【スケルトン】第25回オリンピック冬季競技(ミラノコルティナ五輪)追加派遣選手のお知らせ

公益社団法人日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟

オリンピックの出場枠に関して、国際ボブスレー・スケルトン連盟(IBSF)からJOCに通知が入り、男子スケルトンのミラノコルティナ五輪出場枠が日本に再配分されました。


弊連盟で以下の選手をミラノコルティナ五輪に追加派遣することを決定いたしましたのでお知らせします。


■追加派遣決定選手


男子スケルトン：高橋　弘篤（たかはし　ひろあつ）





■選手情報

種目　　　男子スケルトン


生年月日　1984年4月13日


出身校　　宮城県富谷高等学校


　　　　　仙台大学


所属　　　株式会社エフアシスト


主な戦績　【スケルトン】


　　　　　2014年 ソチオリンピック出場


　　　　　2018年 平昌オリンピック出場


　　　　　＜2025-26シーズン＞


　　　　　・IBSFノースアメリカンカップ第3戦（アメリカ・パークシティ）：3位


　　　　　・IBSFアジアカップ第1戦（韓国・平昌）：8位


　　　　　・IBSFノースアメリカンカップ第6戦（アメリカ・レイクプラシッド）：7位


　　　　　・2026年IBSFランキング男子スケルトン：39位


　　　　　　（※2026年1月18日時点）　　　　


