吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用したカレー＆グリル店「モンゴルカレー＆グリル」が本日オープンしたことを報告します。手がけるのは、現役の金融機関勤務・50歳の会社員。平日はお堅い金融の世界に身を置きながら、週末だけ間借りでカレーとグリルを提供する“副業飲食”の実践例です。

店名は強そう、味は理性的

「モンゴルカレー」という名前から、激辛や民族料理を想像されがちですが、実際はネパール人・モンゴルさん直伝のスパイスカレー。ネパールでは、カレー（煮込み）も、焼き（グリル）も日常。本店舗ではその文化を背景に、スパイスの香りを生かした穏やかな辛さと、火入れを重視したグリル料理を組み合わせています。

副業解禁時代の象徴的な飲食モデル

近年、政府の後押しもあり、金融・インフラ・準公的企業など“堅い会社”ほど副業を推進する流れが加速しています。本店舗は、・本業を持ちながら・週1日の間借り営業・利益最大化ではなく“表現としての飲食”という、新しい副業飲食の形を体現しています。

メニュー

・和風出汁ポーク アジョワイン・牛豚あいびき オレガノキーマ＋グリル・二種あいがけ＆グリル 税込1,000円・大盛り ＋200円・赤ワイン 500円「採算よりも、好きと納得を優先した価格設定」も特徴の一つです。

店舗情報

店名：モンゴルカレー＆グリル場所：BARLEY -SUITENGU-（バーレイ水天宮内）住所：〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-37-9ライオンズMC日本橋第二 1F営業日：土曜日のみ営業時間：11:30～15:30https://www.instagram.com/mongol_curry_grill/

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/https://share-restaurant.jp/

飲食店業界は、コロナ以前から全産業の中でも最も廃業数や廃業率が高い業界です。そのため、最初に借金を作るのではなく、ファンを作ることを提案しています。また、空いた時間を利用して、飲食店を盛り上げる取り組みも提案しています。当サービスは、リスクを抑えて飲食店を開業したい人と、新しい仲間を募集したいオーナーの方をマッチングするプラットフォームです。【SNS】https://www.instagram.com/take103103/https://x.com/share_rest【会社概要】会社名：株式会社シェアレストラン所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階事業内容：シェアレストランの運営https://share-restaurant.biz/