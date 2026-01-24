仙台市に「出張買取はなまる 仙台店」が新規オープン｜高齢化で増加する“粗大ゴミ搬出・遺品整理”ニーズに対応する専門拠点を開設

APEXIA合同会社

宮城県仙台市青葉区に、総合リユースサービス「出張買取はなまる仙台店」（所在地：宮城県仙台市青葉区堤町1丁目6－36 桂弐番館 1階）が2025年12月1日に新規オープンいたしました。

また、店舗外装および店頭サイン工事が2026年1月上旬に完了し、地域の皆さまを正式にお迎えできる体制が整いました。

仙台市では近年、高齢者比率が上昇し、それに伴い 「粗大ゴミを家の外へ運び出せない」 という声が急増しています。特にベッド・タンス・洗濯機などの大型品は、家族不在・体力不足などの理由から、自治体の粗大ゴミ制度を利用できず困るケースが増加しています。

さらに、遺品整理の依頼件数も増加しており、出張買取はなまるグループ全体では、仙台エリアだけでも 年間100件を超える遺品整理関連の相談 が寄せられていました。

こうした地域課題に対応するため、「出張買取はなまる仙台店」は 高齢者支援・遺品整理・粗大ゴミ搬出のサポート体制 を強化した専門拠点として開設されました。

仙台店オープンの背景にある“2つの地域課題”

１. 高齢化と単身高齢世帯の増加による「粗大ゴミ出し困難」問題

仙台市は高齢化率が上昇しており、特に青葉区・太白区では単身高齢者世帯が増えています。その結果、次のような相談が増えました

- ベッドやタンスが重くて外に出せない- 粗大ゴミの収集日までに引越しが間に合わない- 家族に頼れず、仕方なく“放置したまま”になっている- 市の持ち込み施設に行く手段がない- マットレスの処分費が高くて手が出ない

自治体制度の“運び出しは自己対応”というルールが利用障壁になっているのが現状です。

２. 地方に多い「遺品整理で大量に残る不用品」問題

仙台市では遺品整理の依頼が増えており、その多くが以下の特徴を持ちます

- 遺品の量が多い（家具・家電・衣類・雑貨など）- 大型品は家の奥まった場所にある- 価値のある物を捨ててしまう可能性が高い- 高齢者が一人で片づけるには限界がある

出張買取はなまるグループでは、仙台エリアだけでも 年間100件以上の遺品整理相談 が寄せられ、地域の明確な課題として浮き彫りになっていました。

出張買取はなまる仙台店の“3つの強み”

１. 遺品整理に強い専門チーム（平均年齢28歳）

遺品整理業界では高齢スタッフが多いことが一般的ですが、当店の平均年齢は 28歳。

若いスタッフによる機動力と体力を活かし、“搬出できない”というお悩みにしっかり応えます。

- 大型家具・家電の搬出- 高所作業- 奥まった部屋からの搬出- 量が多い場合の複数名体制

これらを即日・柔軟に対応することで、シニア世帯を中心に高い支持を得ています。

２. 業界最多クラスの「取り扱い品目」

家電・家具・ブランド品・ホビー・骨董品・工具など、

総合リユース店として圧倒的なカバー範囲 があります。

遺品整理の場では種類の異なる品が大量に出るため、幅広い査定対応力がそのまま“お客様の負担軽減”につながります。

３. 最短30分で訪問できる「即日出張ネットワーク」

仙台市全域はもちろん、宮城県内主要エリアに最短30分で訪問可能。

「今日中に片付けたい」「引越しが間に合わない」という緊急案件にも対応できます。

出張買取はなまる仙台店が提供するサービス

仙台店では、高齢化が進む地域のニーズに合わせ、一般的な出張買取だけでなく、遺品整理・粗大ゴミ搬出支援まで幅広く対応できるサービス体制を整えています。

１. 不用品の出張買取（大型品対応）

家電・家具・ブランド品・工具・楽器・骨董品・ホビーなど、

業界最大級の幅広いジャンル に対応。

特に仙台店では、以下のような大型品の依頼が増えています：

- 冷蔵庫・洗濯機- タンス・食器棚- ベッドフレーム・マットレス- ソファ- 物置- 介護用品

大型品の搬出は スタッフ2～3名体制 で対応するため、高齢者でも安心して依頼できます。

２. 引越し前後の一括回収・買取

仙台店では、引越しに伴うまるごと回収・買取の相談も急増しています。

特に多いのは次のケースです：

- 転勤に伴う「家財の一括処分」- 学生寮退去- 単身者の引越し- 退去立ち会いまで時間がない緊急依頼

仙台市の粗大ゴミ回収は「事前申し込み制」であり、

引越しまでに間に合わず困る方が多いため、即日対応できる出張買取サービスが支持されています。

３. 遺品整理サポート（専門チームが搬出）

仙台店の大きな特徴は、

遺品整理サポートに特化した体制を整えている点 です。

遺品整理は通常の買取と異なり、

- 大量の品物の仕分け- 高齢のお客様とのコミュニケーション- 故人の思い出の品の扱い- 家財搬出の体力作業

など、多様なスキルが必要です。

当店では若い専門スタッフが複数名在籍し、

丁寧かつスピーディーな対応を実現しています。

＞ 年間100件以上の遺品整理サポートを行う経験値により、

お客様満足度の高いサポートが可能です。

４. LINE事前査定（写真3枚でOK）

来店不要で “だいたいの査定金額” がすぐにわかる LINE査定 に対応しています。

必要なものは3枚の写真だけ：

- 正面の写真- 型番やブランド刻印- 全体の状態写真

「すぐ捨てたいけど値段がつくか知りたい」

「遺品整理の量が多くて見積もりがほしい」

こういったお客様からの利用が非常に増えています。

５. 最短即日訪問（最短30分で到着）

仙台店は、青葉区を中心に複数ルートを確保しているため、

最短30分 で現地に到着可能です。

急ぎの片付け・退去立ち会い・大型品処分など、

緊急性の高い案件にも対応できます。

仙台市全域で利用できる対応エリア

出張買取はなまる仙台店は、以下のエリアで出張対応を行っています：

- 仙台市青葉区- 仙台市宮城野区- 仙台市若林区- 仙台市太白区- 仙台市泉区- 名取市・多賀城市・富谷市など宮城県内主要エリア

高齢者世帯・単身赴任・学生・転勤・遺品整理など、

幅広い層から高い支持を得ています。

出張買取はなまるが“解決したい”地域課題

上記で挙げた地域課題を出張買取はなまるが解決します。

１. 高齢化による“粗大ゴミ搬出問題”

仙台市の粗大ゴミは「戸別収集」も「持ち込み」も 自分で搬出する必要があります。

しかし、高齢の方からは以下の声が多く寄せられています：

- タンスや家電が重くて動かせない- 引越し前に間に合わない- マットレスの処分費が高い- 車がないので持ち込みできない

出張買取はなまる仙台店では、

搬出スタッフがすべて運び出しを担当するため負担ゼロ で依頼できます。

２. 遺品整理業者の“若年人材不足”

遺品整理は年々需要が高まっていますが、

業界全体では高齢のスタッフが多く、体力仕事が難しい現場も増えています。

出張買取はなまる仙台店では

- 平均年齢28歳の若手スタッフが在籍- 年間100件以上の遺品整理実績- 仕分け・搬出・査定までワンストップ対応

若い人材だからこそ提供できる スピード・体力・丁寧さで、

仙台の家庭の負担を大きく軽減しています。

店長コメント ― 柏木店長より

高齢化による“粗大ゴミ搬出問題”の深刻さ

「仙台市では高齢化が進み、

粗大ゴミを家の外へ運び出せないという方が非常に増えています。

本来、価値がある家具や家電も、

運び出せないことを理由に 『粗大ゴミに出すしかない』 と諦めてしまうケースが多い。

私たちは、そこに課題があるとずっと感じていました。」

値段がつかないと思って捨ててしまう方を救いたい

「査定してみたら “5,000円以上の価値があった” “捨てるはずだったものが売れた” という例は本当に多いです。

特に、

遺品整理で出てきた家具・家電

使わなくなった大型家財

状態は悪いけれど価値が残っているもの

これらは、捨てずに一度査定してほしいと思います。」

出張買取で困りごとを“ゼロ”にしたい

「持てない・運べない・重い・時間がない――

そうしたお悩みをすべて解決するために、この拠点を作りました。

最短30分で訪問し、搬出もすべてこちらで対応します。

仙台の高齢者・単身者の方にとって負担のないサービスを提供し続けます。」

今後の展望（多店舗展開）

出張買取はなまるは、

「遺品整理特化 × 大型品対応 × スピード訪問」を軸に地域密着で展開します。

また今後は、

全国の複数拠点展開

全国での遺品整理ネットワーク構築

など、地域課題に応える店舗展開を進めてまいります。

本件に関するお問い合わせ

出張買取はなまる 仙台店

担当：柏木

TEL：050-5538-7414

公式サイト：https://hanamarukaitori-shuccho.jp/

（問い合わせフォームへリンク）