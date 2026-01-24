滋賀の特産品「近江茶ジェノベーゼ」、京都・煎茶道体験施設「露萬座」にて常設開始

合同会社ふくろう

滋賀の手摘み茶葉を用いたジェノベーゼソースを、京都の煎茶道体験施設「露萬座」（ROMANZA）に常設導入。食体験と文化体験を掛け合わせた地域連携の新モデルを推進します。

このたび、ビストロ向日葵（同）ふくろう）は、自社で製造・販売する「近江茶ジェノベーゼ」を、京都市内の煎茶道体験施設「露萬座」（一般社団法人景仙会）にて常設提供することを決定しました。本商品は、滋賀県産の新芽茶葉を原料に、地域の就労継続支援B型事業所と連携して生産される農福連携プロダクトです。今回の常設は、観光・文化体験の場である露萬座を通じて、より多くの来訪者へ“地域の素材・価値・雇用創出”を直接届ける取り組みです。

就労継続支援B型「ブラウンハウス」就労継続支援B型「ビストロ向日葵」近江茶ジェノベーゼ

背景・目的

少子高齢化や地域産業の衰退が進む中、地域資源を活用した新たな価値創造と就労機会の拡大が求められています。

ビストロ向日葵が手掛ける「近江茶ジェノベーゼ」は、地元茶農家の協力のもと、就労継続支援B型事業所の利用者が摘み取りや加工の一部工程に関わることで、商品価値に“社会的意義”を付与しています。

今回、伝統文化の体験施設である露萬座に常設することで、食と文化を結びつけた新しい地域プロモーションと雇用支援の仕組みを可視化します。そして、露萬座においても、就労継続支援A型・B型「ブラウンハウス」が運営する施設であり、就労支援施設同士が連携することで様々なプロジェクトを進める試みとなっております。

商品概要：近江茶ジェノベーゼ

商品名：近江茶ジェノベーゼ

特長：滋賀県産の若芽（新芽）茶葉をすり潰し、オリーブオイル等と合わせてジェノベーゼソースに仕立てたユニークな調味料。パスタのソースやパン、魚料理のアクセントとして幅広く使えます。

URL: https://www.shiganotakumi.com

商品製造：合同会社ふくろう 就労継続支援B型ビストロ向日葵

〒525-0029 滋賀県草津市下笠町87

https://www.bistro-himawari.net

設置場所：露萬座(ROMANZA)

施設概要：煎茶道体験を受けられる施設であり、就労継続支援A型・B型「ブラウンハウス」にて製造された京都の着物生地を用いて作られた商品も購入することができます。

住所：〒605-0981 京都市東山区本町2丁目69

露萬座URL: https://sencha.keisenkai-bh.com/romanza

就労継続支援A型・B型「ブラウンハウス」

〒605-0981 京都府京都市東山区本町2丁目69

URL: https://www.keisenkai-bh.com/gojou