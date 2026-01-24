DMMオンクレに、人気クリエイター「マナル隊」のオリジナルグッズが1月24日（土）より登場！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）が提供するオンラインクレーンゲームサービス「DMMオンクレ」は、2026年1月24日（土）より、人気クリエイター「マナル隊」のDMMオンクレオリジナルグッズを展開します。

「マナル隊」グッズ概要

人気クリエイター「マナル隊」のDMMオンクレ限定グッズを2026年1月24日（土）より期間限定で展開します。オリジナルグッズは、私服やコント衣装を着たメンバーの撮り下ろし写真を使用した、DMM オンクレでしか手に入らない特別なラインナップでお届けします。

グッズ展開期間：2026年1月24日（土）16:00 ～ 2026年2月24日（火）23:59

特集ページURL：https://onkure.dmm.com/lp/manarutai

展開グッズ：アクリルマーカー（全3種）、ステッカー2枚セット（全8種）、缶バッジ（ランダム全8種）、A3布ポスター（全1種）、ランチバッグ（全1種）

〇アクリルマーカー（全3種）

サイズ：約約50mm角程度

〇ステッカー2枚セット（全8種）

サイズ：約70mm角以内

〇缶バッジ（ランダム全8種）

サイズ：約57mmφ

〇A3布ポスター（全1種）

サイズ：A3

〇ランチバッグ（全1種）

サイズ：約W280mm×H180mm×マチ90mm

※景品は数に限りがある場合がございます。

※展開日は予告なく変更する可能性がございます。

※画像と実際の景品とは細部や色合いが異なる場合があります。

「マナル隊」ミニ集合アクリルスタンド付きコラボパックも展開！

DMMオンクレのプレイに必要なDC（3,500DC）と、私服・コント衣装の撮り下ろし素材を使用したミニ集合アクリルスタンド（ランダム全2種）がセットになったコラボパックを販売します。

サイン入りチェキが当たる、Wチャンスキャンペーンを開催！

「マナル隊」のオリジナルグッズの台をプレイされた方の中から抽選で5名様に、直筆サイン入りチェキが当たるキャンペーンを開催します。

詳細はDMMオンクレ公式Xおよび、景品詳細ページをご確認ください。

「マナル隊」について

たっか、だい、けーたの幼馴染3人組。北海道十勝を中心に活動中。「身体張る系クリエイター」としてコント系の動画、企画動画の他、広大な土地と豊かな自然、雪を存分に生かした動画を投稿している。そのインパクトのある動画が反響を呼び、TikTokでも多数のフォロワーを抱えている。

プロフィール：https://uuum.jp/creator/manarutai

YouTubeチャンネル：http://www.youtube.com/@MANARUTAI

DMMオンクレとは

「DMMオンクレ」は、PCやスマートフォンを使って実物のクレーンゲーム機を遠隔操作し、ユーザーが24時間どこからでもクレーンゲームを楽しめるサービスです。オリジナルアイテムから日用品や食品まで、3000種類以上の景品を取り揃え、獲得した景品は、後日自宅に配送する仕組みとなっています。豊富な遊び方や、景品の獲得をサポートするゲットゲージ（獲得保証）機能などがあり、初心者でも安心してお楽しみいただけます。

・公式X：https://x.com/DMM_onkure

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@dmm_onkure

＜プレイはこちらから＞

・ブラウザ版

https://onkure.dmm.com

・Android版

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.Onkure

・iOS版

https://apps.apple.com/jp/app/id1608880742

・Google TV版

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.Onkure&listing=googletv(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.Onkure&listing=googletv)

・Fire TV版

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F32LF1YQ

＜サービスに関するお問合せ＞

・DMMサポートセンター

https://support.dmm.com/onkure