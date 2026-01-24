2026年3月13日(金) 全国ロードショー『映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！』本予告公開！テーマソングは超ときめき(ハート)宣伝部の新曲『開花宣言！』！

株式会社タカラトミーアーツ

ひみつのアイプリ製作委員会は、2026年3月13日(金)公開のプリティーシリーズ最新作『ひみつのアイプリ』の劇場作品『映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！』の超ときめき(ハート)宣伝部の新曲『開花宣言！』を使用した本予告PV映像の公開、入場者プレゼント第1弾「スペシャルアイプリカード」、ムビチケカード特典第2弾「まんかい！きらきらアイプリシール」の公開など新情報をご案内いたします。報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただきますようお願い申し上げます。

『映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！』本予告PV映像公開！テーマソングは超ときめき(ハート)宣伝部の新曲『開花宣言！』！

https://youtu.be/okGTlfQqmBg

1月24日(土) 文京シビックホール 大ホールで開催された『ひみつのアイプリ×キラッとプリ☆チャン プリ(ハート)プリライブ』 昼の部の会場にて初公開された本予告PV映像では、アイプリバースに大集合したアイプリたちの新規カットが次々と展開され、映画だけのオリジナルストーリーに期待が膨らむ仕上がりとなっています。2026年3月13日(金)の公開をお楽しみに！

また本作のテーマソングはTVアニメ「ひみつのアイプリ リング編」のエンディング主題歌に続き、超ときめき(ハート)宣伝部が担当することが決定しました。本作のために書き下ろされた新曲のタイトルは「開花宣言！」。映画『ひみつのアイプリ』の世界観とリンクした、前向きでときめきあふれる楽曲が、映画を鮮やかに彩ります。

超ときめき(ハート)宣伝部を代表して、杏ジュリアさんからのコメントも到着しました！

「映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！」のテーマソングを、超ときめき(ハート)宣伝部が担当させていただくことになりました！この曲は、ひまりちゃんとみつきちゃんのこれからの関係性も願うような、素敵な歌詞が散りばめられている楽曲になっています。

超ときめき(ハート)宣伝部は、これまで「ひみつのアイプリ リング編」のエンディング主題歌にて“ひみつのふふふ”“シンデレラのラララ(ハート)”の2曲、そして、アニメの80話にはとき宣としてゲスト出演させていただきました。今回、「ひみつのアイプリ」の集大成ともいえる映画のテーマソングとして関わらせていただけること、本当に光栄に思います。1人でも多くの方にこの映画、そして、楽曲が届きますように。

杏ジュリア

「開花宣言！」楽曲情報：

https://toki-sen.com/musics/20323

「開花宣言！」楽曲配信：

https://avex.lnk.to/kaikasengen ※25日0時～より配信開始

お店のゲームで使える特別なアイプリカードがもらえる！入場者プレゼント第1弾「スペシャルアイプリカード」（全4種ランダム ひまり/みつき/つむぎ/リング）！

入場者プレゼント第1弾は、スペシャルアイプリカード（全4種ランダム ひまり/みつき/つむぎ/リング）！

本作のために描き下ろされたひまり、みつき、つむぎ、リングのイラストに、キャラサインの描かれた特別なアイプリカードです。第1弾「スペシャルアイプリカード」はお一人様につき１枚をランダム配布。配布期間は3月13日(金)～3月26日(木)となり、なくなり次第終了の数量限定となります。特別なカードがもらえるチャンスをお見逃しなく。

入場者プレゼント第1弾

スペシャルアイプリカード（全4種ランダム ひまり/みつき/つむぎ/リング）

※一部劇場を除く。

※数量限定。無くなり次第終了。

※画像はイメージです。実際と異なる場合があります。

※ご入場お一人様につき1枚のお渡しになります。

※絵柄はお選びいただけません。

※まれに傷や汚れがあるものがございますが、返品・交換は一切お受けできません。ご了承ください。

※内容は予告なく変更になる場合がございます。詳細は公式サイトをご確認ください。

映画公式サイト：https://aipri.jp/anime/aiprimovie/

第2弾特典付きムビチケカードが1月25日(日) より全国の劇場・通販にて販売開始！第２弾特典「まんかい！きらきらアイプリシール」が付いてくる！

本作の第2弾特典「まんかい！きらきらアイプリシール」付きムビチケカードが1月25日(日)に販売開始となります。第2弾特典付きムビチケカードは全国の映画館（一部劇場を除く）にて1月25日(日)より販売を開始。「まんかい！きらきらアイプリシール」はなくなり次第終了の数量限定となります。

【ムビチケ前売券】

一般券\1,600（税込）／小人券\900（税込）

ムビチケカード（カードタイプの前売券）

第2弾特典：まんかい！きらきらアイプリシール

※一部劇場を除く。

※無くなり次第終了となります。

※まれに傷や汚れがあるものがございますが、返品・交換は一切お受けできません。ご了承ください。

※ムビチケカードの券面は、第1弾特典付きムビチケカードと同じものになります。

※前売券詳細は公式サイトをご確認ください。

上映劇場116館！お近くの劇場での公開をお楽しみに！

本作の上映劇場が続々追加され116館となりました。お近くの劇場にて、ぜひ本作をお楽しみください！※1月24日（土）現在

劇場一覧：

https://eigakan.org/theaterpage/schedule.php?t=aiprimovie

作品基本情報

作品タイトル

『映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！』

公開情報

2026年3月13日(金) 全国ロードショー

ストーリー

リング姫の呼びかけで「スプリングフロートレース」が開幕！

桜が満開のアイプリバースにアイプリたちが大集合！

優勝賞品の「ゆうじょうさくらツイン」コーデを目指します！

だけど想定外の大事件が起こってしまって……！？

たいへん！みんなの大切なひみつをまもらなきゃ！

映画だけのスペシャルなオリジナルストーリー！

大好きなアイプリたちのライブも盛りだくさん！

プリトモのみんなも

映画館でいっしょにアイプリしちゃお！

STAFF

原作 タカラトミーアーツ・シンソフィア

監督 山口健太郎

チーフディレクター Nam Sung Min An Jae Ho Oh Seon Gyeong Choi Gyeong Won

脚本 市川十億衛門

脚本協力 藤咲淳一

キャラクター原案 梨本裕美（シンソフィア）

キャラクターデザイン 永野佑貴

CGディレクター 柳川智

音楽 森いづみ (bransic)

音響監督 小沼則義

アニメーション制作 OLM・DONGWOO A＆E

配給 エイベックス・フィルムレーベルズ

CAST

青空ひまり：藤寺美徳

星川みつき：平塚紗依

鈴風つむぎ：久保ユリカ

リング・クローバー：喜多村英梨

五十嵐じゅりあ：土屋李央

六堂える：川口莉奈

七浦すばる：小林竜之

七浦おとめ：大森綺星

八王子ビビ：寺澤百花

真実夜チィ：大地葉

一条寺サクラ：日比優理香

二階堂タマキ：鈴木杏奈

三ツ葉アイリ：徳井青空

四之宮リンリン：和多田美咲

音楽

テーマソング：超ときめき(ハート)宣伝部 「開花宣言！」

公式サイト・公式SNS

映画公式サイト：https://aipri.jp/anime/aiprimovie/

映画公式X：@aiprimoviePR（https://x.com/aiprimoviePR）

YouTube：@PrettySeriesPR（https://www.youtube.com/@PrettySeriesPR）

Instagram：@prettyseriespr（https://www.instagram.com/prettyseriespr）

TikTok：@prettyseries_pr（https://www.tiktok.com/@prettyseries_pr）

▼推奨ハッシュタグ

「#映画アイプリ」



