齋藤文護 写真展「（間の呼吸）」

一般社団法人景仙会（所在地：京都市）・（同）ふくろう・文化観光事業部は、写真家 齋藤文護（さいとう・ぶんご）氏の撮影による写真展示会を、煎茶のお手前とあわせて鑑賞いただける形で開催します。そして、開催場所は就労継続支援A型・B型「ブラウンハウス」が運営する「日月下煎茶道会館」となります。かつて文化人たちが集ったこの場を再生し、写真作品と茶の所作が織りなす静謐な時間を来場者に提供します。写真作品と茶の所作が織りなす静謐な時間を提供します。

今回、ふくろうグループは当日開催されるお茶会を開催し、弊社の職業指導員でもある煎茶道黄檗売茶流師範・沢田羽照（さわだ・うて）氏【写真左】をはじめとした数名の茶人が担当します。

【齋藤文護 受賞歴】

「カンヌ国際広告賞」ショートリスト賞、「毎日広告デザイン賞」グランプリ、「ニューヨークADC賞」多数回入賞、ニューズウィーク誌「企業広告賞」、「朝日広告デザイン賞」入選、「講談社読者の選ぶ広告賞」銀賞、「2018WICIジャパン」奨励賞、「日本カレンダー協会賞」印刷時報賞、「日本広告写真家協会賞」広告部門賞多数回、The12 Times Asia-Pacific Advertising Awards、The Mobius Advertising Award、京都現代写真作家展 京都ビエンナーレ2023入選

■展示の見どころ

齋藤文護氏の作品群は、肖像・風景・日常の断章を繊細に捉え、記憶や時間の重なりを表現します。歴史ある日月下煎茶道会館という「場」と、煎茶の所作が重なり合うことで、来場者は視覚と所作の両面から日本の美意識と「場」の力を体感できます。

■開催概要

会期：2026年1月24日（土）～ 2026年2月1日（日）

時間：10:00～17:00（お茶席最終入場 16:00）

会場：日月下煎茶道会館（築100年を超える歴史的建物）

京都市伏見区桃山町鍋島27-1

参加料：3,000円（展示観覧＋煎茶のお手前を含む）

要予約：090-8044-6205 (romanza.kyoto@gmail.com)

主催：一般社団法人景仙会 就労継続支援A型・B型「ブラウンハウス」

https://www.keisenkai-bh.com

お茶席：（同）ふくろう・観光事業部

https://www.fukurou-care.com

■問合せ先

合同会社ふくろう

滋賀県大津市浜大津３丁目１０‐３ハイツ浜大津２０１号

広報課：０７７-５１１-９６１９ FAX：０７７-５１１-９１１１