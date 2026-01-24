【楽天イーグルス】セカンドユニフォームとサードユニフォーム2026を発表

株式会社楽天野球団

株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、セカンドユニフォームとサードユニフォーム2026を発表いたしましたので、お知らせいたします（注）。

球団初のフルモデルチェンジとなるビジターユニフォームは名称もセカンドユニフォームと改め、昨年好評だったTOHOKU PRIDEユニフォームのデザインに用いた情熱的なレッドを基調とし、6県のラインが織りなす「東北ストライプ」のデザインを採用いたしました。

そして、サードユニフォーム2026のコンセプトは「TOHOKU SPARKLES」です。昨シーズン着用日に高い勝率をもたらしたEAGLES SUMMERユニフォーム 2025と同じVIVID PINKを基調色に、東北各県のシルエットをデザインに重ねました。サードユニフォーム2026は、楽天モバイル 最強パーク宮城で開催する「EXCITINGシリーズ」17試合で選手が着用し、うち4試合で、観戦チケットをお持ちの先着15,000名様に本ユニフォームをプレゼントいたします。

2026シーズン、ユニフォームも新たに勝利に向かって熱く闘ってまいります。

当日発表の様子（左：セカンドユニフォームを着用した西垣 雅矢選手・右：サードユニフォーム2026を着用した中島 大輔選手）ユニフォーム発表に関する詳細はこちら :https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202600986142.html

（注）2026シーズン以降、これまでホームユニフォームと称していたものをファーストユニフォーム、ビジターユニフォームと称していたものをセカンドユニフォームと改め、企画ユニフォームをサードユニフォームと称します。

＜セカンドユニフォーム 概要＞

■コンセプト

昨年好評だったTOHOKU PRIDEユニフォームのデザインに用いた情熱的なレッドを基調に、東北を表現した6県のラインが織りなす「東北ストライプ」のデザインをセカンドユニフォームに採用。

東北・ファン・チームの強い絆を表現した新たなセカンドユニフォームを身にまとい、選手たちは今シーズン、ビジターの地でもこれまで以上に熱く、そして力強く闘ってまいります。

■セカンドユニフォーム 販売概要

・<受注販売>受注開始日： 2026年2月1日（日）10:00～

・<通常販売>販売開始日： 2026年2月17日（火）

・価格：11,000円（税込）

詳細を見る :https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202600986448.html＜サードユニフォーム2026 概要＞

■コンセプト

2026シーズンサードユニフォームのコンセプトは「TOHOKU SPARKLES」。

2025年着用日に高い勝率を記録した「EAGLES SUMMERユニフォーム2025」のVIVID PINKを基調とし、さらに東北各県のシルエットをデザインに採用しました。

選手たちはEXCITINGで光り輝くプレーで、勝利を掴み取ってまいります。

■サードユニフォーム2026 プレゼント対象日（予定）

4月25日（土）埼玉西武ライオンズ戦［試合開始 14:00］

5月16日（土）福岡ソフトバンクホークス戦［試合開始 13:00］

6月9日（火）読売ジャイアンツ戦［試合開始 18:00］

7月19日（日）埼玉西武ライオンズ戦［試合開始 18:00］

・プレゼント対象者：当日の観戦チケットをお持ちの先着15,000名様（※一部席種対象外）

・ユニフォームプレゼント協賛：株式会社フジ・コーポレーション

詳細を見る :https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202600984549.html

■サードユニフォーム2026 販売概要

・<受注販売>受注開始日： 2026年2月1日（日）10:00～

・<通常販売>販売開始日： 2026年4月25日（土）

・価格：11,000円（税込）

詳細を見る :https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202600987191.html

※写真をご使用の際は、「(C)Rakuten Eagles」または「楽天野球団提供」の表記をお願いいたします