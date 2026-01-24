【開催レポート】フランス・パリ「メゾン・エ・オブジェ」で日本の“楽がき文化”が喝采！誕生20周年の「キットパス」、窓ガラスをキャンバスに変えるライブペインティングで世界を魅了

日本理化学工業株式会社

日本理化学工業株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：大山隆久）は、2026年1月15日（木）から19日（月）までフランス・パリで開催された世界最大級のインテリア＆デザイン・トレードショー「MAISON & OBJET（メゾン・エ・オブジェ）」に出展いたしました。JETRO（日本貿易振興機構）の支援のもと、国境や世代を越えて誰もが表現を楽しめる「楽がき文化」を世界に向けて発信いたしました。

キットパスを発信するブースでは日本を象徴する桜や富士山をキットパスで色鮮やかに表現。裏面に富士山を描き、表面は通りかかる来場者に桜の花びらが描ける工夫で人気に。

■ 窓ガラスが芸術に変わる。パリが驚いた「キットパス」の体験価値

世界中のバイヤーやデザイナーが集う「メゾン・エ・オブジェ」において、当社のブースは連日、通りかかるバイヤーなどのお客様の多くに足を止めていただくことができました。その中心にあったのが、キットパスの最大の特徴である「ウィンドウアート」のライブペインティングです。

アーティストの手によって、透明なアクリルパネルが瞬く間に鮮やかな色彩で彩られていく様子は、パリ市民だけでなく各国からのバイヤーの関心が高いだけでなく、こどもたちにも大人気に。

来場者からは、「おうちの窓に描けることが魅力」、「消せるからこそ、失敗を恐れずに描けるのが素晴らしい」といった声が相次ぎました。単なる筆記具ではなく、空間を演出し、人々の創造性を解き放つ「体験型アート」としての価値が、芸術の街パリで高く評価されました。

■ 「すべての世代に」届ける、お米から生まれたサステナブルな筆記具

誕生から20年、キットパスは「人にも環境にもやさしい」ことを追求し、主成分をお米のワックス（ライスワックス）へと進化させてきました。 今回の出展では、このサステナブルな背景も大きな注目を集めました。

〇ボーダーレスな楽しさ： 子どもたちの「楽がき」から、プロのアーティストが描く「キットパスウィンドウアート（ディスプレイ）」、さらには高齢者施設のレクリエーションまで。世代や国籍、言語の壁を越えて心を通わせることができるキットパスの可能性を提示しました。

〇環境への配慮： 廃棄される米ぬかから抽出したワックスを使用している点は、環境意識の高い欧州市場で深い共感を呼びました。

（ウィンドウアート事例）ホテルロビーの窓ガラスに描かれたウィンドウアートウィンドウアートを可能にする画材、お米のワックスが原料のキットパス

■ 出展の背景：日本発の「魔法の筆記具」が、世界の窓をキャンバスに

1937年の創業以来、障がい者雇用を軸とした「皆働（かいどう）社会」の実現を掲げてきた当社。その象徴的商品である「キットパス」は、窓ガラスなどの平滑面に鮮やかに描け、濡れた布で簡単に消せるという魔法のような特徴を持ちます。

今回のメゾン・エ・オブジェ出展は、20周年を迎えたキットパスの「体験価値」を世界へ届ける決意をもって臨みました。主成分にお米のワックス（ライスワックス）を採用し、環境と人にやさしいサステナブルな素材へのリニューアルを経て、感度の高い欧州市場に向けて「描く楽しさ」と「共生社会の哲学」を同時に発信いたしました。

■ 展示内容：言葉の壁を越えた「ライブペインティング」の衝撃

展示会場では、キットパスの最大の特徴である「ウィンドウアート」を体感いただくため、ライブペインティングを実施いたしました。 ガラス窓をイメージした大きなアクリルをキャンバスに、キットパス特有の鮮やかな色彩で埋め尽くされていく様子に、多くの来場者が足を止め、感嘆の声を上げました。

来場者の反応： 「こんなにスムーズに描けて、簡単に消せるなんて信じられない」「子供たちの創造性を育む、素晴らしいエデュケーショナル・ツール」といった、機能性と教育的価値の両面で高い評価をいただきました。

世界展開への手応え： 欧州、アジア、北米など多国籍なバイヤーとの商談を通じ、日本が誇る「楽がき文化」が世界共通の喜びであることを再確認いたしました。

円形のアクリルパネルいっぱいに描かれたアート作品。多くの人でにぎわう日本理化学工業のブース前。桜の花びらを描き一期一会のアートが完成。

■出展担当者コメント

「今回のメゾンエオブジェ出展は、キットパスが歩んできた20年を余すところなく伝えることを目標とした一方で、欧州市場での出ごたえを感じるものになりました。

今回は、「すでにキットパスを知っている」、というショップオーナーさんとお話しできる機会が多く、確実にキットパスが浸透してきたことを実感しています。

フランス国内だけでなく欧州各国ミュージアムショップ、コンセプトショップのバイヤーさんとも話ができました。

今回のウィンドウアートのライブペイントでは、描いている最中に発色の良さを実感いただき、また多くの方にライブペイントをスマートフォンで撮影いただきました。そこから交流が生まれ、キットパスアートをを通じて多くの方と温かいコミュニケーションをすることができました。また、こどもたちはキットパスを手にした瞬間から目を輝かせて楽しんでおり、改めて描くことは世界共通だと実感しています。

また、私たちの会社の理念にも理解があり、改めてメイドインジャパンのキットパス認知の高まりを感じられました。

（海外事業部マネージャー 大山聡子）

■ 日本理化学工業株式会社（会社概要）

創業： 1937年

特徴： 主力商品「ダストレスチョーク」は国内シェア約70%を誇ります。1960年より障がい者雇用を開始し、現在は全社員の約7割が知的障がい者、製造ラインのほぼすべてを職人の働きで支えています。「皆働社会」の実現に向けた取り組みは、国内外で高く評価され、多くの工場見学、全国での講演会で障がい者雇用の現状を発信しています。

キットパスの歩み： 2005年発売。2009年「第3回キッズデザイン賞」金賞、2024年「日本文具大賞」デザイン部門グランプリを受賞。お米のワックスを主成分とするなど、常に進化を続けています。

【本件に関するお問い合わせ先】

日本理化学工業株式会社 海外事業部／広報

公式サイト：https://www.rikagaku.co.jp