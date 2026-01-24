自分のミームトークンが10 JASMYで誕生！誰でも簡単にトークン発行ができる「Jasmy MemePad」が本日公開。

ジャスミーラボ株式会社

JasmyChainエコシステムは、ブロックチェーン技術をより身近に、そして楽しく活用していただくための新プラットフォーム「Jasmy MemePad」を公開いたしました。

昨今、SNSを中心にミームトークンが大きな注目を集めています。「自分たちも独自のトークンを発行して、コミュニティを盛り上げたい」と考えているクリエイターや有識者の方も多いのではないでしょうか。

しかし、これまでは高度なプログラミング知識や複雑な設定が必要でした。「Jasmy MemePad」は、その壁を完全に取り払い、誰でも直感的に自分だけのミームトークンを発行できる環境を提供します。

なお、本リリースは情報提供を目的としており、特定の金融商品の勧誘または投資助言を意図するものではありません。

Jasmy MemePadとは

Jasmy MemePadは、JasmyChain上で動作するミームトークン発行プラットフォームです。 「難しそう」というイメージを払拭し、初心者の方でも迷わず、わずか数分で独自の暗号資産（トークン）を生成することが可能です。

■ 用意するものは「3つ」だけ

ミームトークンの発行に必要な準備は、驚くほどシンプルです。

1.Metamaskなどのウォレット

暗号資産を管理する「お財布」です。まだお持ちでない方は、GoogleのAI「Gemini」などで「Metamask 作成方法」と検索してみてください。すぐに設定ガイドが見つかります。

2.魅力的なミーム画像

あなたのコミュニティに愛されるデザインを用意しましょう。本格的なイラストはもちろん、会社やサービスのロゴをモチーフにするのもユニークで面白い試みです。

3.JasmyChain上に発行された「JASMY」

発行手数料として必要なのは、わずか10 JASMYです。

■ JASMYの準備もスムーズに

「JASMYは持っているけれど、JasmyChainへの移行（Bridge）が不安」という方もご安心ください。以下の専用ブリッジサイトから、簡単かつスムーズに移行が可能です。

JasmyBridgeはこちら： [https://portal.arbitrum.io/bridge?sourceChain=ethereum&destinationChain=jasmychain&sanitized=true(https://portal.arbitrum.io/bridge?sourceChain=ethereum&destinationChain=jasmychain&sanitized=true)]

コイン詳細

各コインの詳細ページでは、当該トークンの価格比率、推移（チャート）、取引履歴、売買（Buy/Sell）に関する操作導線など、参照・確認に必要な情報を整理して表示します。

表示される項目は、トークンの状態や条件、ネットワーク状況等により変動する場合があります。各画面の案内に従ってご確認ください。

価格情報（価格比率・チャート）

画面上部に、Current Price Ratio（現在の価格比率）が表示されます。あわせて Token Price Chart により、価格推移の確認が可能です。

必要に応じて Refresh を押し、最新の価格ポイントを取得してください。

売買（Buy / Sell）画面

コイン詳細画面内から Buy / Sell を選択し、購入数量（Purchase Amount）を入力して操作を進めます。

画面上では、スリッページ（Slippage）設定、想定コスト（Total Cost）や残高（My Balance）などが表示される場合があります。内容を確認のうえ、実行時はウォレットで署名（Signature）を行ってください。

取引履歴（Trading History）

Trading History では、Buy/Sellの履歴、数量（Amount）、アドレス、Tx Hash、タイムスタンプ等を一覧で確認できます。

Tx Hashなどから、必要に応じて外部の参照先（エクスプローラー等）で取引内容を確認してください。

ご利用にあたっての重要な注意事項

リンク集

- 本プラットフォームの利用（トークンの作成・取得・利用を含む）は、利用者ご自身の判断と責任において行ってください。- 本プラットフォームの利用または利用不能、第三者サービス（ウォレット等）やリンク先情報等に起因して生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。- なお、画面表示や仕様は予告なく変更される場合があります。掲載画像は説明目的のため、実際の表示と異なる場合があります。

App：https://Jasmy-meme.com/

X ：https://x.com/Jasmy_Meme

(https://x.com/Jasmy_Meme)