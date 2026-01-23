【共同開発】T&Sと新都市生活研究所、マンション内コミュニティを活性化する、居住者向けアプリ「クラスバ」提供開始

株式会社ティーアンドエス

システム開発・AIソリューションを手掛ける株式会社ティーアンドエス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：稲葉繁樹、以下T&S）は、タワーマンション等におけるコミュニティ形成支援を行う株式会社新都市生活研究所（本社：東京都江東区、代表取締役：池崎健一郎、以下新都市生活研究所）の理念に深く共鳴し、マンション居住者向けコミュニティ支援アプリ「クラスバ」を共同開発いたしました。

本アプリは、2026年1月22日(木)より提供を開始いたしました。

■ 開発の背景：デジタルの力で「顔の見える」マンションライフを

T&Sは、「先進技術で社会課題を解決する」という使命のもと、新都市生活研究所が掲げる「マンション内コミュニティの活性化により、資産価値と生活の質を向上させる」というビジョンに強く共鳴。T&Sが持つシステム開発の知見とUI/UXデザイン力を提供することで、この課題解決を加速できると確信し、今回の共同開発に至りました。

株式会社ティーアンドエス 代表取締役社長：稲葉繁樹「新都市生活研究所様が積み上げてこられた『人のつながりを作る』ノウハウに、私たちが得意とするデジタル技術を掛け合わせることで、これまでにない体験価値を生み出せると確信しています。『クラスバ』が多くのマンション居住者の皆様にとって、暮らしを彩るプラットフォームになることを願っています。」

【アプリの見どころ紹介】

最新の生活情報からお得なキャンペーン情報、そしてイベントの予約まで、あなたの「知りたい」「やってみたい」をサポートするライフスタイルアプリです。

１.お得なキャンペーン情報をGET

アプリ限定のキャンペーン情報をいち早くお届けします。お得な情報を入手して、生活を豊かに。

２.暮らしに役立つコンテンツ

専門家によるコラムや、地域の最新ニュース、ライフスタイルを彩る多彩な記事を掲載予定。スキマ時間の情報収集や、新しい趣味の発見に役立ちます。

３.スムーズなイベント予約

気になるイベントや体験会を見つけたら、そのままアプリ内で予約。電話や複雑な手続きは不要です。

■ 今後の展望

今後はアップデートを行い、さらに充実した機能を実装予定です。

さらには、「クラスバ」を通じて得られた居住者のニーズを分析し、より満足度の高いイベント企画や、先端技術を駆使した今までにないイベント提供などを考えております。デジタルとリアルの両面から、新しい都市生活のスタンダードを構築してまいります。

■アプリ情報

アプリ名：クラスバ

利用料金：無料

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6755749472

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.kurasuba

※本アプリは契約マンションの方々に向けたアプリとなっております。

【参考情報】株式会社ティーアンドエスとは

先端技術を活用したコンテンツ制作を中心に、幅広い分野でクリエイティブソリューションを提供しています。社内にクリエイティブファーム「THINK AND SENSE」を内包し、イマーシブコンテンツをはじめ、XRやメタバース、インタラクティブ演出など、最先端の技術と独自の表現力を融合させ、観る人・体験する人の五感を刺激する“新しい体験”を創出します。

・T&S公式サイト：https://t8s.co.jp/

・過去実績（THINK AND SENSE公式サイト）：https://thinkandsense.com/works/

・公式Instagram： https://www.instagram.com/thinkandsense/

・公式X(旧称：Twitter)： https://x.com/thinkandsense

【参考情報】株式会社新都市生活研究所とは

新都市生活研究所は、「人と人を紡ぎ合う」というミッションのもと、大規模タワーマンションという“集住”空間に新しい価値を生み出す会社です。

所在地：東京都江東区有明３丁目７－１１ 有明パークビル２０階

代表取締役：池崎健一郎

設立：2021年

事業内容：タワーマンション管理組合向けイベント・サイネージ・アプリ事業

公式サイト：https://www.shintoshi-ken.com

