30～50代女性で、「“運がいい”と思う人の特徴」として「前向きで明るい」、「笑顔を絶やさない」と考える人が５割。独自の「運気アップ習慣」をもつ人も【ESSE女性の‟お悩み″研究所】

2026年1月号の特集「運のいい人になる!」では、ESSE読者の「運のいい人になりたい」「暮らしを前向きにしたい」という願いをかなえるべく、読者の思う「運のいい人の特長」を調査しました！その結果、運のいい人は「前向きで明るい」、「笑顔を絶やさない」であると考える読者が多いことが判明。ESSEの読者代表組織「ESSEフレンズエディター」（計29名）から、2名のフレンズエディターに「運のいい人の特長」についてさらに深堀りしてもらいました！

「“運がいい”と思う人の特長」について調査結果をまとめたグラフ

1位：前向きで明るい：約30%

2位：笑顔を絶やさない：約20%

3位：良縁に恵まれる：約15%

4位：投資や宝くじで成功する：約15%

5位：心身ともに健康：約10%

6位：行動力がある：約10%

運をよくするために、普段やっている習慣TOP2

・玄関・トイレ・水回りの掃除

・常に感謝の気持ちをもつ

これらの調査結果について、2名の「ESSEフレンズエディター」から、興味深い意見が集まりました。

●毎日が少し心地よくなる工夫を発信中で3人の子どもをもつ青村怜子さんのコメント

ESSEフレンズエディター3期生の青村怜子さん

「『前向きで明るい姿勢の人』は印象に残るので、頼りにされたり、声をかけられたりしやすいのではと思います。また、毎日使う場所が清潔だと、気持ちも運気も上がりそうですね。

私は、気の巡りがよくなりそうなので、毎朝窓を全開にして家の空気を入れ替えています。外出先では募金箱を見つけたときに少額でも募金するように心がけるようになりました」

●整理収納アドバイザーで2人の子どもをもつrenaさん

ESSEフレンズエディター3期生のrenaさん

「『前向きさ』や『笑顔』に共感します。そういう人には自然と人が集まりますし、良いご縁や情報も人を通してやってくるので、自分の心の状態を整えることが大切なのだと思います。

私は月曜日に、近所の氏神さまへお参りに行くことが習慣です。（行けない日もありますが…）それと寝る前に『今日よかったこと』を３つ書くと、感謝の気持ちが芽生えます」

「“運がいい″と思う人の特長」に、ESSEフレンズエディターの2名はともに共感していました。そのうえで、「毎朝窓を全開にする」や「今日よかったことを３つ書き出す」など無理せず続けやすい習慣を取り入れて、独自の「運のいい人」になる方法を教えてくれました。

●「ESSEフレンズエディター」とは？

厳正なる書類審査とエッセ編集部による面接を経て選ばれた、日本全国に暮らすESSE読者の代表組織。

収納・家事コツ・プチプラグッズ・節約＆マネーなど、さまざまな得意分野をもつ。ESSE＆ESSEonline編集部と深くかかわりながら、コンテンツづくりに参加。新商品や話題のアイテムなどのレビューも行っています。

実際のユーザー、また、読者の視点を交えながら、わかりやすく忙しい日々に役立つ暮らしのコツや耳より情報を発信中。

※ESSEフレンズエディターへ情報提供したい商品やサービスがございましたら、ぜひ編集部（info-esse@fusosha.co.jp）までお問い合わせを！ 随時募集しています。

●「ESSEフレンズエディター」メンバー紹介

●ESSEフレンズエディターのブログ（ほぼ毎日更新中！）

