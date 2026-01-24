【日本初】新しい“先生”の誕生を社会全体で祝福する！もあふるとTeacherAideがタッグを組み、教育コミュニティ型パーティ『Next Teachers′ Party 2026』2月24日（火）開催

一般社団法人もあふる2026年2月24日(火)開催！Next Teachers' Party2026

オンライン教育実習などを手掛ける一般社団法人もあふる（代表理事：竹之内大輝）と、設立８年目となる教育系学生団体TeacherAide（共同代表：小笠原空、津原一樹）は、「Next Teachers' Party実行委員会」を発足し、2026年4月から新たに教壇に立つ学生たちの門出を祝うイベント『Next Teachers' Party 2026』を、2026年2月24日（火）に東京・港区（札の辻スクエア）にて初開催いたします。

本イベントは、今年度教員免許取得予定の学生を中心に、現職の学校教職員、教育関連企業、行政関係者など、教育に関わる多様な人々が一堂に会し、社会全体で新しい“先生”の誕生を祝福するパーティです。

■ 開催の背景：ネガティブな空気を払拭し、先生という職業に「希望」と「誇り」を

近年、「教員不足」や「過酷な労働環境」といったネガティブなニュースが続き、教職を目指す学生が不安を感じたり、周囲の反対を受けて志を諦めてしまったりするケースが後を絶ちません。

私たちは、これからの教育を支える彼らが、孤立感の中でキャリアをスタートさせるのではなく、「自分たちの挑戦は社会から応援されている」「困ったときに頼れる仲間がいる」と実感できる場が必要だと考えました。

『Next Teachers' Party』は、単なる交流会ではありません。批判や悲観ではなく、「ありがとう」と「おめでとう」というポジティブなメッセージで満たし、先生という生き方を社会全体で肯定するムーブメントの第一歩です。

■ 『Next Teachers' Party 2026』の特長

1.教育の多様なステークホルダーが参加する「社会に開かれた」パーティ

教員志望の学生だけでなく、すでに現場で活躍する先輩教員、教育を支援する民間企業、行政関係者などが参加。学校という枠を超えた出会い（斜めの関係）を創出します。

2.不安を解消し、つながりを作るプログラム

同じ悩みや志を持つ「同期」とのつながりを作るワークショップや、ゲストによるトークショーを実施。4月からの新生活に向けた心理的な安全基地を作ります。

3.「先生」の新しい門出を盛大に祝う演出

立食形式のパーティに加え、1分間スピーチなどを通じて、参加者一人ひとりの想いにスポットライトを当て、会場全体でその決意を祝福します。

■ 開催概要

・ イベント名： 新しい“先生”の誕生を祝うパーティ『Next Teachers' Party 2026』

・ 日時： 2026年2月24日（火） 16:00～21:00（開場 15:30）

・ 会場： 港区立産業振興センター 札の辻スクエア 11F ホール大

（東京都港区芝5-36-4／JR田町駅 徒歩4分）

・ 対象： 今年度教員免許取得予定の学生、学校教職員、教育関連企業、教育に関心のある方

・ 主催： Next Teachers' Party実行委員会（一般社団法人もあふる、学生団体TeacherAide）

・ 詳細・お申し込み： https://peatix.com/event/4622227

港区立産業振興センターの入る札の辻スクエア（外観 HPより引用）

■ 主催団体について

【Next Teachers' Party実行委員会】

一般社団法人もあふると学生団体TeacherAideの有志により結成された任意団体。

ロゴ（一般社団法人もあふる）

【一般社団法人もあふる】

「教育実習の新しい選択肢」としてオンライン教育実習を展開するなど、教員養成課程における課題解決や、学生と教育現場をつなぐ活動を行っている。

ロゴ（学生団体TeacherAide）

【学生団体TeacherAide】

「教員の幸せを願う学生のコミュニティ」として全国規模で活動。勉強会や交流会を通じて、教員を目指す学生、現職の教員、教員を外から支える方が学び合い、励まし合えるネットワークを構築している。

※「日本初」の表記について：教員志望学生の門出を祝うことを主目的とした大規模パーティ形式のイベントとして（自社調べ・2026年1月時点）

【本件に関するお問い合わせ先】

Next Teachers' Party実行委員会（一般社団法人もあふる内）

担当：今川

Email：moreful.edu[at]gmail.com

迷惑メール対策のため、お手数をおかけいたしますが、お問い合わせの際は、[at]を@に置き換えてお問い合わせください。