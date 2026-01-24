【大丸下関店のバレンタイン2026】Chocolat Promenade(ショコラプロムナード) 今年は2会場で開催(ハート)
大丸下関店のバレンタイン2026 Chocolat Promenade(ショコラ プロムナード)
大丸下関店のバレンタイン、今年もこの季節がやってきました！
今年は1階イベントスペース「関門ステージ」と地階の2会場にてショコラプロムナードを開催いたします。2会場に5つのカテゴリー、計73ブランドのチョコレートやスイーツが登場、2つの会場を巡って心ときめくショコラを見つけてください。
国内外の逸品が集合(ハート)名門ショコラティエ
ピエール・ルドン キャトル(4個入)
トシ・ヨロイヅカ ショコラサブレコレクション(計8種類180g)
よくばりに楽しむ(ハート)ときめきショコラ
ベルアメール アルティザンパレショコラ(5枚入)
ボンシャペリー ショコクル(9枚入)
選ばれるのには理由がある(ハート)王道ショコラ
バレンチノショコラティエ スイーツフレーバー(4個入)
プラリベル ケーキ＆マカロンショコラ(4個入)
大人の愉しみ(ハート)ほろよいショコラ
チェリー・シー アソート・ノワール(4個入)
ゴンチャロフ メゾンドボンボン 獺祭ボンボンチョコレート(10個入)
バラエティ豊かに(ハート)ショコラスイーツ
メゾン・ルルー キャラメルバー(3本入)
ラ・メゾン白金 ショコラ プティフール セック缶(28枚入)
【開催概要】
大丸下関店のバレンタイン2026 Chocolat Promenade (ショコラ プロムナード)
2026年1月29日(木)→2月14日(土)、大丸下関店1階 関門ステージ・地階
10:00→19:00、1階関門ステージのみ最終日17:00閉場
大丸のバレンタイン2026 Chocolat Promenade (ショコラプロムナード)出展ブランド
第1会場［1階関門ステージ］50ブランド
ガトーフェスタハラダ(2月8日→14日) 鎌倉紅谷 創作菓子のロイヤル ねんりん家(1月29日→2月7日) シュガーバターの木 銀のぶどう バターステイツ KAMAKURA茶の福 鎌倉五郎本店 モンサンクレール ラトリエ・ドゥ・マッサ レザネフォール パティスリーノリエット パティスリーエチエンヌ ショコラトリータカス トシ・ヨロイヅカ ロイズ ローランジェルボー チェリー・シー ピエール・ルドン ノイハウス カカオサンパカ メゾン・ルルー ピエール・エルメ・パリ ベルアメール ベルアメール京都別邸 ショコテリア コーヒーマイスター 銀座ボンボヌール ラ・メゾン白金 セバスチャン・ブイエ プラリベル シスルマリア ルクス・アルクス バレンチノショコラティエ dari K ショコラな猫byモロゾフ MUDDLER(マドラー) モロゾフ ジゼル TEA BAR byモロゾフ コーヒーラボ(モロゾフ×オニバスコーヒー) カリーヌbyモロゾフ モロゾフ プラウド ジュエルbyモロゾフ ボンシャンベリー ぷにゅっところっとmofusand パペットスンスン いちごの日 フーシェ オリンポス マイネローレン ポケモンデザイン
第2会場［地階］23ブランド
モロゾフ ル ショコラ レオンbyモロゾフ ゴディバ ユーハイム(ポケモン) アンリ・シャルパンティエ ヨックモック 神戸凮月堂 レスポワール トゥーティールーム ゴンチャロフ アンジュジュ 甘味画廊 ゴンチャロフ カルム ゴンチャロフ メゾンドボンボン ムーミン×メリーチョコレート メリーチョコレート 奏-KANADE- メリーチョコレート はじけるキャンディチョコレート メリーチョコレート ビターロワ メリーチョコレート ロゼーヌ メリーチョコレート ナハトラピュリント メリーチョコレート ねこみゃみれ 蕪村菴 蘄砂屋 ロクメイカン
【株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸下関店】
〒750-8503 山口県下関市竹崎町4-4-10、JR下関駅すぐ
大丸下関店代表電話番号：050-1783-1000
HP:https://www.daimaru.co.jp/shimonoseki/
Instagram:https://www.instagram.com/daimarushimonoseki/
Facebook:https://www.facebook.com/daimaru.shimonoseki
X:https://twitter.com/daimarushimo