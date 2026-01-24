“治す”だけじゃない医療へ 医療者と市民が一緒に考える「こどもにやさしい医療」多職種勉強会を開催

認定NPO法人日本クリニクラウン協会

多職種でつながる勉強会

「こどもにやさしい医療って？～茨城のこども医療をみんなで考えよう～」開催

― 入院中のこどもの「育ち」を支える医療のあり方を考える対話の場 ―

認定NPO法人日本クリニクラウン協会（所在地：大阪府、事務局長：熊谷恵利子）は、

2026年1月31日（土）、水戸市民会館にて、多職種でつながる勉強会

を開催いたします。

本勉強会は、医師、チャイルド・ライフ・スペシャリスト（CLS）、臨床心理士、理学療法士、

そして入院を経験したご家族や市民など、こども医療に関心がある多様な立場の方々が集い、

「こどもにとって本当にやさしい医療とは何か」をともに考える対話の場です。

イベントの詳細

プログラム・内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/121827/table/26_1_f64d22213cebc16a25538ddbe31c95e0.jpg?v=202601240351 ]

【プログラム】

●こどもにやさしい医療って？ こども病院が果たしてきた役割

茨城県立こども病院 院長 新井 順一さん

●こどもの育ちを支える療養環境を考える

こどもと家族が専門家に出会うということ～多職種連携が支えるこどもと家族の療養～

茨城県立こども病院 臨床心理士/公認心理士 鎌賀千尋さん

～見て、聞いて、知って納得！こどものリハビリ～

茨城県立こども病院 理学療法士 塩田逸人さん

～治療だけじゃない“子どもと入院“～遊びの力～

茨城県立こども病院 CLS/CCS 松井基子さん

●こどもの入院経験から― 家族が感じたこと、伝えたいこと

須藤麻希子さん／ 根本 希美子さん

●入院中のこどもを支える仲間たち

― クリニクラウン・ヒスターズナウ等の取り組み紹介 ―

認定NPO法 日本クリニクラウン協会 事務局長／クリニクラウン 熊谷恵利子さん

一般社団法人Histar’ｓNow 代表 照井美穂さん

【主催団体】 認定NPO法人 日本クリニクラウン協会

入院中のこどもたちのもとへ「クリニクラウン（臨床道化師）」を派遣し、こどもがこどもらしく笑い、遊び、安心して過ごせる時間――「こども時間」を届ける活動を2005年から行っています。茨城県立こども病院には、2007年8月より定期訪問を実施しています。

コメント

[認定NPO法人日本クリニクラウン協会／事務局長・クリニクラウン 熊谷恵利子]

入院中のこどもが「こどもらしく」過ごせる「こども時間」を大切にしたいと願い、2005年よりクリニクラウンの活動を続けてきました。病院という環境の中で、こどもたちが笑い、遊び、誰かと出会い、安心できる時間は、治療と同じくらい大切なものだと感じています。

クリニクラウンは、こどもと医療者、こどもと家族、こども同士など、人と人をつなぐ存在でもあります。

この勉強会が、医療者、ご家族、市民の皆さまとともに「こどもにやさしい医療」を考え、立場を超えたつながりを育む時間になれば嬉しいです。