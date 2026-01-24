和歌山県主催「DXチャレンジサポートプログラム成果発表会」開催のお知らせ
「DXの未来を、和歌山から。成功事例に学び、次の一歩を踏み出そう！」
和歌山県は、DX推進を加速させるための伴走型支援プログラム「DXチャレンジサポートプログラム」の成果発表会を、2026年2月27日（金）に開催します。県内企業が取り組んだ最新のDX事例を直接聞ける貴重な機会です。経営者、システム・DX推進担当者などの皆様、ぜひご参加ください。参加料は無料です。
＜イベント概要＞
日時：2026年2月27日（金）13:00～17:00（受付開始12:30）
会場：和歌山県JAビル 和ホールAB（JR和歌山駅徒歩約2分）
定員：100名（参加無料）
申込締切：2026年2月26日（木）
オンライン参加：可能 ※ZoomによるLive配信予定
申込方法：WEB申し込み
申し込みページへ :
https://forms.office.com/r/A8ibWdynqp
公式WEBページ :
https://wakayama-challenge-support2025.com/
＜プログラム内容＞
第1部（13:00～15:10） 成果発表会
今年度プログラムに参加した4社が、DX推進の取組内容や成果を発表します。
発表企業
○ 株式会社伊藤農園（在庫管理・RPA活用・ペーパーレス化）
○ ニッティド株式会社（基幹システム刷新・人材育成・DBを活用した人材育成）
○ 奈和建設株式会社（自社開発システム・AI活用・現場へのデジタル浸透）
○ 株式会社三好漆器（地域を巻き込むDX・デジタルとアナログ両面での対応）
第2部（15:30～16:15） 座談会
発表企業と参加者による情報交換。成功のポイントや課題克服のヒントを共有します。
第3部（16:30～17:00） 個別相談会（要事前予約・先着5社）
経営コンサルティング、デジタルの専門家が、AI活用や業務改善などの相談に対応します。
＜参加メリット＞
成功事例を直接聞ける：DX推進のリアルな課題と解決策を学べます
専門家に相談できる：AI活用や業務改善のヒントを獲得
ネットワーク構築：県内企業との交流で新たなビジネスチャンス獲得や人脈づくり
リーフレットダウンロード
リーフレットダウンロードは下記クリックでダウンロードください
https://prtimes.jp/a/?f=d176769-1-4862437e88850a25cfb82d6110aeac87.pdf
＜主催・お問い合わせ＞
主催：和歌山県
運営：株式会社タナベコンサルティング
詳細・申込：
【詳細】：https://wakayama-challenge-support2025.com/（公式サイト）
【申込】：https://forms.office.com/r/A8ibWdynqp（申し込み専用フォーム）
※お問い合わせについてはお手数をおかけしますが公式サイトからご連絡ください。
※本プレスリリースは委託を受けいる株式会社タナベコンサルティングにて発信しています。