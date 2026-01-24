“治す”だけじゃない医療へ 医療者と市民が一緒に考える「こどもにやさしい医療」多職種勉強会を開催

認定NPO法人日本クリニクラウン協会


多職種でつながる勉強会


「こどもにやさしい医療って？～茨城のこども医療をみんなで考えよう～」開催


― 入院中のこどもの「育ち」を支える医療のあり方を考える対話の場 ―


認定NPO法人日本クリニクラウン協会（所在地：大阪府、事務局長：熊谷恵利子）は、
2026年1月31日（土）、水戸市民会館にて、多職種でつながる勉強会
「こどもにやさしい医療って？～茨城のこども医療をみんなで考えよう～」
を開催いたします。



本勉強会は、医師、チャイルド・ライフ・スペシャリスト（CLS）、臨床心理士、理学療法士、
そして入院を経験したご家族や市民など、こども医療に関心がある多様な立場の方々が集い、
「こどもにとって本当にやさしい医療とは何か」をともに考える対話の場です。



イベントの詳細


プログラム・内容


【プログラム】


●こどもにやさしい医療って？ こども病院が果たしてきた役割


　　　　　　　　茨城県立こども病院　院長　新井　順一さん


●こどもの育ちを支える療養環境を考える


　こどもと家族が専門家に出会うということ～多職種連携が支えるこどもと家族の療養～


　　　　　　　茨城県立こども病院　臨床心理士/公認心理士　鎌賀千尋さん


　～見て、聞いて、知って納得！こどものリハビリ～


　　　　　　　茨城県立こども病院　理学療法士　塩田逸人さん


　～治療だけじゃない“子どもと入院“～遊びの力～


　　　　　　　茨城県立こども病院　CLS/CCS　松井基子さん


●こどもの入院経験から― 家族が感じたこと、伝えたいこと


　　　　　　　 須藤麻希子さん／ 根本 希美子さん


●入院中のこどもを支える仲間たち


　　― クリニクラウン・ヒスターズナウ等の取り組み紹介 ―


　　　　　　　認定NPO法　日本クリニクラウン協会　事務局長／クリニクラウン　熊谷恵利子さん


　　　　　　　一般社団法人Histar’ｓNow　代表　照井美穂さん　



【主催団体】　認定NPO法人 日本クリニクラウン協会




入院中のこどもたちのもとへ「クリニクラウン（臨床道化師）」を派遣し、
こどもがこどもらしく笑い、遊び、安心して過ごせる時間
――「こども時間」を届ける活動を2005年から行っています。茨城県立こども病院には、2007年8月より定期訪問を実施しています。









コメント



[認定NPO法人日本クリニクラウン協会／事務局長・クリニクラウン　熊谷恵利子]

　入院中のこどもが「こどもらしく」過ごせる「こども時間」を大切にしたいと願い、2005年よりクリニクラウンの活動を続けてきました。病院という環境の中で、こどもたちが笑い、遊び、誰かと出会い、安心できる時間は、治療と同じくらい大切なものだと感じています。


クリニクラウンは、こどもと医療者、こどもと家族、こども同士など、人と人をつなぐ存在でもあります。
この勉強会が、医療者、ご家族、市民の皆さまとともに「こどもにやさしい医療」を考え、立場を超えたつながりを育む時間になれば嬉しいです。