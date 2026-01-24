OWVデビュー5周年記念ツアー「OWV LIVE TOUR 25-26 VERSUS」“OWV vs DJ KOO（TRF）”本日12時よりチケット発売開始！

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブは、2025年9月12日に東京・Zepp Hanedaからスタートした、OWVデビュー5周年を記念する対バンツアー『OWV LIVE TOUR 25-26 VERSUS』において、2月20日（金）東京・豊洲PIT ”OWV vs DJ KOO（TRF）”の開催が決定し、

本日1月24日（土）12時より、チケットの予約を開始したことをお知らせいたします。

トータルCDセールスが2,100万枚を超え、今なお多くの人に愛されるつづけているTRFのDJ,リーダーDJ KOO（TRF）。

ソロとしては、“触れ合う人々をエネルギッシュに！元気に！笑顔に！”をモットーに、ダンスクラシック、EDMから、J-POP、アニソン、ゲーム音楽まで幅広い音楽をDJスタイルにてプレイし、共感、賛同を得ている日本屈指の盛り上げ番長が『OWV LIVE TOUR 25-26 VERSUS』に電撃参戦。

OWVとDJ KOO（TRF）がお届けするエネルギッシュなエンターテインメントをお楽しみ下さい。

詳しくは『OWV LIVE TOUR 25-26 VERSUS』特設ページからご確認下さい。

詳細ページ：https://owv.jp/feature/25_26_versus

また、前回大好評だった旅行事業大手の株式会社JTBと連携した「 OWV×JTB限定LIVE観戦チケット付き宿泊プラン」の販売も開始いたします。



OWV×JTB限定LIVE観戦チケット付き宿泊プランは、宿泊とLIVEチケットがセットになったプランとなります。

今回の参加者全員特典として、LIVE終演後には、メンバー全員とJTBツアー記念撮影（集合写真）＆お見送り会、JTB限定のメンバーオリジナルメッセージ動画もプレゼントします。

また、本プランのLIVE観戦チケットは、JTB特別シートでの観覧が可能となります。

本プランに関する詳しい情報は、 OWV×JTB限定LIVE観戦チケット付き宿泊プラン販売ページをご確認下さい。

詳細ページ：https://jtb-entertainment.net/tour/2026/owv202602/

概要

[イベント名] OWV LIVE TOUR 25-26 VERSUS

[開催日] 2026年2月20日(金)

[開場 / 開演] 開場 17:00 / 開演 18:00

[会場] 豊洲PIT

OWVのご紹介

https://owv.jp/

本田康祐・中川勝就・浦野秀太・佐野文哉からなる4人組ボーイズグループ、OWV（オウブ）。

グループ名「OWV」には、“Our only Way to get Victory（勝利を掴む僕たちだけの道）”という意味が込められており、 唯一無二の存在としてこの世界で勝利を掴むというメンバーの強い想いが表されている。

2020年9月30日に1st single『UBA UBA』でメジャーデビュー。

2025年4月6日には、結成5周年を記念したワンマンライブ「OWV 5th Anniversary LIVE -SUPERNOVA-」を幕張メッセ国際展示場にて開催し、大成功を収めた。

圧倒的なパフォーマンス力と抜群のチームワーク、そしてバラエティでも光る個性で幅広い層から支持を集め、今なお人気急上昇中。

現在は全国ツアー『OWV LIVE TOUR 25-26 VERSUS』を開催中。

■株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。 映像/音楽を中心としたIPの権利開発を進め、配信事業者へのコンテンツ提供や周辺事業も含めた興行ビジネスの展開、自社IPの二次利用やグローバルへのコンテンツ流通など、様々なクリエイター・アーティスト・パートナーと共に、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。

【 代 表 】小林 智

【 設 立 】2023年5月1日

【 URL 】https://fanystudio.com/