【最大11時間30種飲み放題＼1,380】日本酒原価酒蔵全店で時間無制限飲み放題＼1,380イベントを限定開催┃2/1～2/28
【2月限定】全店で時間無制限飲み放題が\1,380(税込)！
『日本酒原価酒蔵（http://sake-genkabar.com）』および『個室居酒屋 天日』全店にて、
時間無制限飲み放題が1,380円（税込）～でご利用いただける大変お得なキャンペーンを【2月限定】で開催いたします！
定番の生ビール・ハイボール・サワーはもちろん、特定名称酒を中心とした日本酒20種類も対象に含まれており、日本酒好きの方にはたまらないラインナップとなっております。
さらに、＋550円（税込）でご利用いただける「プレミアム飲み放題」では、鍋島、寫楽、作、仙禽、黒龍などの人気銘柄もお楽しみいただけます。
この企画には、
「日本酒の魅力をもっと多くの方に知っていただきたい」
「笑顔あふれるひとときを皆さまと一緒に過ごしたい」
という私たちの想いが込められています。
お料理は、珍味や和チーズ、揚げ物、温菜、鮮魚など、お酒に合う和食を中心に50種類以上をご用意。
ぜひこの機会に、時間を気にせずゆったりと、日本酒の世界をご堪能ください。
※飲みすぎにはくれぐれもご注意ください。
キャンペーン概要
●期間
2026年2/1(日)～2/28(土)
※1日各店舗30名様までの限定開催となります。
※事前のご予約を推奨いたします。
※事前のご予約がない場合は利用時間の制限、もしくはお断りをさせていただくことがございます。
※横浜本店につきましては、全日完全予約制となります。
●実施店舗・料金
※大阪本町店のみ日曜日は定休日となります。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/55180/table/429_1_0a05cea7221ea359fb4d0443f8205486.jpg?v=202601240121 ]
●アプリのダウンロードはこちらから
・Appleはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/new-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5/id1550729517)
・Androidはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.sakegenkabar&hl=ja)
今すぐ予約 :
https://sake-genkabar.com/shop/
飲み放題メニューご紹介
お1人様+税込\550で日本酒が35種となるプレミアム飲み放題への変更も可能です。
◯通常飲み放題メニュー
通常飲み放題メニュー（日本酒）
通常飲み放題メニュー（日本酒以外）
◯プレミアム飲み放題メニュー
プレミアム飲み放題メニュー（日本酒）
プレミアム飲み放題メニュー（日本酒以外）
備考
・事前のご予約を推奨いたします。
・事前のご予約がない場合は利用時間の制限、もしくはお断りをさせていただくことがございます。
・横浜本店につきましては、全日完全予約制となります。
・新宿総本店、新宿東口店、渋谷本店、個室居酒屋天日 本厚木店、大阪梅田本店は日曜～木曜の限定開催
・新橋2号店、神田店、横浜本店は\1,930（税込）で土曜、祝前日も開催します
・上野御徒町店、池袋本店、池袋西口店、錦糸町店、神保町店、町田店、川崎店、大宮店、谷町4丁目店、大阪本町店、天満店は\1,930（税込）で金曜、土曜、祝前日も開催します
・大阪本町店のみ毎週日曜日は定休日となります
・アプリに配布される「時間無制限飲み放題のクーポン」をご来店時に提示した方のみ対象です
・当日ご来店時にアプリをダウンロードした方も対象です
・お1人様お通し代を別途\491(税込\540)頂戴いたします
・お1人様お料理2品以上のご注文をお願いします
・お1人様+\550(税込)で日本酒が35種になるプレミアム飲み放題への変更も可能です
・1日各店舗30名様までの限定開催といたします
・Web予約/電話予約のいずれかで「時間無制限飲み放題」希望の旨をお伝え下さい
・Web予約に限り、他ご予約状況によっては、時間が制限される可能性がございます。その場合はお店よりお電話をさせて頂きますので予めご了承ください
・1名様より利用可能です
・その他クーポン/サービスとは併用不可です
・入館料は頂きません
・居眠りや周りのお客様にご迷惑な行為があった場合、ご退店頂く事がございます
・過度な飲み残し等は追加で料金を頂きます
・全店全席完全禁煙です
店舗一覧 / 営業時間
【東京都】
日本酒原価酒蔵 新宿総本店
https://sake-genkabar.com/shop/shinjyuku/
日本酒原価酒蔵 新宿東口店
https://sake-genkabar.com/shop/shinjyukueast/
日本酒原価酒蔵 池袋本店
https://sake-genkabar.com/shop/ikebukuro/
日本酒原価酒蔵 池袋西口店
https://sake-genkabar.com/shop/ikebukuro_west/
日本酒原価酒蔵 新橋2号店
https://sake-genkabar.com/shop/shinbashi2/
日本酒原価酒蔵 上野御徒町店
https://sake-genkabar.com/shop/uenookachimachi/
日本酒原価酒蔵 神田店
https://sake-genkabar.com/shop/kanda/
日本酒原価酒蔵 錦糸町店
https://sake-genkabar.com/shop/kinshichou/
日本酒原価酒蔵 渋谷本店
https://sake-genkabar.com/shop/shibuya/
日本酒原価酒蔵 神保町店
https://sake-genkabar.com/shop/jinbocho/
日本酒原価酒蔵 町田店
https://sake-genkabar.com/shop/machida/
【神奈川県】
日本酒原価酒蔵 横浜本店
https://sake-genkabar.com/shop/yokohamahonten/
日本酒原価酒蔵 川崎店
https://sake-genkabar.com/shop/kawasaki/
個室居酒屋 天日 本厚木店
https://sake-genkabar.com/shop/tenbihonatsugi/
【埼玉県】
日本酒原価酒蔵 大宮店
https://sake-genkabar.com/shop/omiya/
【大阪府】
日本酒原価酒蔵 大阪梅田本店
https://shop.sake-genkabar.com/detail/umeda/
日本酒原価酒蔵 谷町4丁目店
https://sake-genkabar.com/shop/tanimachiyonchoume/
日本酒原価酒蔵 大阪本町店
https://sake-genkabar.com/shop/osakahonmachi/
日本酒原価酒蔵 天満店
https://shop.sake-genkabar.com/detail/tenma/
◆営業時間
◯新宿総本店、新宿東口店、池袋本店、池袋西口店、上野御徒町店、新橋2号店、渋谷本店、神保町店、神田店、錦糸町店、町田店、川崎店、横浜本店、大宮店、谷町4丁目店、大阪梅田本店
■平日
15:00~23:30
■土日祝
12:00~23:30
※2月23日(月)は14:00 OPENとなります。
◯天満店
■平日
15:00~23:30
■土日祝
12:00~23:30
◯大阪本町店
■平日
15:00~23:30
■土祝
12:00~23:30
■定休日
毎週日曜
◯個室居酒屋 天日 本厚木店
■平日
15:00~23:00
■土祝
12:00~23:00
※2月23日(月)は14:00 OPENとなります。
会社概要
◯会社名：株式会社ビリオンフーズ
◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階
◯電話 ：03-6417-4925(#)
◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗
・X
https://twitter.com/Yuto__Nakamura
https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja
・YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ
・TikTok
https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP
・note
https://note.com/billionfoods_025
◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業
◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）
◯設立：2012年3月
◯URL：https://billion-foods.studio.site/
◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/
日本の食の魅力を一緒に伝えませんか？
我々ビリオンフーズは、
「日本の食で、世界を満たす」
というミッションのもと、日本酒、日本食の魅力を世界へ発信する飲食企業です。
今後は国内にて日本酒原価酒蔵はもちろん、様々な日本食業態を世界へ展開していきます。
ビリオンフーズでは、これから一緒に日本の食を世界に伝える日本一の企業を創り上げる仲間を常に募集しております。業界未経験者の方も大歓迎です。
まずはオンラインでカジュアル面談、体験アルバイトで現場を知る事もできます。
ご興味ある方は是非以下リンクよりご確認ください！
会社の取り組みや社員インタビューは、公式noteでもご紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。
