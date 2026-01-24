【柏高島屋】バレンタイン 地元パティスリーの日替わりスイーツが「アムール・デュ・ショコラ」に登場！！
高島屋柏店では1月28日（水）より、『アムール・デュ・ショコラ』を開催いたします。
本館地下2階 特設会場 アムール・デュ・ショコラ会場では国内外の人気ショコラをはじめ、
柏店会場限定で地元パティシエによる日替わりのスイーツが贅沢に楽しめます。
シェフが店頭に立ち、美しいショコラを使ったスイーツを作り上げます。
トライバルカカオ(柏市)橋本直樹シェフ
【実演販売】
■1月31日（土）・ 2月1日（日）
チョコレートムース、カカオ果肉ゼリー、バニラアイス、チョコレートアイスなどを組み合わせたオリジナルのパフェ。
［トライバルカカオ］
ショコラカル テット（4つの国 別カカオを使用し たパフェ）（1個） 1,300円
※画像はイメージです
【実演販売】
■1月28日（水）～2月3日（火）
お好みのカカオの産地をお選びいただけます。淹れたてのホットチョコレートをお楽しみください。
［トライバルカカオ］
国別カカオのホットチョコレート
（1杯）800円
レタンプリュス(流山市)熊谷治久シェフ
【実演販売】
■2月4日（水）
カカオのクレープ生地に、塩キャラメルのソース、ハチミツとオレンジのソースでシンプルに仕上げました。
［レタンプリュス］
クレープオショコラ
（キャラメルブールサレ・ミエルオランジュ）
（1個）各756円
ポムルージュ(柏市)小熊亮平シェフ
【実演販売】
■2月5日（木）・6日（金）
フランボワーズとチョコレートのクリームに旬の苺を入れて、サクサクのコルネに絞り入れました。
［ポムルージュ］
ルージュコルネ （1個）540円
パティスリーメヌエット(我孫子市) 齋藤清シェフ
【実演販売】
■2月7日（土）・8日（日）
サクっと焼いたパイシューに、クリームと苺がたっぷり。ぜひ食べ比べを。
［パティスリーメヌエット］
左：ショコラのパイシュー
右：苺のパイシュー
（1個）各778円
パティスリージュアン(柏市)古田拓也シェフ
【実演販売】
■2月9日（月）・10日（火）
ワッフルクレープの中には、スポンジ生地、カスタードクリーム、チョコレート生クリーム、フルーツをトッピング。チョコレートのクランブルとソースで仕上げました。
［パティスリージュアン］
ワッフルクレープ（イチゴ・バナナ）
（1個）各864円
パティスリーハヤトヤマダ(松戸市) 山田隼人シェフ
【実演販売】
■2月11日（水・祝）・12日（木）
ショコラのクレープ生地にフランス産発酵バターと砂糖でシンプルに仕上げたクレープと、自家製プラリネペーストとチョコレート生クリーム・チョコレートソースで仕上げた濃厚なクレープの2種をご用意しました。
［パティスリーハヤトヤマダ］
上：シュガーバターショコラクレープ（1個）801円
下：ショコラシャンティとプラリネクレープ（1個）951円
ほかにも会場では「ピエール マルコリーニ」の、とろけるショコラの贅沢なソフトクリームがお召し上がりいただけます。濃厚なソフトクリームショコラに、フランボワーズソース、ハートのショコラを1粒トッピングしました。
ピエール マルコリーニ
【実演販売】
ソフトクリーム フランボワーズ（1個）935円
■1月28日（水）～2月14日（土）
※ラストオーダーは各日閉場時間の30分前とさせていただきます。
■本館3階 高島屋 POP UP SPACE ふらり ザ・ルーム
ワールドクラスで愛されるショコラが登場！
・［カカオサンパカ］
・［ル・ショコラ・アラン・デュカス］
・［ラ・メゾン・デュ・ショコラ］
・［メゾン・ヴェルディエ］
・［デルレイ］
■2026年1月28日（水）～2月14日（土）
※最終日は午後6時閉場
柏高島屋／アムール詳細はこちら :
https://www.takashimaya.co.jp/kashiwa/stemo/departmentstore/topics/amourduchocolat2026
柏高島屋／アムール会場MAPはこちら :
https://www.takashimaya.co.jp/base/kashiwa/top/img/2601_kashiwa_amour_map.pdf
高島屋柏店 「アムール・デュ・ショコラ」
■2026年1月28日（水）～2月14日（土）
■高島屋柏店 本館 高島屋地下2階 特設会場 ※最終日は午後5時閉場。
■本館3階 ふらり ザ・ルーム ※最終日は午後6時閉場。
※本館地下2階・本館3階は連日午後7時30分まで。
■S館3階 高島屋 特設会場 ※連日午後8時まで。