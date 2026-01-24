ドイツ生まれのぬいぐるみ「NICI（ニキ）」を中心に、わくわくする雑貨を集めた「NICI アイラ ショップ」が錦糸町マルイに期間限定オープン！

株式会社丸井グループ

錦糸町マルイ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）1Fに、NICI商品を中心に品揃えし、季節に合わせた服飾雑貨を提案する「NICI アイラ ショップ」が期間限定オープンいたしました。

■「NICI アイラ ショップ」について

ようこそ、夢の世界へ。錦糸町マルイに初出店の「NICI アイラ ショップ」では、わくわくする体験があなたを待っています。ここでは、世界中で愛され続けるNICIオリジナルのぬいぐるみたちが大集合。キャラクターブランド商品や輸入雑貨も豊富に取り揃え、訪れるたびに新しい発見があります。

特に、ほかの店舗では手に入りにくい限定ぬいぐるみや、かわいいフィギュアポーチ、心ときめくキーホルダーなど、あなたの日常に彩りを添えるアイテムが勢揃い。季節に合わせた服飾雑貨もご用意し、心地良いライフスタイルをお届けします。

「NICI アイラ ショップ」で、特別なアイテムを見つけて、あなたの日常に新しい楽しさを加えてみませんか？お待ちしております！

■「NICI（ニキ）」とは

「NICI」は、1986年にドイツで誕生したぬいぐるみメーカーです。娘のために安全でポップなデザインのぬいぐるみをつくりたいという夫婦の想いから始まり、今では世界中で愛されるブランドに成長しました。ドイツのアルテンクンシュタットにある本社で生まれる「NICI」の製品は、オリジナリティとユニークさを大切にし、高品質で肌触りの良さと安全性が特徴です。アパレルブランドとのコラボレーションも行い、幅広い層に向けて発信しています。最近では、中高生を中心にキーリングやフィギュアポーチが注目を集めています。

■商品一例

NICI ランチバッグ

3,950円（税込）

「NICI」の人気キャラクター、ゴリラ、ラブベア、シュナウザーがデザインされたランチバッグ。内側は保冷効果のあるアルミ生地を使用し、外側にはウェットティッシュなどを収納できる便利なポケット付き。持ち手にはバックルがあり、スーツケースやベビーカーに簡単に取り付け可能です。通勤や通学、ピクニック、レジャーなど、さまざまなシーンで活躍するアイテムです。

ひつじのショーンアルファベットキーリング

1,320円（税込）

もこもこでかわいい「ひつじのショーン」のキーリングが登場！アルファベットを抱えたデザインで、バッグに付けると足がブラブラ揺れて愛らしさ満点です。自分のイニシャルを選んで目印にしたり、友達とお揃いで楽しんだり、ちょっとしたプレゼントにも喜ばれるアイテムです。通勤・通学バッグのアクセサリーとしてもおすすめです。

ラブパンダキーリング

1,350円（税込）～

「NICI」が世界で愛される理由は、その安全性とポップなデザインにあります。ふわふわとした質感とやわらかな触り心地が特徴で、年齢を問わず人気です。バッグや鍵に付けて、あなただけのお気に入りアイテムを見つけてください。ぬいぐるみのような肌触りをそのまま楽しめるキーホルダーです。

Let me out ぬいぐるみ

3,300円（税込）～

「Let me out」シリーズのぬいぐるみは、くるっとひっくり返すと別のキャラクターに変身する楽しいアイテムです。コロンとしたキュートなフォルムで、楽しさも2倍に！ラインナップには「バード&キウイ」、「ベア&ハニーポット」、「フォックス&タイガー」、「ウルフ&シープ」が揃っています。

■ショップ概要

開催期間：2026年1月16日（金） ～ 1月31日（土）

開催場所：錦糸町マルイ 1F カレンダリウム

営業時間：10:30～20:00 ※最終日は18:00まで

▼錦糸町マルイ

https://www.0101.co.jp/054/

▼丸井

https://www.0101.co.jp/