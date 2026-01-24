バレンタイン特別展～尾びれがハート！ブリストル朱文金～
暮らしに寄り添うスタイリッシュな水族館「SMART AQUARiUM SHIZUOKA（スマートアクアリウム静岡）」では、2026年1月23日（金）から2月15日（日）まで、バレンタインを楽しめる特別企画をご用意いたしました。ぜひ、この機会にお楽しみください。
１．企画展示～尾びれがハートの金魚～
今回のバレンタイン展示はハートの尾びれをもつ金魚、ブリストル朱文金を展示いたします。朱文金という金魚がイギリスのブリストル地方で品種改良されたもので、2000年代に日本に輸入されてきた歴史的には新しい金魚になります。バレンタインにぴったりな金魚なので、可愛い姿をぜひご覧ください。
●展示種：ブリストル朱文金／2個体
●展示場所：水族館内「和む」特設水槽
●展示期間：2026年1月23日（金）～2月15日（日）
※生物の状態により、予告なく展示を終了する場合がございます。
ブリストル朱文金
2．松坂屋コラボ特典
対象期間中、松坂屋静岡店にて商品をご購入された方に、スマートアクアリウム特製のバレンタイン限定魚朱印をプレゼントします。ぜひこの機会にゲットしてみてください。
●対象：
平日：松坂屋静岡店レシート提示と入館料1000円以上のお支払い
土日祝：入館時に松坂屋のレシート提示
●期間：2026年1月23日（金）～2月15日（日）
バレンタイン限定魚朱印
【SMART AQUARIUM SHIZUOKA（スマートアクアリウム静岡）】
＜アクセス＞
〒420-8560 静岡市葵区御幸町10番地の2 松坂屋静岡店本館7階
JR静岡駅北口から地下道に入って徒歩3分
＜営業時間＞
10時～18時30分（最終入場18時）
＜入場料（通常）＞
大人（中学生以上）：1,400円
子ども（小学生）：800円
幼児（3歳以上）：500円
３歳未満：無料
・公式HP： https://smartaqua-sz.jp/
・公式Instagram： https://www.instagram.com/smartaqua_sz/
・公式Twitter： https://twitter.com/smartaqua_sz/