【PARCELLE JEWELRY 熊本店】1月の新作を発表

株式会社 PARCELLEパーセル ジュエリー熊本店(鶴屋百貨店 本館1階)

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、天然石、ダイヤモンド、真珠・珊瑚など、個性豊かな素材を、日本の職人が一つひとつ手作業で仕立てるブランドです。

今月のPARCELLE JEWELRY 熊本店（鶴屋百貨店 本館1階）では、シルバーを用いた新作ジュエリーシリーズの展開を軸に、月内を通して多様なジュエリーとの出会いをご用意しております。

アンティークの時代を想起させる「Silver Series」をはじめ、現在ご紹介中のラインアップに続く新たな動きとして、ローズカットの宝石に着目した新作リング「Palette」の到着予定もお伝えします。

新作の展開に加え、次のラインアップにつながる動きも、本リリースにてご紹介いたします。

1月を迎え、ディスプレイも一新されたパーセル ジュエリー熊本店

NEW ARRIVALS

■ Silver Series ― アンティークの時代を想起させるシルバージュエリー

シルバーを用いた新作ジュエリーシリーズが、PARCELLE JEWELRY 熊本店にやってまいりました。



シルバーシリーズでは、ポップアップで先行紹介していた「Pico（ピコ）」をはじめ、「La Fraise（ラフレーズ）」や「Mille Chainon（ミルシェノン）」を想起させる構造を取り入れたデザインなど、全7型をご用意しております。

シルバーは紀元前3,000年頃にはすでに装身具として用いられていたとされ、時代によっては金よりも高価な金属として扱われていた歴史を持ちます。18世紀頃のヨーロッパでは、シルバーやK9を中心としたジュエリーが数多く生み出され、素材そのものの質感を生かした仕立てが主流でした。パーセル ジュエリーが大切にしている「アンティークの時代」に通じる素材として、K9と同様にシルバーもまた、過去と現在をつなぐものと捉えています。



シルバーシリーズでは、ダイヤモンドやサファイアを主石に据え、デザインごとに異なるコーティングを施すことで、同じシルバーでありながら多様な表情を持たせています。

シルバーは経年変化が比較的はっきりと現れる素材です。日々身につけることで生まれる色味や質感の変化は、時間とともに育つジュエリーならではの魅力といえます。

サイズは11号・13号・15号をご用意しております。仕立てやコーティングの違いによる印象の差を、ぜひ店頭にてご覧ください。

アンティークの時代を想起させるシルバーに、ダイヤモンドやサファイアを配したコレクション【新作】シルバーシリーズ：税込79,200円より(SV(PLATE)・ダイヤモンド・天然石)■ New Year Jewelry - 軽やかな構造で宝石を際立たせる新型リング

新型「新春リング」は、軽やかなアームに多彩なカットの宝石を留めたリングシリーズです。



ペアシェイプ、オーバル、ラウンドといった異なるフォルムの宝石を用い、それぞれの形が引き立つ配置で仕立てています。

宝石は、サファイア、ルビー、ダイヤモンドを中心に、一部にはピンクダイヤモンドやスチールグレーダイヤモンドなど、流通量の少ない石も含まれます。いずれも、宝石の存在感を過度に強調するのではなく、指に自然に収まるバランスを重視しました。

爪留めは、正面だけでなく側面からも光を取り込める構造とし、宝石の横顔まで楽しめる設計としています。角度によって変化する輝きが、手元に静かな動きを生み出します。

一本で完結する佇まいでありながら、重ね着けにも対応する設計のため、日常の装いに合わせた幅広い使い方が可能です。

【新型】新春リング：税込93,500円より(K10YG・K10WG・ダイヤモンド・天然石)■ 【予告】Palette ― ローズカットの魅力を伝える新作シルバーリングが熊本に

「シルバーシリーズ」の新たな展開として、ローズカットの宝石に着目した新作リング「Palette（パレット）」が、2月に到着予定です。

「Palette」は、アンティークジュエリーに用いられてきたローズカットの表情を生かし、宝石の配置や地金表情の違いによって印象が変わる構成を特徴としています。K18プレーティング、ロジウムプレーティング、ブラックプレーティングの3種を用い、同じシルバーシリーズでありながら異なる佇まいをご覧いただけます。

地金の量感と指に沿う着用感を保ちながら、シルバーならではの軽やかさを備えた新作として、現在ご紹介中のシルバーシリーズに続くラインアップとなります。

TOPICS

パレット：詳細は到着にあわせてリリースいたします。■ 【数量限定】Pearl Necklace ― 形の違いを味わう、連パールネックレス

熊本店でご好評をいただいている「連パールネックレス」が再入荷いたしました。湖水真珠とアコヤ真珠を用い、数量限定、全4本でご用意しております。

用いているのは、自然が生み出した形をそのまま生かしたバロックパールや、繊細な粒感を持つケシパールなど、表情の異なるパールたちです。形や大きさ、照りの強さはいずれも一様ではなく、それぞれが異なる個性を備えています。

デザインは、パールの連なりそのものが主役となるよう、装飾を抑えた構成としました。同じ意匠であっても、色味や艶、並びのリズムは一本ごとに異なり、天然素材ならではの違いをそのまま味わえるネックレスです。

一本ずつ表情を確かめながら選ぶ時間も含めて、身につける方の日常に静かに寄り添う存在となるようおつくりしております。

JEWELRY EVENTS

【数量限定】連パールネックレス：詳細はスタッフまでおたずねください

パーセル ジュエリー熊本店では毎月、新作ジュエリーやルースとの出会いを楽しんでいただけるイベントを開催しております。

2月に行われるイベントは、初旬は、約100石の宝石が並ぶ人気イベント「STONE marche（ストーンマルシェ）」、中旬は創業メンバーが来店し、オーダーやリフォームの相談を承る「Caravan（キャラバン）」。そして下旬は、スペシャルイベント「Petite Boutique（プティ・ブティック）」。POP UP SHOPでしかご覧いただけないジュエリーなど限定コレクションをご紹介する1日限りの催しです。そして一般販売前の新作などが揃う「TRUNK SHOW（トランクショー）」と続きます。

ルース、オーダー、限定、そして新作まで。ブランドの世界観を幅広く体感していただける1か月となっています。各イベントの詳細は追ってリリースいたします。



■ STONE marche ― 2月7日(土)・8日(日)

■ Caravan ― 2月16日(月) ― パーセルの創業メンバーたちが特別相談会を開催

■ Petite Boutique ― 2月23日(月) ― パーセルの創業メンバーたちが特別相談会を開催

■ TRUNK SHOW ― 2月25日(水)・26日(木)

「プティ・ブティック」では、POP UP SHOPの専任スタッフが限定ジュエリーを携えて来店

イベントでは混雑する場合がございますので、ご予約をおすすめしております。ご予約はお電話（096-355-0080（直通））、または店頭で、または各スタッフのインスタグラムDMまでお気軽にお問い合わせください。

■ PARCELLE JEWELRY 熊本店 スタッフアカウント

◯ 中村（@fuka_parcelle(https://www.instagram.com/fuka_parcelle/)）

◯ 嶋村（@parcelle_tomomin(https://www.instagram.com/parcelle_tomomin/)）

◯ 堂福（@parcelle_yuri(https://www.instagram.com/parcelle_yuri/)）

PARCELLE JEWELRY 熊本店

パーセル ジュエリー熊本店は九州2店目の常設店として2024年4月にオープンいたしました。熊本のお客様と末長くお付き合いいただけるよう、上質なジュエリーと心地よい接客を通じて、皆様の日常に彩りを添えることを目指しております。どうぞ一度お立ち寄りください。

◯ 店長：中村（@fuka_parcelle(https://www.instagram.com/fuka_parcelle/)）

◯ 店舗：〒860-8586 熊本県熊本市中央区手取本町6番1号 鶴屋百貨店 本館1階 アクセサリー売場

◯ 電話：096-355-0080（直通）

◯ メール：info@parcelle.jp⁡⁡⁡

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_kumamoto/

◯ 営業時間：10:00より19:00まで(金・土は19:30まで)

◯ 定休日：百貨店の休館日に準じます

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店およびPOP UP SHOPでご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田 琴恵（しなだ ことえ）

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-13 大崎ビル5階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ オンラインストア：https://parcelle-jewelry.com/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 品牌公认小红书账号：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

PARCELLE JEWELRY 恵比寿本店。1000点あまりのルースを展示・販売中(要予約：03-6805-1681)■【PARCELLE JEWELRY ONLINE】オープン！”あなたに寄り添うジュエリー”を全国へお届け

パーセル ジュエリーのオンラインストア「PARCELLE JEWELRY ONLINE(https://parcelle-jewelry.com/)」がオープンいたしました。店舗で大切にしてきた、ジュエリーと向き合うひとときを、時間や場所に縛られずお楽しみください。新規会員登録で10,000ポイント（即日利用可）、購入時10％ポイント還元、送料無料キャンペーンなど、オンラインだけの特典も多数ご用意しております。

