【柏高島屋】バレンタイン　地元パティスリーの日替わりスイーツが「アムール・デュ・ショコラ」に登場！！

株式会社高島屋

高島屋柏店では1月28日（水）より、『アムール・デュ・ショコラ』を開催いたします。

本館地下2階 特設会場 アムール・デュ・ショコラ会場では国内外の人気ショコラをはじめ、

柏店会場限定で地元パティシエによる日替わりのスイーツが贅沢に楽しめます。

シェフが店頭に立ち、美しいショコラを使ったスイーツを作り上げます。

トライバルカカオ(柏市)橋本直樹シェフ

【実演販売】

■1月31日（土）・ 2月1日（日）

チョコレートムース、カカオ果肉ゼリー、バニラアイス、チョコレートアイスなどを組み合わせたオリジナルのパフェ。

［トライバルカカオ］

ショコラカル テット（4つの国 別カカオを使用し たパフェ）（1個） 1,300円

※画像はイメージです

【実演販売】

■1月28日（水）～2月3日（火）

お好みのカカオの産地をお選びいただけます。淹れたてのホットチョコレートをお楽しみください。

［トライバルカカオ］

国別カカオのホットチョコレート

（1杯）800円

レタンプリュス(流山市)熊谷治久シェフ

【実演販売】

■2月4日（水）

カカオのクレープ生地に、塩キャラメルのソース、ハチミツとオレンジのソースでシンプルに仕上げました。

［レタンプリュス］

クレープオショコラ

（キャラメルブールサレ・ミエルオランジュ）

（1個）各756円

ポムルージュ(柏市)小熊亮平シェフ

【実演販売】

■2月5日（木）・6日（金）

フランボワーズとチョコレートのクリームに旬の苺を入れて、サクサクのコルネに絞り入れました。

［ポムルージュ］

ルージュコルネ （1個）540円

パティスリーメヌエット(我孫子市) 齋藤清シェフ

【実演販売】

■2月7日（土）・8日（日）

サクっと焼いたパイシューに、クリームと苺がたっぷり。ぜひ食べ比べを。

［パティスリーメヌエット］

左：ショコラのパイシュー

右：苺のパイシュー

（1個）各778円

パティスリージュアン(柏市)古田拓也シェフ

【実演販売】

■2月9日（月）・10日（火）

ワッフルクレープの中には、スポンジ生地、カスタードクリーム、チョコレート生クリーム、フルーツをトッピング。チョコレートのクランブルとソースで仕上げました。

［パティスリージュアン］

ワッフルクレープ（イチゴ・バナナ）

（1個）各864円

パティスリーハヤトヤマダ(松戸市) 山田隼人シェフ

【実演販売】

■2月11日（水・祝）・12日（木）

ショコラのクレープ生地にフランス産発酵バターと砂糖でシンプルに仕上げたクレープと、自家製プラリネペーストとチョコレート生クリーム・チョコレートソースで仕上げた濃厚なクレープの2種をご用意しました。

［パティスリーハヤトヤマダ］

上：シュガーバターショコラクレープ（1個）801円

下：ショコラシャンティとプラリネクレープ（1個）951円

ほかにも会場では「ピエール マルコリーニ」の、とろけるショコラの贅沢なソフトクリームがお召し上がりいただけます。濃厚なソフトクリームショコラに、フランボワーズソース、ハートのショコラを1粒トッピングしました。

ピエール マルコリーニ

【実演販売】

ソフトクリーム フランボワーズ（1個）935円

■1月28日（水）～2月14日（土）

※ラストオーダーは各日閉場時間の30分前とさせていただきます。

※画像はイメージです■本館3階 高島屋 POP UP SPACE ふらり ザ・ルーム

ワールドクラスで愛されるショコラが登場！

・［カカオサンパカ］

・［ル・ショコラ・アラン・デュカス］

・［ラ・メゾン・デュ・ショコラ］

・［メゾン・ヴェルディエ］

・［デルレイ］

■2026年1月28日（水）～2月14日（土）

※最終日は午後6時閉場

柏高島屋／アムール詳細はこちら :https://www.takashimaya.co.jp/kashiwa/stemo/departmentstore/topics/amourduchocolat2026

柏高島屋／アムール会場MAPはこちら :https://www.takashimaya.co.jp/base/kashiwa/top/img/2601_kashiwa_amour_map.pdf

高島屋柏店 「アムール・デュ・ショコラ」

■2026年1月28日（水）～2月14日（土）

■高島屋柏店 本館 高島屋地下2階 特設会場 ※最終日は午後5時閉場。

■本館3階 ふらり ザ・ルーム ※最終日は午後6時閉場。

※本館地下2階・本館3階は連日午後7時30分まで。

■S館3階 高島屋 特設会場 ※連日午後8時まで。