株式会社リーピー 代表 川口聡が、中部経済産業局主催セミナーで環境への取り組みを講演。地域資源活用によるIT企業の脱炭素への意識と企業価値向上についてお話しします。

株式会社リーピー基礎からわかる！J-クレジットとカーボンオフセット活用セミナー

株式会社リーピー（本社：岐阜県岐阜市）代表取締役・川口聡は、中部経済産業局が2026年1月29日（木）に開催する「基礎からわかる！J‑クレジットとカーボンオフセット活用セミナー」に登壇します。本セミナーは、J‑クレジット制度やカーボンオフセットの基礎を学び、具体的な活用事例を知ることができるネットワーキングイベントです。弊社代表は、IT企業として取り組んできた脱炭素戦略と地域資源活用の実践について講演します。

講演内容のハイライト

講演では、IT企業として自社および顧客サイトのサーバー稼働に伴うCO2排出量（2026年推計2t‑CO2）をJ‑クレジット制度で全量オフセットした事例を中心にご紹介します。下記のようなテーマについてお話しする予定です。

- J‑クレジットを活用したオフセット国のJ‑クレジット制度を活用し、事業活動に伴うCO2排出をオフセット。- IT企業としての排出源の特定と見える化工場や大量の社用車を持たない業種特性を踏まえ、主な排出源を電力使用量およびサーバー／データセンターの電力消費に絞って把握。- サーバー電力由来のCO2排出に対するオフセット再生可能エネルギー100％の「グリーンサーバー」は安定性や実績の面から未採用とし、その代替策として、利用しているサーバー分の電力消費量をカーボンオフセットで相殺。

また、岐阜県が運営する「ぎふSDGs推進パートナー登録制度」初年度において情報通信業で唯一のゴールドパートナーに認定されていることや、共感型ふるさと納税メディア「ぎふちょく(R)」、地域創生コンサルティング事業「リープ・グッド」といった地域貢献活動を通じて、環境・社会・経済の三側面にバランスよく取り組んでいる点をご紹介します。参加者が自社で脱炭素に取り組む際のヒントや、企業価値に繋げることで生まれるビジネスの可能性についてお話しいたします。

セミナー概要

開催日時：2026年1月29日（木）13:30～16:00

開催形式：会場参加＋オンライン（ハイブリッド方式）

会場：MAZAK ART PLAZA 4階会議室（愛知県名古屋市東区葵1丁目19-30）

プログラム：J‑クレジット制度の基礎解説／企業の取組紹介／相談会・ネットワーキング

登壇企業：株式会社ウェイストボックス、ユタコロジー株式会社、株式会社ナカムラ、有限会社良平堂、株式会社リーピーなど

参加費：無料

申込方法：中部経済産業局の申込フォームよりお申し込みください（申込締切：2026年1月26日）。

https://www.chubu.meti.go.jp/d34j-credit/event_2025/20260107/index.html#:~:text=%E7%94%B3%E8%BE%BC%E6%96%B9%E6%B3%95

【地方の未来をおもしろくする】をビジョンに掲げるデザイン会社「リーピー」について

当社は、WebマーケティングやAIを活用し、「売上」「採用」における課題を伴走支援しています。企業が抱えるマーケティング専任者や採用専任者の不足といった課題を、アウトソーシングを通じて長期的にサポート。ブランディング策定支援やWebサイト制作、Webマーケティングによる集客支援に加え、人材紹介事業やRPO事業を通じた人手不足の解消など、幅広いサービスで地方企業の成長に貢献しています。

さらに新たな事業として、岐阜の地域創生に特化した「リープ・グッド」を展開。地域創生コンサルティング事業を通じて、地域貢献に関心のある民間企業と、地域活性や社会貢献に取り組む団体を繋げることで、新たな地域創生のカタチを目指しています。その一環として、共感型ふるさと納税メディア『ぎふちょく(R)』を運用するなど、地域の魅力を発信しながら持続可能な地域活性化を目指しています。

株式会社リーピー

■設立：2013年10月 https://leapy.jp/

■代表取締役：川口 聡 https://twitter.com/satoshi_leapy

■事業内容：

クリエイティブ事業

・Webサイト制作

https://leapy.jp/website-production/corporate-site/

https://leapy.jp/website-production/recruitment-site/

・ブランディング支援

・印刷物のデザイン

資産型アウトソーシング事業

・資産型集客アウトソーシング「リープ・プロジェクト」

https://leapy.jp/leap-project/

・資産型採用アウトソーシング「リープ・リクルーティング」

https://leapy.jp/leap-recruiting/

・岐阜・愛知に特化したハイクラス人材紹介サービス「リープ・キャリア」

https://leap-career.jp/

地域創生コンサルティング事業

・岐阜の地域創生に特化したソーシャルグッドを目指す共創プロジェクトの実施

・ぎふの共感型ふるさと納税メディア「ぎふちょく(R)」の運営

Webサービス事業

・日報型の工数管理ツール「Pace」https://paces.jp

▼株式会社リーピーでは事業拡大に伴い、採用活動にも力を入れています。

採用サイト：https://leapy.co.jp/

募集要項：https://herp.careers/v1/leapy

※現在、学生インターンシップの採用強化中！詳しくは採用サイトをご覧くださいませ。

■地方企業特化型の総合採用支援サービス「地方採用WORKS」の運営

https://local-saiyo.jp/

■岐阜県内のリーダーインタビューメディア「GIFU42メディアネットワーク」の共同運営

https://gifu42.net/

※取引者数は、1,330社を超えています。

※ぎふSDGs推進パートナー登録制度 ゴールドパートナー登録

※岐阜県ワークライフバランス推進エクセレント企業・認定企業

※岐阜市男女共同参画優良事業者、ぎふし共育・女性活躍企業

※ISMS認証【JIS Q 27001:2023(ISO/IEC 27001:2022)】取得 認証登録番号 JP024692

※経済産業省認定「事業継続力強化計画及び連携事業継続力強化計画認定事業者」