主演：藤井流星×共演：七五三掛龍也『ぜんぶ、あなたのためだから』作品の舞台裏を追ったスペシャルメイキング、本日より第１弾の配信がスタート！ナビゲートは桜庭蒼玉役、七五三掛龍也！

主演に藤井流星、共演に七五三掛龍也を迎え、【オシドラサタデー史上最高火力のラブサスペンス】として話題を呼んでいる１月期オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』。TELASA（テラサ）では本日ひる12時より、ドラマの舞台裏をお届けするスペシャルメイキングを配信いたします！

◼️主演：藤井流星、共演：七五三掛龍也でおくる【オシドラ史上最高火力】の《ラブサスペンス》第３話放送を前に、その舞台裏を大公開！

作家・夏原エヰジ（なつばら・えいじ）が2025年３月に発表し、話題となっている同名小説を原作に、主演：藤井流星、共演：七五三掛龍也の初共演タッグで、【オシドラサタデー史上最高火力のラブサスペンス】として初映像化した１月期オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』――幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、何者かによって毒を盛られた新婦・沙也香。愛する妻のため、犯人捜しに乗り出した新郎・林田和臣は、結婚式にいたカメラマンの桜庭から、シャンパンに毒が混入していた可能性を打ち明けられ、犯人捜しに乗り出すことに…。

ドラマのスタート直後からさっそく《真犯人考察》も始まり、その衝撃展開の連続にも注目が集まっている同作。今夜（１月24日）の第３話放送を前に、この《戦慄のラブサスペンス》の舞台裏＆撮影の様子を大公開！ さらに、物語がますます加速していく後半に向けても、メイキング第２弾を配信することが決定しました！

◼️カメラマン・七五三掛龍也が大奮闘！慣れないカメラの扱いに苦戦しながらも藤井流星をアーティスティックに撮影 その裏側をたっぷり公開！

スペシャルメイキングをナビゲートするのは、カメラマン・桜庭蒼玉を演じる七五三掛龍也！ ドラマ本編第１話から話題を呼び、キャスト陣からも「かっこよすぎる」とクレーム（？）も入るほどキマっている七五三掛のカメラマン姿。メイキングでは七五三掛がカメラ撮影に奮闘する裏側をたっぷりお見せします！

そして、藤井流星と新婦・沙也香役の井桁弘恵による“前撮り撮影”の様子も。並んでポーズをとったり、微笑み合う様子など、幸せそうな新郎新婦の姿がそこに…！ ドラマ本編では見られない貴重な撮影の舞台裏を存分に楽しんでいただけます。

前撮り撮影に実際にカメラマンとして参加していた七五三掛に、「めちゃくちゃかっこいいよ」と声を掛ける藤井。早くもカメラマン・桜庭として存在する七五三掛の姿が、そこにはありました。

そんな七五三掛が藤井を激写するSNSの《しめカメ》企画の裏側も…。撮影の合間には、逆に藤井が七五三掛を撮影したり、と注目のショットが満載のメイキングとなっています！

◼️第２話で登場した《七五三掛チャーハン》の秘密とは？ 藤井流星とすっかり仲良し？ 黒猫の幸子とのほのぼのシーンも大公開！ 藤井＆杢代和人の撮影シーン裏側やこの先のシーンをメイキングで先行公開も…！

第２話で登場した桜庭の手料理――和臣と桜庭が食べていたあのチャーハンは、なんと七五三掛オリジナルレシピ…！《七五三掛チャーハン》の秘密も、ここで明らかになります。藤井も「美味しかった！」と大絶賛だった《七五三掛チャーハン》、果たしてその味とは…？

ほかにも、藤井演じる和臣が勤める区役所の後輩役で登場している杢代和人と藤井の楽しそうな撮影合間のやりとりや、桜庭の飼い猫・幸子のかわいい名演技もたっぷり！

そしてラストには、まだ明らかになっていないこの先のストーリーのシーンを一部先行公開。気になる今後の展開をメイキング映像で先出しします！「この人のこの表情が意味するものは？」「この２人のやりとりにはどんな意味が!?」など、ぜひいろいろと考察をしながらご覧ください！

＜『ぜんぶ、あなたのためだから』スペシャルメイキング 概要＞

配信日時：第1弾 1月24日（土） 12時～配信スタート

出演： 藤井流星 七五三掛龍也 井桁弘恵

武田玲奈 大原優乃 草川拓弥 古屋呂敏 なえなの 鈴木愛理 杢代和人

原作： 夏原エヰジ『ぜんぶ、あなたのためだから』（講談社）

配信URL：https://www.telasa.jp/videos/259546

★「TELASA（テラサ）」では、毎週『ぜんぶ、あなたのためだから』の地上波放送終了後に、ドラマ本編を配信します。

