをお届けしております。

直営店 PARCELLE JEWELRY 福岡店（大丸福岡天神店 本館1階 アクセサリー売場）では、1月を通して、新作ジュエリーの展開に加え、宝石や仕立ての背景に触れていただけるイベントを複数開催いたします。シルバーを用いた新作シリーズをはじめ、色彩の重なりを楽しむリング、人気シリーズの再登場、さらに月内限定のイベントまで、新しい年の始まりにふさわしいラインアップをご用意しております。

2026年も、パーセル ジュエリー福岡店ならではのラインアップをお楽しみください。

※ PARCELLE JEWELRYのアイテムはすべて一点ものであり、使用する天然石やダイヤモンド等の配置・種類は一つずつ異なります。本リリース掲載画像は商品の一例です。

※ 各アイテムは数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。商品情報、価格、サービス内容などは、予告なく変更となる場合がございます。

TOPIC

■ 創業メンバーが福岡へ。地元の皆様とお話ししながらジュエリーをご紹介いたします

1月23日より、PARCELLE JEWELRYの創業メンバーであり代表の品田琴恵（@kotoe_parcelle）が、約１か月ほど、PARCELLE JEWELRY 福岡店に在店いたします。期間中は、日常的に店頭に立ち、お客様と直接お話ししながらジュエリーをご紹介いたします。

あわせて、創業者でありメインデザイナーの成澤泰介（@taisuke_parcelle）も、1月30日(金)から約1週間、パーセル ジュエリー福岡店に在店予定です。宝石選びやデザイン、仕立ての背景などについて、ブランドの原点に近い視点からご相談を承ります。

代表の品田とメインデザイナーの成澤は、これまでも九州との継続的な関係性を大切にしてきました。今回の福岡店での在店も、パーセル ジュエリーならではの取り組みとして、ジュエリーに対する考え方や楽しみ方を、より身近に感じていただける機会として位置づけています。

お手持ちのジュエリーのご相談や、コーディネートについてのご質問など、内容を問わずお話しいただけます。日常の延長線上で、気軽にジュエリーと向き合う時間をお過ごしください。



※ 来店日時や在店状況は変動する場合がございます。詳細は店頭にてご確認ください。

NEW ARRIVALS

左から代表・品田と福岡店スタッフ・朝香、戸田、樋口■ Silver Jewelry ― シルバーを用いた新作ジュエリーが登場

シルバーを素材に用いた新作ジュエリーが、パーセル ジュエリー福岡店に加わりました。



ダイヤモンドやサファイアを主石に据え、アンティークジュエリーに見られる佇まいを現代的な構成で表現しています。今回は、全7種類のデザインをご用意しております。いずれも、常設店舗では初めてご紹介されるアイテムも含むラインアップです。

Sterling Silver ― 素材としてのシルバーについて

スターリングシルバー（SV925）は、紀元前4000年頃にはすでに装身具や器物に用いられていたとされる、歴史のある素材です。時代によっては金よりも高い価値を持つ金属として扱われ、品位の高さが評価されてきました。

シルバー特有のやわらかな輝きと、時を重ねることで深まる表情は、PARCELLE JEWELRYが創業当時から大切にしてきた、古き良き時代の製法とも親和性の高いものです。



本作では、そうした素材の特性を生かし、当時の空気感を想起させるジュエリーへと仕立てています。

シルバーだからこそ可能な、地金の量感を生かした構成や、コンビネーションによる表情の違いも、本シリーズの特徴です。クラシカルでありながら、今の装いにも自然に馴染む、新たなシルバージュエリーとしてご提案いたします。

【新作】シルバーシリーズ：税込73,700円より(SV(PLATE)・ダイヤモンド・天然石)シルバーならではの量感と経年変化を楽しめるシリーズ■ New Year Jewelry ― 彩りの重なりを楽しむ新作リング

サファイアとダイヤモンドを用いた、新作リングが福岡店に加わりました。



鮮やかな発色のサファイアと、色幅豊かなダイヤモンドを組み合わせ、花びらが重なり合うような配色で表現しています。宝石の色や並びは一本ごとに異なり、美しいグラデーションや、虹を思わせる多彩な色合わせなど、全16本をご用意しました。



爪の向きや数に変化をつけることで、宝石が軽やかに動くような印象を持たせています。ラウンド、オーバル、ペアシェイプといった異なるカットの宝石を用い、配置や向きの違いから3種類の構成を展開。花の蕾を思わせる丸みのある石座と、細部まで調整した爪留めが、色彩の広がりを引き立てます。

深い赤やピンクを基調とした同系色の組み合わせや、繊細な色の移ろいを楽しめる配色、複数色を取り入れたアレンジなど、それぞれに異なる表情を備えています。



一部には淡いピンクダイヤモンドを配したものもあり、グリーンやピンクのサファイアと組み合わせることで、指先に春を思わせる彩りを添えます。

サイズは11号、13号をご用意しております。重ね着けによる色合わせも楽しめる新作シリーズです。

新春ジュエリー：税込92,400円より(K10YG・天然石・ダイヤモンド)花びらが連なるように、指の動きに合わせて彩りの変化を見せる■ LIBER Light ― 自由な宝石の表情を楽しむリングが再登場

「LIBER Light（リーベル ライト）」が、福岡店に再登場いたしました。



「Liber」はラテン語で「自由」を意味し、本シリーズは宝石そのものが持つ表情や個性を、そのまま楽しむことを目的に構成されています。

LIBERシリーズは、「LIBER Class（リーベル クラス）」「LIBER Trad（リーベル トラッド）」「LIBER Light（リーベル ライト）」の3つのタイプで展開されており、今回ご紹介するのは、最も軽やかな印象を持つ「ライト」です。

「リーベル ライト」は、宝石の周囲を地金で一周包み込むように留め、アーム部分にはあえて余白を持たせた構造が特徴です。ポンポネやミルゴシックと比べると装飾性を抑えたデザインで、日常の装いにも取り入れやすい佇まいに仕上げています。

軽やかな着け心地と指馴染みの良さに加え、宝石の裏側まで見渡せる構造も、「リーベル ライト」ならではの魅力です。透明感のある石は光を通して表情を変え、インクルージョンを含む石は、角度によって異なる景色を楽しめます。

今回は、ターコイズやラピスラズリ、サンストーンなど、これまで店頭で多くのご要望をいただいていた宝石も含めてご用意しております。

リーベルライト：リング税込48,400円より、ペンダント税込42,900円より、ピアス(半ペア)税込8,360円より宝石の個性を包み込むように留めている(K10YG・天然石)■ 【1月30日(金)まで】Cent Couleur Finesse ― より繊細に、より軽やかに

「Cent Couleur Finesse（サンクルール フィネス）」が、福岡店に揃いました。多彩なカラーストーンとダイヤモンドを用い、色の重なりを楽しめるシリーズです。

人気シリーズ「Cent Couleur（サンクルール）」から生まれた「フィネス」。従来の「サンクルールシリーズ」が持つ「100の色（様々なカラーストーン）」というコンセプトを引き継ぎつつ、さらに繊細で軽やかなデザインが特徴です。花を思わせるモチーフは、ダイヤモンドの輪郭がより際立つよう設計され、石座やアームのつながりにも軽やかな立体感を持たせました。

二段腰の石枠と、なだらかに広がるアームのラインによって、正面だけでなく横から見た際の表情にも奥行きが生まれています。



カラーストーンを組み合わせた配色に加え、ダイヤモンドのみで構成したモデルもご用意しており、色彩の違いによる印象の変化をお楽しみいただけます。

新たな年にふさわしい、色と光の表情を実際に手に取りながらご覧いただけるラインアップです。

JEWELRY EVENTS

サンクルール フィネス：税込102,300円より(K10YG・K10WG・K10PG・天然石・ダイヤモンド)花を思わせる繊細なモチーフと色彩の重なりが指元に立体的な奥行きを

1月のPARCELLE JEWELRY 福岡店では、新作ジュエリーのご紹介に加え、宝石そのものの魅力や、仕立ての背景に触れていただけるイベントを開催いたします。



それぞれのイベントで内容が異なり、宝石の選び方や楽しみ方を、さまざまな角度からご体験いただける構成となっております。



各イベントとも、混雑する場合がございますので、ご予約をおすすめしております。ご予約はお電話（080-7162-6925）、店頭で、または各スタッフのインスタグラムDMにて承ります。

PARCELLE JEWELRY 福岡店 スタッフアカウント

◯ 戸田（@parcelle_toda(https://www.instagram.com/parcelle_toda/)）

◯ 樋口（@parcelle_orion(https://www.instagram.com/parcelle_orion/)）

◯ 朝香（@runa_parcelle(https://www.instagram.com/runa_parcelle/)）



※ 福岡店アカウント（@parcelle_fukuoka(https://www.instagram.com/parcelle_fukuoka/)）では、DMでのご対応は行っておりません。あらかじめご了承ください。

■ STONE marche ― 1月24日(土)・25日(日)

約100石もの個性豊かな宝石と出会える、月に一度の人気イベント「STONE marche（ストーンマルシェ）」。お仕立てのご相談はもちろん、ルースのままお迎えいただくこともできる特別な2日間です。会期中のルースは、すべて通常の約半額にてご提供いたします。

1月の「ストーンマルシェ」では、「きらめき」をテーマに、カットの美しさに着目したルースをご紹介いたします。光の入り方や反射を考慮し、屈折率を計算してカットされた宝石を中心に、透明感と輝きに優れたルースを厳選しました。

ラインアップには、鮮やかな輝きを持つ「アパタイト」や、スイートホーム鉱山産の「ロードクロサイト」など、色彩と光の表情が印象的な宝石が揃います。



眺めるだけでなく、どのようなジュエリーに仕立てるかを想像しながら選ぶ時間も、このマルシェの魅力のひとつです。

もちろん、1月の誕生石である「ガーネット」も、パーセル ジュエリーらしく、バリエーション豊かにご用意しております。赤のイメージにとどまらず、「マンダリンガーネット」のオレンジ、「デマントイドガーネット」の鮮やかなグリーン、色の変化を楽しめる「チェンジガーネット」など、それぞれ異なる輝きを持つ石を取り揃えました。

輝きの質にこだわったルースとの出会いを、ぜひ店頭にてご覧ください。

カットの違いによって生まれる輝きと色彩の表情を見比べながら選べる、1月の「ストーンマルシェ」ルースの個性を生かしたジュエリーへのオーダーも(ガーネットでのお仕立て例)■ TRUNK SHOW ― 1月29日(木)・30日(金)

毎月2日間だけ行われる「TRUNK SHOW（トランクショー）」は、一般販売前の新作ジュエリーや限定コレクションをいち早くご覧いただけ、月内でも最も多くのジュエリーが店頭に揃うイベントです。多彩な新作や限定ジュエリーとともに、お客様の装いに寄り添ったご提案をスタッフが丁寧にお伺いいたします。

1月の「トランクショー」では、パーセル ジュエリー創業よりさらに20年も前に生まれたデザインを復刻したリングをご紹介いたします。

10mmサイズの大粒の宝石を、ロココ様式の家具を思わせる湾曲した爪で支えるその姿は、優美という言葉がふさわしい佇まいです。

シラーが美しい「ムーンストーン」、大人の魅力をたたえた「ガーネット」、ビタミンカラーが印象的な「シトリン」や「カーネリアン」など、色とりどりの宝石であつらえました。透明感をたたえた「ローズアメシスト」は、鏡の中に続く世界のように、角度によって複雑に光を反射し、見るたびに異なる表情を見せてくれます。

アームにはシルバーを用いることで、クラシカルな色気を残しつつ、軽やかな着け心地に仕上げました。センターストーンに合わせ、イエローやスチールグレーのダイヤモンド、ローズカットのダイヤモンドを添えています。

大ぶりの宝石がもたらす華やかさを、存分に楽しめる贅沢なリングです。このほかにも、初お披露目となるジュエリーをご用意してお待ちしております。

パーセル ジュエリー福岡店

復刻リング：税込119,900円より(K10YG/SV(PTP)・天然石・ダイヤモンド)大粒の宝石が放つ光と、指に沿うように設えたアームのバランスが手元に静かな華やかさを添える

電車・地下鉄・バスなどからアクセス抜群な大丸福岡天神店の本館1階 婦人アクセサリー売場。福岡店では定番商品をはじめ、地元顧客のニーズに応えたネックレスやピアスなど、ギフト向け商品も豊富に取り揃え、お待ちしております。

◯ 店長：戸田（@parcelle_toda(https://www.instagram.com/parcelle_toda/)）

◯ 店舗：福岡県福岡市中央区天神1-4-1 大丸福岡天神店 本館1階 アクセサリー売場

◯ 電話：080-7162-6925

◯ メール：info@parcelle.jp⁡⁡⁡

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_fukuoka/?hl=ja

◯ 営業時間：午前10時より午後8時まで

◯ 休業日：百貨店の休館日に準じます

※ 営業日・営業時間は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店およびPOP UP SHOPでご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田 琴恵（@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)）

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-13 大崎ビル5階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ オンラインストア：https://parcelle-jewelry.com/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 品牌公认小红书账号：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

PARCELLE JEWELRY 恵比寿本店。1000点あまりのルースを展示・販売中(要予約：03-6805-1681)■【PARCELLE JEWELRY ONLINE】がオープン！”あなたに寄り添うジュエリー”を全国へお届けいたします

パーセル ジュエリーのオンラインストア「PARCELLE JEWELRY ONLINE(https://parcelle-jewelry.com/)」がオープンいたしました。店舗で大切にしてきた、ジュエリーと向き合うひとときを、時間や場所に縛られずお楽しみください。新規会員登録で10,000ポイント（即日利用可）、購入時10％ポイント還元、送料無料キャンペーンなど、オンラインだけの特典も多数ご用意しております。

